La posible alineación titular del Manchester United para enfrentar al Newcastle

St. James' Park será el escenario de uno de los cruces más atractivos de la jornada 29 de la Premier League, donde el Newcastle United recibe al Manchester United en un duelo con puntos importantes en juego para ambos equipos.

El conjunto de Michael Carrick llega fortalecido tras el 2-1 ante el Crystal Palace y se mantiene en zona de la Champions con 51 puntos, mientras que las Urracas, ubicadas en la mitad baja con 36 unidades, necesitan reaccionar luego de caer frente al Everton.

La posible alineación del Manchester United vs Newcastle

Matthijs de Ligt y Mason Mount continúan al margen, mientras que Luke Shaw trajo preocupación tras retirarse en el primer tiempo ante el Palace. Michael Carrick llevó calma al asegurar que tanto el lateral como Harry Maguire fueron reemplazados por malestar físico y no por lesiones graves, aunque el cuerpo médico los evaluará antes del viaje a St. James' Park.

POR: Senne Lammens – Seguridad silenciosa. El belga respondió cuando lo exigieron en el último partido y poco pudo hacer en el gol encajado. Ante un Newcastle que ataca con centros y segundas jugadas, deberá mostrarse firme en salidas y dominar el área chica.

LD: Diogo Dalot – Banda en deuda. Irregular en la circulación reciente, necesita recuperar precisión para no comprometer la salida. Cuando logra proyectarse con criterio, le da amplitud y profundidad a un equipo que muchas veces se vuelca por dentro.

DFC: Harry Maguire – Voz de mando. Viene de imponerse en el juego aéreo y de liderar en momentos de presión. Su lectura para anticipar y su fortaleza física serán claves ante delanteros intensos y en acciones a pelota parada.

DFC: Leny Yoro – Aprendizaje acelerado. El francés dejó dudas en la marca en el último compromiso, especialmente en el gol rival, pero mostró reacción con el correr de los minutos. Frente al Newcastle tendrá otro examen de carácter en duelos físicos y concentración defensiva.

LI: Noussair Mazraoui – Perfil cambiado. Actuando por izquierda, aporta disciplina táctica y cierre interior. No es natural en ese sector, pero ofrece equilibrio y puede convertirse en tercer central en fase ofensiva.

MC: Casemiro – Termómetro competitivo. Ordena, corta y aparece como amenaza en el área rival en balones detenidos. Impone jerarquía para evitar que el mediocampo rival gane segundas pelotas y controle el ritmo del partido.

MC: Kobbie Mainoo – Energía contenida. Suele optar por pases seguros, aunque cuando se anima a conducir rompe líneas con facilidad. Se espera que tenga mayor incidencia para acompañar a Bruno y no dejar aislado al frente de ataque.

MCO: Bruno Fernandes – Cerebro absoluto. El capitán volvió a ser determinante con gol y asistencia en el partido ante el Palace. Es el futbolista que más situaciones genera y el que asume la responsabilidad cuando el equipo se apaga. Todo pasa por su visión y su último pase.

ED: Bryan Mbeumo – Diagonal constante. Partiendo desde la derecha, busca cerrarse para asociarse y pisar zona de definición.

EI: Matheus Cunha – Desequilibrio persistente. Ataca espacios, provoca faltas y ofrece movilidad continua. Su capacidad para romper líneas sin balón puede desordenar a una defensa que sufre cuando la atacan a la espalda.

DC: Benjamin Sesko – Racha encendida. El esloveno atraviesa un gran momento goleador, con tantos decisivos en las últimas jornadas. Fuerte en el juego aéreo y cada vez más fino en la definición, será la principal referencia ofensiva en el United.

Benjamin Sesko, Manchester United - Premier League | Molly Darlington/Copa/GettyImages

Así se vería la formación del Manchester United (4-2-3-1)

Portero: Senne Lammens

Defensas: Diogo Dalot, Harry Maguire, Leny Yoro, Noussair Mazraoui

Mediocampistas: Casemiro, Kobbie Mainoo

Volantes ofensivos: Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha

Delantero: Benjamin Sesko

Así se vería la formación del Newcastle (4-3-3)

Anthony Gordon, Newcastle United - Premier League | Serena Taylor/GettyImages

Portero: Nick Pope

Defensas: Kieran Trippier, Malick Thiaw, Sven Botman, Lewis Hall

Mediocampistas: Joe Willock, Sandro Tonali, Joelinton

Delanteros: Harvey Barnes, Yoane Wissa, Anthony Gordon

