La posible alineación titular del Manchester United para enfrentar al Nottingham Forest

Este sábado 1 de noviembre se llevará a cabo la Jornada 10 de la Premier League desde el City Ground entre Nottingham Forest y Manchester United.

A continuación, te dejamos con la posible alineación de los Red Devils para este compromiso programado a las 11:00 horas (hora de EE.UU.), 09:00 horas (México), 16:00 horas (España).

La posible alineación del Manchester United vs Nottingham Forest para la Jornada 10 de la Premier League

Bryan Mbeumo viene de marcarle al Liverpool | Carl Recine/GettyImages

PO: Senne Lammens - El nuevo portero del Manchester United para esta temporada es ágil y seguro, destaca por sus reflejos y distribución precisa con el balón. Excelente en el uno contra uno y en penales.

DFC: Leny Yoro - El central joven con gran lectura del juego, fuerte en duelos aéreos y salida de balón. Valiente en la presión alta y líder natural.

DFC: Matthijs de Ligt - Es un central robusto, dominante en el juego aéreo y con buena anticipación. Seguro en pases largos y sólido en la marca.

DFC: Luke Shaw - El lateral izquierdo dinámico, con gran capacidad ofensiva, centros precisos y solidez defensiva cuando está en forma.

MD: Amad Diallo - Es un extremo habilidoso, rápido y desequilibrante en el uno contra uno. Versátil, con visión para asistir y olfato goleador.

MC: Casemiro - El brasileño es un pivote defensivo tenaz, experto en recuperar balones y proteger la zaga. Aporta experiencia y precisión en pases largos.

MC: Bruno Fernandes - El mediocampista creativo, líder en el campo, con visión excepcional, disparos lejanos y capacidad para decidir partidos.

MI: Diogo Dalot - El polivalente mediocampista portugués tiene varios años siendo parte del cuadro inglés por lo que es uno de los hombres institucionales más importantes.

MCO: Bryan Mbeumo - Es un extremo explosivo, con regate afilado y potente disparo de media distancia. Eficaz en transiciones rápidas y letal en el área.

MCO: Matheus Cunha - Es un delantero versátil, rápido y habilidoso, con gran capacidad para desmarcarse y finalizar en espacios reducidos.

DC: Benjamin Sesko - Es un delantero alto y potente, letal en el área, con buen remate de cabeza y habilidad para combinar en ataque.

Así se vería la formación de Manchester United (3-4-2-1)

Portero: Senne Lammens.

Defensas: Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Luke Shaw.

Centrocampistas: Amad Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes, Diogo Dalot; Bryan Mbeumo, Matheus Cunha.

Delanteros: Benjamin Sesko.

Así se vería la formación del Nottingham Forest (4-2-3-1)

FBL-ENG-PR-BOURNEMOUTH-NOTTINGHAM FOREST | GLYN KIRK/GettyImages

Portero: Matz Sels.

Defensas: Nicolo Savona, Nikola Mielkovic, Murillo, Neco Williams.

Centrocampistas: Elliot Anderson, Douglas Luiz; Dan Ndoye, Morgan Gibbs-White, Callum Hudson-Odoi.

Delanteros: Igor Jesus

