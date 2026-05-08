La posible alineación titular del Manchester United para enfrentar al Sunderland

El Manchester United se prepara para un nuevo compromiso de Premier League. Este sábado 9 de mayo visitará al Sunderland en el marco de la jornada 36 de una competencia a la que solo le restan tres fechas.

El triunfo en el clásico frente al Liverpool le permitió al conjunto de Michael Carrick asegurar anticipadamente su presencia en la próxima Champions League. El objetivo ahora pasa por terminar lo más alto posible una campaña que ya se ubica entre las mejores de los últimos años.

A continuación, el posible once con el que los Red Devils saldrían a jugar en el Stadium of Light.

La posible alineación titular del Manchester United vs Sunderland

POR: Senne Lammens – El portero belga es el dueño del arco en esta temporada. Viene de cometer un error garrafal en uno de los goles del Liverpool, pero volverá a estar desde el inicio.

LD: Diogo Dalot – Al portugués se lo vio algo contenido en el triunfo del último domingo, aunque habitualmente suele soltarse más e incorporarse al ataque. Tres asistencias para él en lo que va de la temporada.

DFC: Harry Maguire – Orden en la última línea y presencia en jugadas de pelota parada, tanto en defensa como en ataque. Duramente criticado, el el Southampton ha logrado reivindicarse en el ciclo de Carrick y recuperar su lugar en la zaga.

DFC: Ayden Heaven - El joven defensor de 19 años es una de las dudas que mantiene Carrick ante una posible vuelta de Lisandro Martínez. Frente a Liverpool completó un 89% de pases completos y ganó el 100% de los duelos.

LI: Luke Shaw – El punto más alto que tuvo el United en el gran triunfo sobre Liverpool. Firme en la marca con dos cruces decisivos, se mostró sólido como durante gran parte de la temporada y fue clave en el gol de la victoria.

MC: Casemiro – Un referente y un líder dentro del equipo. Ha jugado 33 partidos sobre 35 posibles, en los que aportó la extraordinaria cifra de 9 goles pese al puesto en el que se desempeña.

MC: Kobbie Mainoo – Un jugador dinámico, de enorme despliegue, importante en la recuperación pero también en el armado ofensivo. Llega con la confianza a tope luego de marcar el gol de la victoria en el clásico.

Manchester United v Liverpool - Premier League | Ash Donelon/GettyImages

ED: Amad Diallo - Con Sesko entre algodones, se abre una ventana para el marfileño de entrar en el once titular. Al igual que Lammens, viene de cometer un importante error ante Liverpool, pero también participó activamente del gol de Mainoo.

MCO: Bruno Fernandes – Con una nueva asistencia, alcanzó el récord de De Bruyne y Henry con 20 en una temporada de Premier. Es el gran emblema de este equipo y su líder futbolístico.

EI: Matheus Cunha – Con el gol que marcó el último domingo, el brasileño alcanzó los 9 en esta Premier, donde fue de menor a mayor. Su versatilidad en ataque le da opciones a Carrick.

DC: Bryan Mbeumo – Si Sesko no llega, el puesto de centrodelantero volverá a ser para el camerunés, tal como lo hacía en Brentford. Lleva 9 goles en esta Premier.

Así se vería la formación del Manchester United (4-2-3-1)

Portero: Senne Lammens

Defensas: Diogo Dalot, Harry Maguire, Ayden Heaven, Luke Shaw

Mediocampistas: Casemiro, Kobbie Mainoo

Volantes ofensivos: Amad Diallo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha

Delantero: Bryan Mbeumo

Así se vería la formación del Sunderland (4-2-3-1)



Aston Villa v Sunderland - Premier League | Ian Horrocks/GettyImages

Portero: Robin Roefs

Defensas: Nordi Mukiele, Omar Alderete, Noah Sadiki, Reinildo

Mediocampistas: Habib Diarra, Granit Xhaka

Volantes ofensivos: Trai Hume, Chemsdine Talbi, Enzo Le Fee

Delantero: Brian Brobbey

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