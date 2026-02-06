La posible alineación titular del Manchester United para enfrentarse al Tottenham

Este sábado, Old Trafford abre sus puertas para un clásico de la Premier League con aires renovados. El Manchester United, resurgido de sus cenizas bajo el interinato de Michael Carrick, recibe al Tottenham Hotspur en un choque que promete chispas.

Los Red Devils viven una luna de miel con su nuevo técnico: nueve puntos de nueve posibles, victorias ante Arsenal y City, y una moral que toca el cielo tras la remontada épica ante el Fulham con gol de Benjamin Sesko en el 94'. Ubicados en la cuarta posición, una victoria los consolidaría en zona Champions y superaría su puntaje total de la temporada pasada.

En la otra vereda, el Tottenham de Thomas Frank llega en una situación crítica. Hundidos en el puesto 14 y sin ganar en sus últimos seis partidos de liga, los Spurs navegan cerca del descenso; sin embargo, son un animal extraño: suman más puntos fuera de casa (solo superados por Arsenal y Aston Villa) que en su propio estadio.

La posible alineación del Manchester United vs Tottenham

POR: Senne Lammens – La apuesta bajo palos. El arquero belga se mantiene en el once, buscando seguridad en un partido que exigirá concentración ante los contragolpes de los Spurs.

LD: Diogo Dalot – El carrilero incansable. Su capacidad para interiorizar el juego o llegar a línea de fondo ofrece variantes a Carrick. Tendrá un duelo interesante con Udogie por esa banda.

DFC: Harry Maguire – El renacido. Ante la baja de De Ligt (lesión de espalda), Maguire asume el liderazgo de la zaga. Su juego aéreo será vital para defender los centros buscando a Solanke.

DFC: Lisandro Martínez – 'El Carnicero'. Su agresividad y salida de balón son fundamentales para el esquema de Carrick. Deberá estar muy atento a los desmarques de ruptura de Kolo Muani y Simons.

LI: Luke Shaw – Experiencia y potencia. Si el físico le respeta, Shaw es un arma ofensiva más. Su asociación con Cunha o Mbeumo por izquierda puede destrozar a una defensa de Spurs remendada.

MCD: Casemiro – El ancla. Su experiencia es impagable en estos clásicos. Será el encargado de barrer delante de la defensa y cortar las transiciones de Simons y Gallagher.

MC: Kobbie Mainoo – La joya del mediocampo. Su dinamismo y capacidad para romper líneas en conducción lo convierten en el socio perfecto de Bruno. Es el presente y futuro de Old Trafford.

ED: Amad Diallo – Desparpajo puro. Parte desde la derecha con libertad para encarar. Su regate en espacios reducidos puede ser la llave para abrir a una defensa que llega con dudas físicas.

MCO: Bruno Fernandes – El arquitecto. El máximo asistente de la Premier. Todo el juego ofensivo pasa por sus botas. Buscará filtrar ese último pase que tanto daño hace a las líneas adelantadas.

EI: Matheus Cunha – Talento brasileño. Partiendo desde la izquierda o cayendo al centro, su movilidad y disparo de media distancia son una amenaza constante.

DC: Bryan Mbeumo – La movilidad. Lejos de ser un '9' estático, Mbeumo ofrece desmarques constantes y presión alta, desgastando a los centrales rivales para la posible entrada de Sesko en el segundo tiempo.

Así se vería la formación del Manchester United (4-2-3-1)

Portero: Senne Lammens

Senne Lammens Defensas : Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Luke Shaw

: Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Luke Shaw Mediocampistas : Casemiro, Kobbie Mainoo

: Casemiro, Kobbie Mainoo Volantes ofensivos : Amad Diallo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha

: Amad Diallo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha Delantero: Bryan Mbeumo

Así se vería la formación del Tottenham (4-2-3-1)

Thomas Frank intentará aprovechar su fortaleza como visitante con un equipo rápido a la contra, rezando para que sus defensas tocados aguanten el ritmo.

Portero: Guglielmo Vicario

Guglielmo Vicario Defensas : Djed Spence, Cristian Romero, Micky van de Ven, Destiny Udogie

: Djed Spence, Cristian Romero, Micky van de Ven, Destiny Udogie Mediocampistas : Yves Bissouma, Conor Gallagher

: Yves Bissouma, Conor Gallagher Volantes ofensivos : Wilson Odobert, Xavi Simons, Randal Kolo Muani

: Wilson Odobert, Xavi Simons, Randal Kolo Muani Delantero: Dominic Solanke

