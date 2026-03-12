La posible alineación titular de Monterrey para enfrentar a Juárez

Entre semana, Monterrey enfrentó a Cruz Azul por los octavos de ida de la Copa Campeones de la CONCACAF y a pesar de haber jugado en casa, el equipo sucumbió 2-3, sufriendo la expulsión del arquero uruguayo Santiago Mele, mientras Roberto de la Rosa convirtió un doblete.

Y mientras llega la revancha en la Concachampions, La Pandilla ya está enfocada en su duelo de la Jornada 11 del Clausura 2026, de la Liga MX. Al equipo regio le toca salir de visita para medir fuerzas con Bravos de Juárez, que en su último encuentro cayó 2-1 frente al bicampeón Toluca.



Para este compromiso, Rayados no contará con algunos elementos como el lateral Érick Aguirre y los españoles Óliver Torres y Sergio Canales, todos a causa de sus diferentes lesiones. No obstante, el técnico argentino Nico Sánchez recupera piezas que le podrían ser de utilidad, ya que el pivote Fídel Ambriz y el delantero francés Anthony Martial están listos para volver al ruedo.

LA POSIBLE ALINEACIÓN DE MONTERREY

CF Monterrey v Cruz Azul - CONCACAF Champions Cup 2026 | Azael Rodriguez/GettyImages

Portero: Luis Cárdenas – El Mochis ha dejado en claro que no le ha pesado ser titular y en ocasiones su buenas intervenciones han evitado que se lleven un marcador más abultado en contra.

Defensa: Víctor Guzmán – Al Toro le tocó ser suplente entre semana, ingresando de cambio en el segundo tiempo. Debido a esto, el cuerpo técnico podría hacer rotaciones pensando en la Concachampions, así que ahora le tocaría ir de inicio.

Defensa: Carlos Salcedo – Al Titán le dieron un papel como pivote durante la semana, pero para darle descanso al colombiano Stefan Medina podrían darle oportunidad de mostrarse en su mejor faceta como central.

Lateral izquierdo: Gerardo Arteaga – Fue de los que tuvieron que quedarse observando la derrota del equipo en CONCACAF. Totalmente fresco, el canterano lagunero correría con la responsabilidad de atacar y defender por la banda.

Lateral derecho: Ricardo Chávez – De los que podrían repetir. El ex San Luis estuvo presente como titular en el Clásico Regio y en CONCACAF, pero ha demostrado que puede con la carga de minutos.

Pivote: Jorge Rodríguez – El Corcho fue de los más señalados en el Clásico Regio, ya que el francés André-Pierre Gignac lo superó en la marca para anotar el único tanto del encuentro. Debe redimirse.

Pivote: Fidel Ambríz – Ya recuperado de su lesión en la pierna derecha, hay posibilidades de que vaya desde el inicio. El tema físico ha hecho que sólo dispute seis encuentros del semestre, pero tiene valía dentro del mediocampo.

Mediocentro: Iker Fimbres – El seleccionado juvenil es uno de los elementos más prometedores del equipo, lo cual demuestra cada vez que está en el campo. Por ahora suma dos anotaciones.

Extremo izquierdo: Lucas Ocampos – El argentino es el único que cuenta con el rol natural de atacante por izquierda, por eso no sería raro verlo en el once inicial. Tampoco se descarta que el cuerpo técnico utilice algún canterano como Allen Rojas para poder sumar en la regla de menores.

Extremo derecho: Luca Orellano – Al argentino le tocó entrar de cambio en Concachampions, pero fue titular en el Clásico Regio, por eso se vislumbra que estará comenzando en el terreno de juego. La otra opción latente es Jesús ‘Tecatito’ Corona, ya que es su perfil natural.

Delantero: Uros Djurdjevic – El serbio aún no ha podido demostrar porque fue llevado a la Sultana del Norte. Hasta ahora tiene una deuda pendiente con la afición que quiere ver como cumple con su tarea de hacer goles. Pese a que Roberto de la Rosa marcó doblete, le tocaría ser suplente.

Uros Djurdjevic | Azael Rodriguez/GettyImages

Así se vería la posible alineación de Monterrey (4-2-3-1)



Portero: ‘Mochis’ Cárdenas

Defensas: Gerardo Arteaga, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Ricardo Chávez

Mediocampistas: ‘Corcho’ Rodríguez, Fidel Ambríz, Iker Fimbres

Delanteros: Lucas Ocampos, Luca Orellano, Uros Djurdjevic

LA POSIBLE ALINEACIÓN DE JUÁREZ (4-3-3)

Javier Aquino y Alejandro Mayorga | Jam Media/GettyImages

Portero: Sebastián Jurado

Defensas: Alejandro Mayorga, Moisés Mosquera, Jesús Murillo, Francisco Nevarez

Mediocampistas: Denzell García, ‘Monchu’ Rodríguez, Rodolfo Pizarro

Delanteros: ‘Pumita’ Rodríguez, Jairo Torres, Óscar Estupiñán

