La posible alineación titular de Monterrey para enfrentarse a FC Juárez

Monterrey recibirá a FC Juárez en la jornada 14 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Los regiomontanos, cuartos en la tabla general, buscan romper su racha de dos partidos sin victoria ante los Bravos, que sueñan con clasificar a la liguilla por primera vez desde su ascenso a Primera División.

En el papel, el cuadro dirigido por Domenec Torrent saldrá como gran favorito para llevarse los tres puntos. Rayados suma ocho victorias ante Juárez en sus diez encuentros más recientes.

Monterrey v Pumas UNAM - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

A continuación, te presentamos las probables alineaciones titulares de ambos equipos para este enfrentamiento.

La posible alineación de Monterrey vs FC Juárez para la Jornada 14 del Apertura 2025

Portero: Santiago Mele: El arquero uruguayo sigue tratando de hacerse de un nombre en Rayados. Mele ha tenido un desempeño aceptable, aunque tendrá que hacer mucho más para quitarse la sombra de Esteban Andrada.

Lateral derecho: Víctor Guzmán: Ante las ausencias de Ricardo Chávez y Erick Aguirre, todo apunta a que el 'Toro' repetirá como titular ante Bravos. Guzmán volvería a ser improvisado como lateral por derecha.

Defensa central: Héctor Moreno: El veterano defensa mexicano indicó que se retirará al finalizar esta temporada. Moreno todavía tiene gran timing, sin embargo, es innegable que ya no tiene la velocidad de sus mejores tiempos.

Defensa central: Sergio Ramos: Domenec Torrent, quien no estará en el banquillo tras ser expulsado ante Pumas, apostaría por una defensa central con mucha experiencia. Ramos jugaría como titular a mitad de semana.

Lateral izquierdo: Gerardo Arteaga: Parece que el tren del mundial 2026 se le está pasando a Arteaga. El exjugador del Santos Laguna y el KRC Genk no es titular indiscutible en Rayados y en el Tri hay hasta tres jugadores por delante de él.

Mediocampista central: Óliver Torres: El volante español es el encargado de unir la mitad de la cancha con la delantera. No obstante, Torres también aporta sacrificio en la recuperación. Es un verdadero box-to-box.

Mediocampista central: Jorge Rodríguez: El 'Corcho' no es el mejor futbolista de Monterrey en cuestiones técnicas, pero es un elemento necesario para romper el juego rival y recuperar el esférico.

Mediocampista ofensivo: Sergio Canales: El talentoso mediocampista español disputará su segundo partido tras tres semanas de baja por una extraña lesión sufrida durante un procedimiento de recuperación posterior a un encuentro. Monterrey necesita a su mejor hombre en el cierre de la temporada regular.

Extremo derecho: Germán Berterame: El delantero de 26 años viene de una buena exhibición con la selección mexicana en la Fecha FIFA y parece que cada vez se acerca más a jugar la justa. 'Berte' deberá mantener el impulso para ser llamado en noviembre. Registra ocho goles y una asistencia este certamen.

Monterrey v Pumas UNAM - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Extremo izquierdo: Lucas Ocampos: Ocampos es uno de los jugadores más efectivos de Rayados esta temporada. El delantero argentino suma cinco goles y cinco asistencias en 11 partidos disputados.

Delantero centro: Anthony Martial: El delantero francés llegó a Rayados como la gran bomba del mercado de fichajes, pero todavía no se ve a aquel jugador que deslumbró en el Manchester United. Suma cinco partidos disputados y no ha anotado. La paciencia de la afición comienza a acabarse.

Así se vería la formación del Monterrey (4-4-2)

Portero. Santiago Mele

Defensa: Víctor Guzmán, Héctor Moreno, Sergio Ramos, Gerardo Arteaga

Mediocampistas: Óliver Torres, Jorge Rodríguez, Sergio Canales

Delantera: Germán Berterame, Lucas Ocampos, Anthony Martial

Así se vería la formación del FC Juárez (4-4-1-1)

Portero: Sebastián Jurado

Defensa: Denzell García, José Manríquez, Jesús Murillo, Alejandro Mayorga

Mediocampistas: Madson, Homer Martínez, Guilherme Castilho, Raymundo Fulgencio

Delantera: Rodolfo Pizarro, Óscar Estupiñán

