La posible alineación titular del Monterrey para enfrentarse a Necaxa

Este martes 13 de enero se llevará a cabo la Jornada 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Victoria de Aguascalientes, entre el Club Necaxa y el Club de Fútbol Monterrey.

A continuación, te dejamos con la posible alineación de Rayados para este compromiso programado a las 20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México) y 03:00 horas (España).

La posible alineación de Monterrey vs Necaxa para la Jornada 2 de la Liga MX

Luis Cárdenas se mantiene como el portero titular | Azael Rodriguez/GettyImages

PO: Luis Cárdenas - En pretemporada el titular indiscutible fue el uruguayo Sergio Melé, sin embargo, el 'Mochis' se mantuvo como titular de Torrent al arranque del torneo.

LD: Erick Aguirre - El polivalente (lateral o interior), rápido, con buen recorrido ofensivo y centros precisos. Fuerte en recuperación y duelos. Aporta equilibrio y experiencia en el carril derecho.

DFC: Alonso Aceves - El joven central zurdo con experiencia en España (Oviedo). Sólido en marca, anticipación y salida de balón. Refuerzo reciente para fortalecer la zaga.

DFC: Stefan Medina - El polivalente central experimentado colombiano es arrancó como uno de los centrales titulares este torneo tras la salida de Sergio Ramos y el retiro de Héctor Moreno.

LI: Gerardo Arteaga - El lateral izquierdo mexicano, dinámico, con proyección ofensiva y buena técnica en el uno contra uno. Aunque parece que su relación con el entrenador está dañada y podría ser relegado al banquillo por su actitud.

MC: Fidel Ambriz - Es un mediocampista joven box-to-box, dinámico en recuperación y distribución. Buen pase y llegada al área. Parte clave del medio campo.

MC: Jorge Rodríguez - El centrocampista argentino, táctico y equilibrado, con buena recuperación de balón y distribución precisa.

MD: Óliver Torres - Mediocampista español, creativo y técnico, con visión para el pase y capacidad para controlar el ritmo del juego.

MCO: Sergio Canales - El polivalente español es la estrella del equipo y el capitán. Gran calidad técnica, visión, tiro lejano y asistencias. Líder en el ataque, clave en momentos decisivos y con experiencia europea.

MI: Anthony Martial - El atacante francés, elegante y técnico, con capacidad para desbordar y definir, aunque irregular por lesiones.

DC: Germán Berterame - El delantero argentino naturalizado mexicano es rápido y letal frente al arco, con instinto goleador y buena movilidad.

Germán Berterame, Monterrey vs Toluca - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Así se vería la formación de Monterrey (4-2-3-1)

Portero: Luis Cárdenas.

Defensas: Erick Aguirre, Alonso Aceves, Stefan Medina, Gerardo Arteaga.

Centrocampistas: Fidel Ambriz, Jorge Rodríguez; Óliver Torres, Sergio Canales, Anthony Martial.

Delantero: Germán Berterame.

Así se vería la formación de Necaxa (4-4-2)

Portero: Ezequiel Unsain.

Defensas: Emilio Lara, Agustín Oliveros, Alexis Peña, Cristian Calderón.

Centrocampista: Kevin Rosero, Raúl Sánchez, Danny Leyva, Rogelio Córtez.

Delanteros: Ricardo Monreal y Tomás Badaloni.

