La posible alineación titular del PSG para enfrentarse al Athletic Club
La fase de liga de la UEFA Champions League continúa este miércoles con un partido vibrante en La Catedral. El Athletic Club, que ocupa el puesto 27 y está urgido de puntos para alcanzar la zona de playoffs, recibe al Paris Saint-Germain, actual sublíder de la competición y equipo más goleador del torneo.
El equipo de Ernesto Valverde llega con la moral alta tras vencer 1-0 al Atlético de Madrid en LaLiga gracias a un gol de Álex Berenguer; sin embargo, enfrenta una auténtica crisis defensiva con las bajas de Aymeric Laporte (lesionado el sábado), Aitor Paredes (suspendido) y Yeray Álvarez.
Por su parte, el PSG de Luis Enrique viene de aplastar 5-0 al Rennes y busca su quinta victoria europea, aunque tendrá que lidiar con la baja de Achraf Hakimi y la suspensión de Lucas Hernández.
La posible alineación del PSG vs Athletic Club: jugador por jugador
POR: Lucas Chevalier - Aunque debe ser evaluado, se perfila como titular. El joven arquero busca consolidarse en la élite europea.
LD: Warren Zaïre-Emery - Ante la baja de Hakimi, el polivalente mediocampista ocuparía el lateral derecho, aportando calidad técnica y recorrido.
DFC: Marquinhos - El capitán brasileño. Su velocidad y lectura de juego son fundamentales para jugar con la línea defensiva adelantada.
DFC: Willian Pacho - El ecuatoriano aporta contundencia física y buen juego aéreo, complementando la técnica de Marquinhos.
LI: Nuno Mendes - Si supera sus molestias, será un puñal por la izquierda. Su velocidad es clave tanto en defensa como en ataque.
MC: João Neves - El joven portugués es el ancla. Su recuperación y distribución permiten que el equipo mantenga el equilibrio.
MC: Vitinha - El motor del juego parisino. Controla los tiempos y conecta las líneas con su visión de juego.
MC: Fabián Ruiz - El español vive un gran momento. Su llegada al área y disparo de media distancia añaden una variante ofensiva más.
ED: Ousmane Dembélé - Todo apuntababa su regreso al once titular en Champions. Su imprevisibilidad y regate son una pesadilla para cualquier lateral; sin embargo, una gripe ha puesto todo en vilo.
DC: Bradley Barcola - Actuando como 'falso 9', su movilidad saca de posición a los centrales y genera espacios para las diagonales de los extremos.
EI: Khvicha Kvaratskhelia - El georgiano completa un tridente de ensueño. Su capacidad para encarar y definir lo convierte en un peligro constante.
Así se vería la formación del PSG (4-3-3)
- Portero: Lucas Chevalier
- Defensas: Warren Zaïre-Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes
- Mediocampistas: João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz
- Delanteros: Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia
Así se vería la formación del Athletic Club (4-2-3-1)
- Portero: Unai Simón
- Defensas: Jesús Areso, Dani Vivian, Iñigo Lekue, Yuri Berchiche
- Mediocampistas: Iñigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar
- Medios Ofensivos: Álex Berenguer, Oihan Sancet, Nico Williams
- Delantero: Gorka Guruzeta
Un choque de contrastes en San Mamés: la garra y necesidad del Athletic contra el talento y la pegada del PSG.
