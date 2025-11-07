La posible alineación titular de Tigres para enfrentarse al Atlético de San Luis

Tigres UANL recibirá al Atlético San Luis este sábado 8 de noviembre, en duelo de la jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX. En el papel, los felinos parten como favoritos para sumar los tres puntos, aunque los tuneros saldrán con el cuchillo entre los dientes, ya que aún conservan posibilidades matemáticas de clasificar al play-in.

En sus diez enfrentamientos más recientes, Tigres UANL domina al Atlético San Luis. En este lapso, los felinos suman seis victorias, tres empates y solo una derrota ante los potosinos.

La posible alineación de Tigres vs Atlético San Luis para la Jornada 17 del Apertura 2025

Portero — Nahuel Guzmán: El ‘Patón’ es un arquero sólido y líder del cuadro felino. Se distingue por su personalidad, su juego con los pies y su capacidad para aparecer en momentos clave. Nahuel será clave para que Tigres luche por el título.

Lateral derecho — Javier Aquino: Aquino es un futbolista con gran recorrido y experiencia. Se caracteriza por su ida y vuelta constante, además de su aportación ofensiva por la banda y su actitud competitiva. A pesar de ser un veterano, Aquino sigue siendo un inamovible en el once inicial.

Defensa central — Joaquim: El brasileño es un zaguero firme en la marca y seguro en el juego aéreo. Destaca por su lectura defensiva, buena colocación y capacidad para anticipar. Inició la temporada con pocos minutos, pero se volvió a afianzar como titular indiscutible con el paso de los partidos.

Defensa central — Rómulo Zwarg: El brasileño es un elemento que se ha convertido en el comodín de Guido Pizarro. Cuando juega como central aporta fuerza física y solvencia. Aparecería en lugar de Jesús Angulo.

Lateral izquierdo — Marco Farfán: El lateral mexicano de 16 años se distingue por ser dinámico, brindar amplitud, tener intensidad en la recuperación y criterio para sumarse al ataque. Sin muchos reflectores se ha adueñado de la posición este torneo.

Mediocampista central — Bernardo Parra: Parra arrancaría como titular ante San Luis debido a que Tigres todavía no cumple con sus minutos de menor en el torneo. El mediocampista de 20 años, que ha jugado nueve partidos esta temporada, jugará en la mitad de la cancha.

Mediocampista central — Fernando Gorriarán: El mediocampista uruguayo será quien acompañe al joven Parra. 'Gorri' cuenta con un gran despliegue físico e intensidad, es motor del mediocampo. Aporta recuperación, pero también tiene visión para ir al ataque y llegada constante al área rival.

Monterrey v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Extremo derecho — Diego Lainez: El exjugador del Real Betis y el América ha encontrado su mejor versión en Tigres. Su principal virtud es encarar y generar superioridades en el último tercio, aunque ha mejorado en labor defensiva. Suma cuatro goles y tres asistencias este torneo.

Extremo izquierdo — Diego ‘Chicha’ Sánchez: El joven y habilidoso extremo mexicano arrancaría como titular ante San Luis. El 'Chicha' es otro de los elementos que suman minutos de menor para Tigres. El futbolista de 20 años suma un gol y dos asistencias este semestre.

Mediocampista ofensivo — Édgar Iván López: El 'Gacelo' es un futbolista creativo con buena lectura entre líneas. Su temporada con Tigres no ha sido la esperada. Recibiría una oportunidad ante San Luis, ya que el técnico felino busca cuidar a Ángel Correa, quien podría ser suspendido para los cuartos de final en caso de ver una tarjeta amarilla.

Delantero central — André-Pierre Gignac: Aunque ya no tenga la misma potencia que cuando llegó a la Liga MX, Gignac sigue siendo un animal competitivo. A sus 39 años, el francés todavía se distingue por su técnica, definición y presencia en el área. Cuenta con dos goles en la temporada.

Monterrey v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Así se vería la formación de Tigres (4-3-3)

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Javier Aquino, Joaquim, Rómulo Zwarg, Marco Farfán

Centrocampistas: Bernardo Parra, Iván López, Fernando Gorriarán

Delanteros: Diego Lainez, André Pierre Gignac, Diego Sánchez

Así se vería la formación del Atlético San Luis (5-3-2)

Portero: Andrés Sánchez

Defensas: Robson Bambu, Juanpe Ramírez, Eduardo Águila, Román Torres, Juan Sanabria

Centrocampistas: Benjamín Galdamés, Miguel García, Sébastien Salles-Lamonge

Delanteros: Joao Pedro, Sebastián Pérez Bouquet

