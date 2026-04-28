La posible alineación titular de Tigres para enfrentar al Nashville SC

Tigres está en búsqueda de su segundo título de la Copa Campeones de la CONCACAF, pero antes de pensar en el cetro internacional debe concentrarse en las semifinales, donde tiene como rival al sorpresivo Nashville SC, que dejó en el camino a las Águilas del América, a las cuales echó en el Estadio Banorte Azteca.



Los regios se han puesto en aprietos en las dos rondas previas, ya que por un momento estaban fuera de la competencia. En los octavos de final lograron despedir al FC Cincinnati con un marcador global de 4-5 y posteriormente, en los cuartos de final, el gol de visitante fue clave para que se impusieran sobre el Seattle Sounders al dejar la pizarra 3-3 global.



El técnico argentino Guido Pizarro no contará con la presencia del defensa brasileño Joaquim Pereira por una lesión, así como con el lateral derecho Jesús Garza, quien está suspendido por acumulación de tarjetas. Con el resto de sus pupilos irá a buscar el triunfo en Tennessee o al menos lograr anotaciones de visita que le puedan servir para cerrar de mejor forma en El Volcán.



Aquí está la posible alineación de Tigres para el encuentro:

EL POSIBLE ONCE TITULAR DE TIGRES

Ángel Correa | Jam Media/GettyImages

Portero: Nahuel Guzmán – El guardameta deberá ser factor en la semifinal de Ida, para evitarse mayores problemas en la vuelta. El Patón tratará de sacar de quicio a sus rivales como suele hacerlo.

Defensa: Jesús Angulo – El lateral izquierdo ha sabido manifestarse como central a lo largo de su carrera y posiblemente se encargará de cubrir la baja de Joaquim Pereira.

Defensa: Rómulo Zwarg – El contención es otro que ha sabido adaptarse a las necesidades para fungir como un central más. Deberá tener buena comunicación con su defensiva, sobre todo cuando se trate del capitán alemán Hany Mukhtar.

Lateral izquierdo: Francisco Reyes – Durante el fin de semana, el ex del Atlante fue lanzado como inicial y realizó tan buen trabajo que fue nombrado el Jugador Defensivo del encuentro.

Lateral derecho: Vladimir Loroña – Sin Jesús Garza, el timonel tendría que recurrir al otro hombre que maneja la posición de forma natural. El defensor ha tenido pocas oportunidades en la U, pero por fin llega su chance.

Pivote: Fernando Gorriarán – El uruguayo ha sido importante para el equipo en los momentos más tensos, así que se espera que sea uno de los elementos a seguir en un partido de alta intensidad.

Pivote: César Araújo – Si hay alguien que se mantiene fijo en la alineación ese es el uruguayo, ya que es el único contención que cumple con el auténtico rol de recuperación para salir jugando.

Mediocentro: Juan Brunetta – Durante el fin de semana el argentino se aventó un doblete, demostrando su calidad con la pelota. Se le ha acusado de desaparecer en los partidos importantes, pero se espera que esta vez no suceda.

Extremo izquierdo: Ozziel Herrera – El de ascendencia cubana también anotó el fin de semana, llegando en gran forma para encarar el choque. Su velocidad, encare y desequilibrio lo hacen alguien difícil de marcar.

Extremo derecho: Diego Laínez – Otro que cuenta con buen gambeteo y control del esférico, posiblemente será aquel que genere más daño en los costados. Debido a su habilidad, suele ser detenido con frecuencia a través de faltas.

Delantero: Ángel Correa – El campeón del mundo seguro será el más marcado, ya que arriba tras haber anotado el fin de semana, además de despacharse con cuatro asistencias.

Juan Brunetta | Azael Rodriguez/GettyImages

Así se vería la posible alineación de Tigres (4-2-3-1)



Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Francisco Reyes, Jesús Angulo, Rómulo Zwarg, Vladimir Loroña

Mediocampistas: Nando Gorriarán, César Araújo, Juan Brunetta

Delanteros: Ozziel Herrera, Ángel Correa, Diego Laínez

EL POSIBLE ONCE TITULAR DEL NASHVILLE SC (4-4-2)

Nashville SC | Icon Sportswire/GettyImages

Portero: Brian Schwake

Defensas: Daniel Lovitz, Maxwell Woledzi, Jeisson Palacios, Andy Nájar

Mediocampistas: Ahmed Qasem, Matthew Corcoran, Patrick Yazbek, Cristian Espinoza

Delantero: Warren Madrigal, Hany Mukhtar

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