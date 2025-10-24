La posible alineación titular de Tigres UANL vs Tijuana
Este sábado 25 de octubre se llevará a cabo la Jornada 15 del Torneo Apertura 2025, de la Liga MX, desde el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza, Nuevo León entre Club Tigres UANL y Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente.
A continuación, te dejamos con la posible alineación felina para este compromiso programado a las 19:00 horas (EE. UU.), 17:00 horas (México), 01:00 (España).
La posible alineación de Tigres UANL vs Tijuana para la Jornada 15 de la Liga MX
POR: Nahuel Guzmán - El histórico guardameta argentino sigue siendo el portero titular y ha mantenido su arco en cero en varios partidos del torneo.
LD: Javier Aquino - El lateral derecho es un veterano con gran solidez defensiva y aporte en ataque.
DFC: Joaquim Pereira - El central brasileño ha demostrado su calidad con su gran potencia física.
DFC: Jesús Angulo - El jugador mexicano quiere volver a su mejor momento, pero ahora como central, luego de un bajón de nivel en la banda izquierda.
LI: Marco Farfán - El joven norteamericano ha comenzado a ser usado por la banda izquierda y lo ha hecho bien, por lo que se ha ganado la confianza del cuerpo técnico.
MCD: Rômulo Zwarg - El brasileño es parte de la zaga titular por su calidad y experiencia, ha estado siendo un pivote en la formación de Pizarro. Siendo un escudo acorde al estilo defensivo del 'Tuca'.
MD: Diego Lainez - El joven mexicano tiene rato siendo un jugador importante del equipo por la banda gracias a lo que puede aportar con su velocidad y rapidez.
MC: Fernando Gorriarán - El mediocampista charrúa es un ferrocarril por donde pasan cientos de balones y siempre es un elemento de confianza.
MC: Juan Brunetta - El atacante argentino participado en goles y asistencias, siendo un pilar ofensivo. Apenas en la Jornada 13 marcó un hat-trick fundamental para el triunfo del equipo.
MI: Ozziel Herrera - El juvenil se ha ganado la confianza del cuerpo técnico por su atrevimiento, profundidad, velocidad y desborde.
DC: Ángel Correa - El fichaje estelar del Apertura 2025, ha respondido satisfactoriamente, el campeón del mundo tiene una calidad tremenda y de inmediato a impactado en el equipo con su olfato goleador siendo enganche, segundo 9 o único centro delantero.
Así se vería la formación de Tigres UANL (4-1-4-1)
Portero: Nahuel Guzmán.
Defensas: Javier Aquino, Joaquim, Jesús Angulo, Marco Farfán.
Centrocampistas: Rômulo Zwarg; Diego Lainez, Fernando Gorriarán, Juan Brunetta, Ozziel Herrera.
Delanteros: Ángel Correa.
Así se vería la formación de Tijuana (4-5-1)
Portero: Antonio Rodríguez.
Defensas: Rafael Fernández, Jackson Porozo, Alan Vega, Alejandro Gómez
Mediocampistas: Iván Tona, Frank Boya, Kevin Castañeda, Ramiro Árciga, Adonis Preciado.
Delantero: Mourad Daoudi.
