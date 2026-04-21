La posible alineación titular de Tigres UANL para enfrentarse a Atlas

Previo a la penúltima jornada de la fase regular del fútbol mexicano correspondiente a la Jornada 16 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX continúa la inconsistencia del Club Tigres UANL y peligra su presencia en la Fiesta Grande.

Este miércoles 22 de abril a las 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México) en la fecha doble visitan a Atlas FC el Estadio Jalisco y te compartimos la posible alineación del conjunto de Nuevo León para visitar a los rojinegros.

La posible alineación de Tigres UANL vs Atlas para la Jornada 16 de la Liga MX

Ángel Correa marcó el tanto del empate en el añadido ante Necaxa en la fecha pasada | Jam Media/GettyImages

PO: Nahuel Guzmán - El histórico guardameta argentino es el portero fijo e inamovible del club.

LD: Jesús Garza - El lateral derecho mexicano se adueñó de la banda derecha. No hay otro jugador que le compita en su posición natural desde la salida de Jesús Aquino.

DFC: Joaquim - El zaguero brasileño se ha adueñado de la central del equipo desde su arribó al club y solo se ha perdido un partido en el torneo.

DFC: Rómulo Zwarg - Se ha vuelto en un hombre de confianza del cuerpo técnico ya sea como central o pivote.

LI: Jesús Angulo - Él es un versátil defensor central, cuenta con mucha experiencia en el fútbol mexicano y este fin de semana volvería al cuadro titular, como lateral por izquierda ante la lesión de Vladimir Loroña.

MC: Fernando Gorriarán - El mediocampista charrúa es uno de los referentes y fijos del equipo. El pasado fin de semana jugó los 90 minutos.

MC: César Araujo - El mediocampista uruguayo ha ido ganando terreno cada vez más en el torneo doméstico junto a su compatriota como contenciones.

MD: Diego Lainez - El extremo mexicano es base de las alineaciones de Guido Pizarro dada su habilidad por la banda.

MCO: Juan Brunetta - El mediocampista charrúa tiene características ofensivas. En los felinos se ha consolidado como una opción fundamental en el ataque como volante o enganche.

MI: Ozziel Herrera - Este puesto se lo suelen competir el mexicano y Marcelo Flores, el jugador nacional viene de ser titular y podría repetir dado que se ha vuelto de la confianza del cuerpo técnico.

DC: Ángel Correa - El atacante argentino es un tremendo jugador, suele jugar como enganche o centro delantero, para este juego podría volver como 9.

Así se vería la formación de Tigres UANL (4-2-3-1)

Portero: Nahuel Guzmán.

Defensas: Jesús Garza, Joaquim, Rómulo Zwarg, Jesús Angulo.

Centrocampistas: Fernando Gorriarán, César Araujo; Diego Lainez, Juan Brunetta, Ozziel Herrera.

Delanteros: Ángel Correa

Así se vería la formación titular de Atlas (3-5-2)

Portero: Camilo Vargas.

Defensas: Jorge Rodríguez, Manuel Capasso, Rodrigo Schlegel.

Centrocampistas: Diego González, Víctor Ríos, Aldo Rocha, Paulo Ramírez, Gustavo Ferrareis.

Delantero: Arturo González y Eduardo Aguirre.

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