La posible alineación titular de Tigres UANL para enfrentarse a Atlas
Previo a la penúltima jornada de la fase regular del fútbol mexicano correspondiente a la Jornada 16 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX continúa la inconsistencia del Club Tigres UANL y peligra su presencia en la Fiesta Grande.
Este miércoles 22 de abril a las 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México) en la fecha doble visitan a Atlas FC el Estadio Jalisco y te compartimos la posible alineación del conjunto de Nuevo León para visitar a los rojinegros.
La posible alineación de Tigres UANL vs Atlas para la Jornada 16 de la Liga MX
PO: Nahuel Guzmán - El histórico guardameta argentino es el portero fijo e inamovible del club.
LD: Jesús Garza - El lateral derecho mexicano se adueñó de la banda derecha. No hay otro jugador que le compita en su posición natural desde la salida de Jesús Aquino.
DFC: Joaquim - El zaguero brasileño se ha adueñado de la central del equipo desde su arribó al club y solo se ha perdido un partido en el torneo.
DFC: Rómulo Zwarg - Se ha vuelto en un hombre de confianza del cuerpo técnico ya sea como central o pivote.
LI: Jesús Angulo - Él es un versátil defensor central, cuenta con mucha experiencia en el fútbol mexicano y este fin de semana volvería al cuadro titular, como lateral por izquierda ante la lesión de Vladimir Loroña.
MC: Fernando Gorriarán - El mediocampista charrúa es uno de los referentes y fijos del equipo. El pasado fin de semana jugó los 90 minutos.
MC: César Araujo - El mediocampista uruguayo ha ido ganando terreno cada vez más en el torneo doméstico junto a su compatriota como contenciones.
MD: Diego Lainez - El extremo mexicano es base de las alineaciones de Guido Pizarro dada su habilidad por la banda.
MCO: Juan Brunetta - El mediocampista charrúa tiene características ofensivas. En los felinos se ha consolidado como una opción fundamental en el ataque como volante o enganche.
MI: Ozziel Herrera - Este puesto se lo suelen competir el mexicano y Marcelo Flores, el jugador nacional viene de ser titular y podría repetir dado que se ha vuelto de la confianza del cuerpo técnico.
DC: Ángel Correa - El atacante argentino es un tremendo jugador, suele jugar como enganche o centro delantero, para este juego podría volver como 9.
Así se vería la formación de Tigres UANL (4-2-3-1)
- Portero: Nahuel Guzmán.
- Defensas: Jesús Garza, Joaquim, Rómulo Zwarg, Jesús Angulo.
- Centrocampistas: Fernando Gorriarán, César Araujo; Diego Lainez, Juan Brunetta, Ozziel Herrera.
- Delanteros: Ángel Correa
Así se vería la formación titular de Atlas (3-5-2)
- Portero: Camilo Vargas.
- Defensas: Jorge Rodríguez, Manuel Capasso, Rodrigo Schlegel.
- Centrocampistas: Diego González, Víctor Ríos, Aldo Rocha, Paulo Ramírez, Gustavo Ferrareis.
- Delantero: Arturo González y Eduardo Aguirre.
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Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.