Las posibles alineaciones titulares del partido de vuelta entre el Arsenal y el Atlético de Madrid

El primer clasificado a la gran final de 30 de mayo en Budapest se conocerá este martes en Londres: el Arsenal y el Atlético de Madrid se batirán a duelo tras el 1-1 en la ida para sacar pasaje a Hungría, ambos en la búsqueda de su primera UEFA Champions League.

La posible alineación del Arsenal

Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First Leg | Stuart MacFarlane/GettyImages

POR: David Raya – Le gusta jugar al límite. Pide la pelota hasta cuando el rival lo presiona y se anima a salir con pases que rompen la primera presión.

LD: Ben White – Perfil bajo, rendidor. No necesita protagonismo para consolidar su lugar en la zaga y responde sin rebuscárselas demasiado para no complicar al equipo. Cuando encuentra espacios, se suelta y aparece por sorpresa en el ataque.

DFC: William Saliba – Frialdad total. Puede quedar expuesto en alguna que otra acción aislada, aunque rara vez pierde la compostura. Juega como si nada lo alterara, incluso en los momentos más exigentes de los partidos.

DFC: Gabriel Magalhaes – Vive cada pelota como si fuera la última. Va con todo y tiene la ventaja de su altura, que lo hace ganar de arriba. En ataque, aprovecha los córner a favor para poner a su equipo adelante.

LI: Piero Hincapié – Disfruta el contacto. Va al choque sin especular y no retrocede ante ningún duelo. Cuando el partido se ensucia, crece y saca lo mejor de su repertorio.

MC: Declan Rice – Omnipresente. Aparece en todos lados, ya sea para cortar una jugada rival, conducir la pelota o llegar al gol.

MC: Martín Zubimendi – Sabe cortar avances y mantener el balance en el mediocampo, aunque a veces se la juega de más en salida y puede dejar una pelota comprometida. Cuando acierta, el equipo respira.

MCO: Martin Odegaard – Creativo caprichoso. Insiste con los pases que nadie ve y que a veces no salen. El tema es que cuando conectan, se generan jugadas espectaculares. El avance del equipo pasa por lo que imagina. El capitán sabe llevar a sus compañeros.

ED: Noni Madueke – Una posible apuesta de Arteta para el ataque para hacer descansar a los habituales titulares. Genera peligro con sus movimientos en el área y, gracias a eso, marcó dos goles en lo que va de la temporada.

DC: Viktor Gyökeres – Delantero de rachas. Puede pasar desapercibido durante largos tramos del partido y, en una acción, cambiar el panorama. La lesión de Havertz lo pondría como protagonista de los Gunners.

EI: Gabriel Martinelli – Es un distinto. Salvó al equipo con el único gol en el partido contra el Newcastle y, por su mera presencia, despierta a todo el frente ofensivo para ir en búsqueda de marcar.

Así se vería la formación del Arsenal (4-3-3)

Portero: David Raya

Defensas: Ben White, Gabriel, William Saliba, Piero Hincapié

Mediocampistas: Declan Rice, Martin Odegaard, Martín Zubimendi

Delanteros: Noni Madueke, Viktor Gyökeres, Gabriel Martinelli

La posible alineación del Atlético de Madrid

Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First Leg | Julian Finney - UEFA/GettyImages

POR: Jan Oblak – (Re)consolidado en el arco. Su regreso ya marcó intervenciones importantes para el equipo de Diego Simeone. Ha sido una de las claves para que el Atleti llegue hasta donde llegó en eesta campaña.

LD: Marcos Llorente – Apariciones sorpresivas y responsabilidad en el eje ofensivo. Si bien se encarga de la defensa del lado derecho, el español aprovecha los espacios y, de un momento para el otro, aparece en el ataque a la par de los delanteros para ser una opción de pase más para abrir la cancha, o para tirar centros.

DFC: Marc Pubill – Recuperado de sus problemas físicos, volvió a mostrar solvencia en cada intervención. También se anima a romper líneas con pases largos, a veces arriesgados.

DFC: Davide Hancko – De oficio. Prioriza cerrar espacios y sostener la estructura defensiva, por lo que no suele ser visto en el ataque colchonero. Es criterioso en la toma de decisiones y en la forma de ordenar a sus compañeros además de sumar con su perfil zurdo.

LI: Matteo Ruggeri – El inicio de los partidos es su punto débil. Le cuesta entrar en ritmo, aunque cuando lo hace, va y viene por toda la cancha como si nada.

MD: Giuliano Simeone – Cumplió 100 partidos con el club y, tras recueprarse de sus molestias, se mantiene como una opción por su sacrificio en la cancha. Está más apagado desde costumbre después del partidazo contra el Barcelona, pero de todas formas, es entrega pura en la cancha.

MC: Jhonny Cardoso – La diferencia de calidad se nota porque es un jugador que está al 100% los 90 minutos. Aporta llegada desde segunda línea y ya sumó asistencias importantes en la temporada.

MC: Koke – Digno mediocampista. Maneja los tiempos y distribuye con criterio. Es su experiencia la que se pone por encima de su juego, que igualmente, es fundamental para mantener al equipo en su eje.

MI: Ademola Lookman – Si algo caracteriza al nigeriano es su calidad para llegar a la última línea. Viene participando en varias jugadas de gol y busca continuidad en su rendimiento, por lo que una titularidad en la Champions podría ser ideal. Puede marcar diferencias con un pase filtrado y eso es lo que podría priorizar el Cholo de cara al miércoles.

DC: Antoine Griezmann – No tuvo su mejor performance el sábado y aun así marcó gol. Se mueve por todo el frente ofensivo y es el hilo conductor del equipo.

DC: Julián Álvarez – Su presencia será fundamental para el partido contra los Gunners. Julián siempre está bien posicionado y tiene recursos para definir.

Así se vería la formación del Atlético de Madrid (4-4-2)

Portero: Jan Oblak

Defensas: Marcos Llorente, Marc Pubill, Davide Hancko, Matteo Ruggeri

Mediocampistas: Giuliano Simeone, Jhonny Cardoso, Koke, Ademola Lookman

Delanteros: Antoine Griezmann, Julián Álvarez

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