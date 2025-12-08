Las posibles alineaciones titulares del partido Atalanta vs Chelsea

El 2025 está por llegar a su fin, sin embargo, antes de eso, se disputará una jornada más de la UEFA Champions League, que entra en su sexta fecha, donde varios equipos ya se han empezado a separar bastante, caminando firmemente hacia la clasificación directa a la siguiente ronda.

Uno de los duelos que se llevará a cabo este martes 9 de diciembre involucra a dos equipos que tienen diez puntos en su haber, aunque obviamente la diferencia de goles los pone en distintas posiciones. El Chelsea, que navega en el séptimo escalón con una diferencia de +6, visita al Atalanta, décimo de la tabla con diferencia de +1. El Gewiss Stadium será testigo del choque entre estos dos conjuntos que quieren estar en la próxima fase.



Los de Bérgamo llegan a este cotejo tras perder su último encuentro de la Serie A, donde cayeron por 3-1 frente al Hellas Verona, aunque en la pasada jornada de la Champions sí logró sumar de a tres puntos al imponerse 0-3 sobre el Eintracht Frankfurt en calidad de visitante, gracias a las dianas del nigeriano Ademola Lookman, el brasileño Éderson Santos y el belga Charles De Ketelaere.

𝐀𝐓𝐀𝐋𝐀𝐍𝐓𝐀 𝐒𝐂𝐎𝐑𝐄𝐒 𝟑 𝐀𝐆𝐀𝐈𝐍𝐒𝐓 𝐅𝐑𝐀𝐍𝐊𝐅𝐔𝐑𝐓 🤯 pic.twitter.com/ADvE3vZus2 — 433 (@433) November 26, 2025

Con respecto a los Blues, vienen de igualar sin anotaciones con el Bournemouth en condición de visitante dentro de la Premier League. Y tal como su contrincante, en la pasada fecha de la Champions ganaron al golear sorpresivamente por 3-0 al FC Barcelona tras un autogol del francés Jules Koundé y anotaciones del brasileño Estevao Almeida y Liam Delap.



Lamentablemente para los británicos, no contarán con Liam Delap, que el fin de semana sufrió una lesión, pues se dislocó el hombro y estaría fuera de circulación entre seis y ocho semanas.

Chelsea DOMINATE 10-men Barcelona to earn three crucial points in the Champions League 😱🔵 pic.twitter.com/iaoUfhCOwl — OneFootball (@OneFootball) November 25, 2025

Es hora de conocer las posibles alineaciones de ambos equipos:

El posible once titular del Atalanta

Mario Pasalic y Giorgio Scalvini | Image Photo Agency/GettyImages

Portero: Marco Carnesecchi – El italiano ha sido el encargado de custodiar la meta de La Dea en todos los cotejos de la Champions, recibiendo cinco tantos, aunque ha logrado dejar su meta imbatida en tres ocasiones.

Defensa: Isak Hien – El sueco también ha disputado cuatro de los encuentros de esta primera fase. Con 1.91 metros de altura es una gran arma en el juego aéreo.

Defensa: Odilon Kossounou – El marfileño ha sido elegido para estar presente en todas las jornadas de Champions. Aprovecha sus largas extremidades para poder robar el esférico, además que también cuenta con 1.91 metros de altura.

Defensa: Berat Djimsiti – El marroquí es uno de los talentos de la parte baja, ya que además de ser central puede desempeñarse como lateral por ambas bandas. Sabe jugar en corto y despeja a menudo para no arriesgar.

Interior izquierdo: Nicola Zalewski – Si bien puede jugar por el centro o por la derecha, su principal vocación es por la banda izquierda. El polaco es atrevido, no tiene miedo de encarar a sus rivales.

Mediocentro: Mario Pasalic – El croata se siente bastante cómodo en el centro del campo, ya que puede desempeñarse como pivote, mediocentro ofensivo y centrocampista. Ha contribuido con un gol y una asistencia en tres juegos.

Pivote: Marten de Roon – El neerlandés es el capitán de esta escuadra, por lo que es el líder dentro del terreno de juego. Su tarea es recuperar el esférico para comenzar la táctica ofensiva.

Interior derecho: Raoul Bellanova – Como en todos los duelos anteriores, será el encargado de armar el ataque por el costado derecho, además continuamente busca a sus compañeros por medio del juego aéreo.

Mediapunta: Ademola Lookman – El británico-nigeriano aparecerá en el once titular, ya que ha estado en cuatro de las jornadas, aportando un gol y una asistencia. Sabe muy bien cómo desenvolverse por los costados.

Mediapunta: Charles De Ketelaere – Sabe hacerse notar como un falso ‘9’, además cuenta con una pierna fina y gran capacidad para organizar el juego. El belga lleva un gol y una asistencia luego de cuatro encuentros.

Delantero: Gianluca Scamacca – Al frente de la ofensiva está el italiano, que también puede colocarse metros atrás si el equipo lo necesita. Luego de tres juego disputados, espera hallar su primer gol en esta Champions.

Marten de Roon | Image Photo Agency/GettyImages

Así se vería la posible alineación de Atalanta (3-4-2-1)

Portero: Marco Carnesecchi

Defensas: Isak Hien, Odilon Kossounou, Berat Djimsiti

Mediocampistas: Nicola Zalewski, Mario Pasalic, Marten de Roon, Raoul Bellanova

Delanteros: Ademola Lookman, Charles De Katelaere, Gianluca Scamacca

El posible once titular del Chelsea

Marc Cucurella | Ryan Pierse/GettyImages

Portero: Robert Sánchez – El guardameta español ha estado en cuatro de los compromisos disputados recibiendo cinco dianas, pero también ha conseguido dos metas imbatidas.

Defensa: Trevoh Chalobah – El sierraleonés tiene muchas virtudes como defensivo porque puede aparecer como central y lateral, además de ser un pivote que ayuda bastante en la recuperación.

Defensa: Wesley Fofana – El francés puede llegar a cometer muchas faltas, pero sabe muy bien cómo jugar con la pelota en los pies, contando también con una gran precisión de pases.

Lateral izquierdo: Marc Cucurella – El español está pasando por un gran presente causando muchas molestias a los rivales por el costado izquierdo. Sabe incorporarse muy bien al ataque y pisar el área contraria.

Lateral derecho: Malo Gusto – El francés ha jugado tres jornadas de la Champions aportando una asistencia. Tiene gran técnica individual, un gran físico y no le huye al mano a mano.

Pivote: Moisés Caicedo – El pivote está suspendido dentro de la Premier League por una tarjeta roja, así que se desconoce si el no poder jugar la liga local lo haya mermado físicamente. De cualquier forma, es una de las piezas claves del mediocampo y no se pueden dar el lujo de dejarlo fuera.

Pivote: Reece James – El capitán tiene agrado por jugar pegado al lado derecho. Sabe cómo dar pausa, controlar el esférico y eliminar contrarios con sus fintas, sin olvidar su buena velocidad.

Mediocentro: Enzo Fernández – El argentino se encargaría de ser el orquestado en el centro del campo, aprovechando su constante movilidad. Dentro de esta edición de Champions ya puso un gol y una asistencia.

Extremo izquierdo: Alejandro Garnacho – El argentino tratará de buscar su segundo gol en esta edición de Champions. Su meta será explotar su velocidad para hacer daño y superar a los rivales en el mano a mano.

Extremo derecho: Estevao Willian – El brasileño de 18 años es considerado una joya y obviamente no faltan aquellos que lo comparan con el argentino Lionel Messi. Lo que es un hecho es que es un peligro bestial, ya que ha conseguido tres anotaciones en cinco partidos de Champions.

Delantero: Cole Palmer – La duda podría estar en quién encabeza el ataque. Es cierto que el británico podría ser el ’9’, pues conoce la posición, pero también podrían decantarse por el brasileño Joao Pedro o el portugués Pedro Neto.

Enzo Fernández | James Gill - Danehouse/GettyImages

Así se vería la posible alineación del Chelsea (4-2-3-1)

Portero: Robert Sánchez

Defensas: Marc Cucurella, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana, Malo Gusto

Mediocampistas: Moisés Caicedo, Reece James, Enzo Fernández

Delanteros: Alejandro Garnacho, Estevao Willian, Cole Palmer

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026