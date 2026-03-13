Las posibles alineaciones titulares del partido entre el Bayer Leverkusen y el Bayern Múnich

La Bundesliga continuará su camino este fin de semana y el Bayern Múnich, líder indiscutido y candidato a todos los títulos de la temporada, tendrá la difícil tarea de visitar al Bayer Leverkusen. Ambos están en octavos de final de la UEFA Champions League, aunque los bávaros ganaron 6-1 la ida y eso podría generar que alternen piezas para la vuelta.

La posible alineación del Bayer Leverkusen

POR: Janis Blaswich - Es un portero sobrio y tácticamente disciplinado, que basa su rendimiento en la colocación y la consistencia. No suele acaparar titulares, pero ofrece seguridad estructural al sistema defensivo.

DFC: Jarell Quansah - Destaca por su calma con balón, capacidad física y buena lectura defensiva. Es un zaguero que encaja bien en equipos que quieren salir jugando desde el fondo.

DFC: Robert Andrich - Es un futbolista defensivo de perfil físico, agresivo y tácticamente disciplinado. Su función principal es equilibrar el equipo, recuperar balones y sostener la estructura desde la última línea. Viene de anotarle al Arsenal por la UEFA Champions League.

Bayer 04 Leverkusen v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg | DeFodi Images/GettyImages

DFC: Edmond Tapsoba - Es un defensor central moderno que combina solidez física, buena salida de balón y capacidad para defender en espacios amplios. Es un zaguero muy completo para equipos que juegan con líneas adelantadas y construcción desde atrás.

CD: Ernest Poku - Es un extremo joven caracterizado por velocidad explosiva, desborde y juego vertical. Su perfil es el de un atacante que busca constantemente encarar al defensor y atacar el espacio.

MC: Exequiel Palacios - Es un mediocampista central muy completo, que destaca por su dinamismo, inteligencia táctica y calidad en la circulación. Es un interior capaz de equilibrar trabajo defensivo con participación en la construcción del juego.

MC: Aleix García - Es un mediocampista organizador cuya principal virtud es la distribución del juego y la lectura táctica. Actúa generalmente como mediocentro constructor, encargado de iniciar ataques y marcar el ritmo del equipo.

CI: Alejandro Grimaldo - Es un lateral/carrilero izquierdo de perfil muy ofensivo, cuya principal fortaleza está en la calidad técnica, el último pase y la producción ofensiva. Es más cercano a un creador desde banda que a un lateral puramente defensivo.

FOCBayer 04 Leverkusen v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg | ANP/GettyImages

EI: Martin Terrier - Es un atacante muy técnico que suele jugar como extremo izquierdo o segundo delantero, con un perfil claramente orientado a moverse hacia dentro y finalizar jugadas. Es un futbolista inteligente en sus movimientos y muy eficiente cerca del área.

ED: Ibrahim Maza - Es un mediapunta ofensivo de perfil técnico y creativo, cuya principal virtud está en recibir entre líneas, girar y generar juego en el último tercio. Es un futbolista que destaca por su talento con balón y su capacidad para desequilibrar en espacios reducidos.

DC: Christian Kofane - Es un delantero centro joven (2006) que destaca por su potencia física, velocidad y capacidad para atacar espacios. Su perfil es el de un “9” moderno de transición, más orientado a la profundidad y el movimiento que al juego estático de área.

Así se vería la posible formación del Bayer Leverkusen (3-4-3)

La posible alineación del Bayern Múnich

PO: Jonas Urbig - El guardameta de 22 años tendrá la enorme responsabilidad de reemplazar a una leyenda como lo es Manuel Neuer. En los partidos que disputó por Bundesliga, mantuvo su arco en reiteradas oportunidades.

LD: Konrad Laimer - Es un futbolista de trabajo, presión y equilibrio, muy valioso para sostener equipos de alto ritmo. No es el que organiza o decide los ataques, pero sí el que recupera, acelera y mantiene la estructura táctica.

DFC: Dayot Upamecano - Una fortaleza en el fondo del conjunto bávaro. De los rendimientos más parejos de la plantilla, el francés es una garantía defensiva.

DFC: Jonathan Tah - Su físico imponente (1,95) no le impide salir con prolijidad y criterio como pide el fútbol del Bayern Múnich. En esta Bundesliga solo se ausentó en tres partidos.

LI: Josip Stanisic - Habitual lateral derecho, el croata de 25 años deberá cubrir el costado izquierdo ante la ausencia de Davies.

MC: Joshua Kimmich - El motor del mediocampo y el cerebro del Bayern. Precisión en el pase que no suele bajar del 90%, a su juego le suma visión de juego y pases determinantes en los últimos metros (seis asistencias en la actual Bundesliga).

Atalanta BC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg | Francesco Scaccianoce - UEFA/GettyImages

MC: Aleksandar Pavlović - El complemento perfecto para Kimmich. Un jugador de corte defensivo, impecable en los relevos y con mucha capacidad para asociarse en el juego.

ED: Michael Olise - Si algo distingue a este crack francés es su capacidad para siempre quedar de frente al arco. Su movilidad es permanente y sabe atacar los espacios como pocos delanteros en esta Liga.

MCO: Serge Gnabry - Es un mediocampista ofensivo muy orientado al gol, que combina velocidad, conducción agresiva y una gran capacidad de finalización. Aunque parte desde la banda, su juego está muy enfocado a atacar el área y terminar jugadas

EI: Luis Díaz - Velocidad y desequilibrio, regates imprevisibles y mucha llegada al gol. El ex-Liverpool no solo convierte, sino que también asiste: 13 goles y 13 asistencias en la Bundesliga en 22 encuentros jugados.

DC: Nico Jackson - Es un delantero centro muy dinámico, cuya principal virtud es atacar espacios con velocidad y agresividad. No es un “9” clásico de área; su juego se basa más en movilidad, rupturas y transiciones que en el juego de espaldas.

FC Bayern München v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga | Marcel Engelbrecht - firo sportphoto/GettyImages

Así se vería la formación del Bayern Múnich (4-2-3-1)

