Las posibles alineaciones titulares del partido entre el Bayer Leverkusen y el Bayern Múnich
La Bundesliga continuará su camino este fin de semana y el Bayern Múnich, líder indiscutido y candidato a todos los títulos de la temporada, tendrá la difícil tarea de visitar al Bayer Leverkusen. Ambos están en octavos de final de la UEFA Champions League, aunque los bávaros ganaron 6-1 la ida y eso podría generar que alternen piezas para la vuelta.
La posible alineación del Bayer Leverkusen
POR: Janis Blaswich - Es un portero sobrio y tácticamente disciplinado, que basa su rendimiento en la colocación y la consistencia. No suele acaparar titulares, pero ofrece seguridad estructural al sistema defensivo.
DFC: Jarell Quansah - Destaca por su calma con balón, capacidad física y buena lectura defensiva. Es un zaguero que encaja bien en equipos que quieren salir jugando desde el fondo.
DFC: Robert Andrich - Es un futbolista defensivo de perfil físico, agresivo y tácticamente disciplinado. Su función principal es equilibrar el equipo, recuperar balones y sostener la estructura desde la última línea. Viene de anotarle al Arsenal por la UEFA Champions League.
DFC: Edmond Tapsoba - Es un defensor central moderno que combina solidez física, buena salida de balón y capacidad para defender en espacios amplios. Es un zaguero muy completo para equipos que juegan con líneas adelantadas y construcción desde atrás.
CD: Ernest Poku - Es un extremo joven caracterizado por velocidad explosiva, desborde y juego vertical. Su perfil es el de un atacante que busca constantemente encarar al defensor y atacar el espacio.
MC: Exequiel Palacios - Es un mediocampista central muy completo, que destaca por su dinamismo, inteligencia táctica y calidad en la circulación. Es un interior capaz de equilibrar trabajo defensivo con participación en la construcción del juego.
MC: Aleix García - Es un mediocampista organizador cuya principal virtud es la distribución del juego y la lectura táctica. Actúa generalmente como mediocentro constructor, encargado de iniciar ataques y marcar el ritmo del equipo.
CI: Alejandro Grimaldo - Es un lateral/carrilero izquierdo de perfil muy ofensivo, cuya principal fortaleza está en la calidad técnica, el último pase y la producción ofensiva. Es más cercano a un creador desde banda que a un lateral puramente defensivo.
EI: Martin Terrier - Es un atacante muy técnico que suele jugar como extremo izquierdo o segundo delantero, con un perfil claramente orientado a moverse hacia dentro y finalizar jugadas. Es un futbolista inteligente en sus movimientos y muy eficiente cerca del área.
ED: Ibrahim Maza - Es un mediapunta ofensivo de perfil técnico y creativo, cuya principal virtud está en recibir entre líneas, girar y generar juego en el último tercio. Es un futbolista que destaca por su talento con balón y su capacidad para desequilibrar en espacios reducidos.
DC: Christian Kofane - Es un delantero centro joven (2006) que destaca por su potencia física, velocidad y capacidad para atacar espacios. Su perfil es el de un “9” moderno de transición, más orientado a la profundidad y el movimiento que al juego estático de área.
Así se vería la posible formación del Bayer Leverkusen (3-4-3)
Portero: Janis Blaswich
Defensas: Jarell Quansah, Robert Andrich, Edmond Tapsoba
Mediocampistas: Ernest Poku, Exequiel Palacios, Aleix Garcia, Alejandro Grimaldo
Delanteros: Martin Terrier, Ibrahim Maza y Christian Kofane
La posible alineación del Bayern Múnich
PO: Jonas Urbig - El guardameta de 22 años tendrá la enorme responsabilidad de reemplazar a una leyenda como lo es Manuel Neuer. En los partidos que disputó por Bundesliga, mantuvo su arco en reiteradas oportunidades.
LD: Konrad Laimer - Es un futbolista de trabajo, presión y equilibrio, muy valioso para sostener equipos de alto ritmo. No es el que organiza o decide los ataques, pero sí el que recupera, acelera y mantiene la estructura táctica.
DFC: Dayot Upamecano - Una fortaleza en el fondo del conjunto bávaro. De los rendimientos más parejos de la plantilla, el francés es una garantía defensiva.
DFC: Jonathan Tah - Su físico imponente (1,95) no le impide salir con prolijidad y criterio como pide el fútbol del Bayern Múnich. En esta Bundesliga solo se ausentó en tres partidos.
LI: Josip Stanisic - Habitual lateral derecho, el croata de 25 años deberá cubrir el costado izquierdo ante la ausencia de Davies.
MC: Joshua Kimmich - El motor del mediocampo y el cerebro del Bayern. Precisión en el pase que no suele bajar del 90%, a su juego le suma visión de juego y pases determinantes en los últimos metros (seis asistencias en la actual Bundesliga).
MC: Aleksandar Pavlović - El complemento perfecto para Kimmich. Un jugador de corte defensivo, impecable en los relevos y con mucha capacidad para asociarse en el juego.
ED: Michael Olise - Si algo distingue a este crack francés es su capacidad para siempre quedar de frente al arco. Su movilidad es permanente y sabe atacar los espacios como pocos delanteros en esta Liga.
MCO: Serge Gnabry - Es un mediocampista ofensivo muy orientado al gol, que combina velocidad, conducción agresiva y una gran capacidad de finalización. Aunque parte desde la banda, su juego está muy enfocado a atacar el área y terminar jugadas
EI: Luis Díaz - Velocidad y desequilibrio, regates imprevisibles y mucha llegada al gol. El ex-Liverpool no solo convierte, sino que también asiste: 13 goles y 13 asistencias en la Bundesliga en 22 encuentros jugados.
DC: Nico Jackson - Es un delantero centro muy dinámico, cuya principal virtud es atacar espacios con velocidad y agresividad. No es un “9” clásico de área; su juego se basa más en movilidad, rupturas y transiciones que en el juego de espaldas.
Así se vería la formación del Bayern Múnich (4-2-3-1)
- Portero: Jonas Urbig
- Defensas: Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer
- Mediocampistas: Aleksandar Pavlović, Joshua Kimmich
- Medios Ofensivos: Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz
- Delantero: Nico Jackson
MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL EUROPEO
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo