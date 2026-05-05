Las posibles alineaciones titulares del partido entre el Bayern Múnich y el PSG

El 5-4 con el que PSG y Bayern Múnich abrieron la serie de semifinales de Champions League ya se metió en la historia del torneo como uno de sus mejores partidos. Pero nada esta definido y ambos equipos buscarán el pase a la gran final este miércoles en la ciudad bávara.

Luego de sendos empates en sus ligas locales y de rotar a varios jugadores, ambos entrenadores salen con lo mejor a disposición con el objetivo de ganarse un lugar en Budapest el 30 de mayo.

La posible alineación del Bayern Múnich

FC Bayern München Training Session | S. Mellar/GettyImages

POR: Manuel Neuer - El gran portero alemán no viene teniendo sus mejores partidos. En la ida poco pudo hacer para detener la máquina ofensiva del PSG, pero es un jugador de enorme experiencia, que puede ser decisivo en la eliminatoria.

LD: Josip Stanišić - El lateral formado en la cantera del club ofrece versatilidad y una gran seguridad en el manejo del balón. Deberá estar muy atento a los movimientos de Kvaratskhelia.

DFC: Dayot Upamecano - Un central formidable, físico y sumamente veloz para cubrir espacios. Anotó un gol clave en la ida, pero le costó neutralizar la movilidad del ataque parisino.

DFC: Jonathan Tah - El ex-Leverkusen fue el jugador que más pases correctos completó en la ida, además de ganar el 100% de los duelos aéreos que disputó.

LI: Konrad Laimer - El costado izquierdo es una incógnita, pero a priori el dueño sería el austríaco, que habitualmente juega por derecha. En esta Champions disputó 10 partidos y aportó 4 asistencias.

MC: Aleksandar Pavlović - Visión de juego y una madurez para jugar inédita para su edad. Su calidad técnica le da un plus al equipo.

MC: Joshua Kimmich - El complemento perfecto en la mitad de la cancha para Pavlovic. De su juego combinado y su precisión en el pase nacen un gran porcentaje de los ataques del Bayern.

EI: Luis Díaz - El colombiano atraviesa una momento extraordinario. Cuando recibe con ventaja o en el uno a uno, lastima y convierte. Además, tiene la visión necesaria para asistir.

MC: Jamal Musiala - Su capacidad para encontrar espacios será clave en una serie tan pareja como esta. No ha sido el mismo desde la lesión, pero ante el PSG contará con una oportunidad única de volverse a mostrar.

ED: Michael Olise - El jugador de los controles perfectos. Olise lo entiende todo y lo ejecuta aún mejor. Siempre bien perfilado, ataca los espacios y crea situaciones permanentemente gracias a su inteligencia y capacidad con el balón.

CD: Harry Kane - 13 goles en esta Champions, 54 en lo que va de la temporada con el equipo. Si gana la Champions, será muy difícil que se le escape el Balón de Oro.

Así se vería la formación del Bayern Múnich (4-2-3-1)

Portero: Manuel Neuer

Defensas: Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer

Mediocampistas: Aleksandar Pavlović, Joshua Kimmich

Mediapuntas: Luis Díaz, Jamal Musiala, Michael Olise

Delanteros: Harry Kane

La posible alineación del PSG

POR: Matvey Safonov - Al igual que Neuer, no fue la noche de los porteros en la ida. Pero el ruso ha demostrado estar a la altura de las exigencias a lo largo de la temporada, quedándose con el puesto que dejó vacante Donnarumma.

LD: Warren Zaire-Emery - Habitual mediocampista, la posibilidad de que Hakimi no llegue en condiciones le abre un lugar en el costado derecho. No tiene el desborde del marroquí, pero sí una capacidad de asociarse que le dará opciones en la creación al PSG.

DFC: Marquinhos - La voz de mando en el fondo. Liderazgo y experiencia y un jugador acostumbrado a este tipo de instancias.

DFC: Willian Pacho - Así como Bayern tiene a Upamecano, PSG cuenta con el ecuatoriano. Un defensor robusto, potente, imbatible en el mano a mano.

LI: Nuno Mendes - Posiblemente, el mejor lateral izquierdo del mundo en estos momentos. Su potencia combinada con habilidad lo convierten en un arma letal cuando se asocia con el extremo de turno.

MC: João Neves - Mide 1,74m, pero aún así se las arregló para marcar de cabeza entre los gigantes del fondo bávaro. Solo una cualidad más de este polifuncional mediocampista portugués de 21 años.

Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First Leg | Mattia Ozbot - UEFA/GettyImages

MC: Vitinha - El cerebro del equipo. El que marca los tiempos, mueve el balón con criterio y el que decide cuando acelerar.

MC: Fabián Ruiz - Puede ser un mediocentro organizador o un interior con llegada, y ambos roles los cumple a la perfección. Tiene una gran relación con el gol, sin subestimar su capacidad de recuperación.

EI: Désiré Doué - El Golden Boy 2025 ya sabe lo que es ganar una Champions y va por otra. En 11 partidos de esta edición, marcó 5 goles y dio 4 asistencias.

DC: Ousmane Dembélé - El Balón de Oro mutó de un extremo desequilibrante a un verdadero organizador de juego con mucha llegada al gol. No es un 9, pero puede aparecer como centrodelantero y tampoco es un 5, aunque también se tira atrás para juntar pases. El as de espadas con el que cuenta el PSG en esta serie.

ED: Khvicha Kvaratskhelia - Intratable cuando encuentra espacios, letal incluso cuando no los hay. El georgiano arranca bien pegado a la banda izquierda y cuando logra adentrarse, crea verdadero peligro.

Así se vería la formación del PSG (4-3-3)

Portero: Matvey Safonov

Defensas: Warren Zaire-Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes

Mediocampistas: João Neves, Vitinha, Ruiz

Delanteros: Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia

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