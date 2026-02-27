Las posibles alineaciones titulares del partido Borussia Dortmund vs Bayern Múnich

El gran clásico del fútbol alemán vuelve a paralizar la Bundesliga. El Borussia Dortmund y el Bayern Múnich se enfrentan en una nueva edición del Der Klassiker, esta vez con un condimento especial: el líder recibe a su inmediato perseguidor cuando restan 11 fechas para el cierre del campeonato. El Bayern encabeza la tabla con 60 puntos, mientras que el Dortmund lo sigue con 52, por lo que el resultado puede marcar un antes y un después en la pelea por el título.

El conjunto bávaro llega en gran momento tras vencer 3-2 al Eintracht Frankfurt y extender su racha a cinco partidos invicto (cuatro triunfos y un empate). Sin embargo, afronta el clásico con bajas sensibles como las de Manuel Neuer y Alphonso Davies, dos piezas clave en su estructura defensiva.

Del otro lado, el Dortmund intenta dejar atrás el golpe europeo tras la eliminación en Champions ante Atalanta, aunque en la Bundesliga sostiene números sólidos: 15 victorias, 7 empates y apenas 1 derrota. También tendrá bajas importantes como lo son los defensores Julian Ryerson y Niklas Süle. Adeyemi y Brandt, en duda.

Estas serían las alineaciones con las que saldrían a jugar el clásico:

La posible alineación del Borussia Dortmund vs Bayern Múnich

PO: Gregor Kobel - Seguridad bajo los tres palos. El portero es el que más veces ha dejado su valla invicta en esta Bundesliga con 11 ocasiones en 23 jornadas.

DFC: Waldemar Anton - Polifuncional, puede desempeñarse como central tanto con línea de 3 como de 4 y también jugar por el lateral. Un dato: nació en Uzbekistán, pero representa a la selección de Alemania (12 partidos jugados).

DFC: Nico Schlotterbeck - Niko Kovac esperará hasta último momento por la presencia del líder de su defensa, quien no estuvo presente ante Leipzig por problemas musculares.

DFC: Ramy Bensebaini - Como zaguero izquierdo aparece el argelino, autor de dos goles en 14 partidos en la actual competencia.

MD: Yan Couto - Carrilero con más vocación ofensiva que defensiva, al brasileño le gusta llegar al área rival y puede ser un arma importante para el clásico. Marcó un gol (Leipzig) y realizó dos asistencias en la Bundesliga.

MC: Marcel Sabitzer - El Dortmund necesitará mucho más del austríaco, que viene teniendo una temporada apagada (apenas un gol sumando todas las competencias). Si el ex-Leipzig está en forma, el Dortmund se convierte en otro equipo.

Borussia Dortmund v SV Werder Bremen - Bundesliga | Hendrik Deckers/GettyImages

MC: Jobe Bellingham - El hermano de la estrella del Real Madrid se destaca por su juego aéreo, donde rara vez pierde algún duelo. Sin embargo, deberá sumarle gol y llegada al área rival para crecer en su puesto.

MC: Felix Nmecha - El volante de 25 años es uno de los inamovibles del once inicial. Recupera, juega y también aporta gol. Llama la atención que pese a su rol de mediocampista no ha sufrido una sola tarjeta en lo que va de la temporada.

MI: Daniel Svensson - En el costado izquierdo estará el sueco de 24 años, presente en cada uno de los 23 partidos del Dortmund en la Bundesliga y autor de un tanto.

DC: Maximilian Beier - Siete goles en 21 encuentros de Liga para el delantero de 1,85 metros de altura. Su último tanto, ante el Mainz en la goleada por 4 a 0.

DC: Serhou Guirassy - La carta de gol del equipo que aspira a dar el golpe ante el campeón defensor del título. El guineano ha marcado 11 goles en 22 encuentros de Bundesliga, además de otros 4 por Champions.

Así se vería la formación del Borussia Dortmund (3-5-2)

Borussia Dortmund v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg | Ralf Ibing - firo sportphoto/GettyImages

Portero : Gregor Kobal

: Gregor Kobal Defensas : Waldermar Anton, Nico Schlotterbeck, Ramy Bensebaini

: Waldermar Anton, Nico Schlotterbeck, Ramy Bensebaini Mediocampistas : Yan Couto, Marcel Sabitzer, Jobe Bellingham, Felix Nmecha, Daniel Svensson

: Yan Couto, Marcel Sabitzer, Jobe Bellingham, Felix Nmecha, Daniel Svensson Delanteros: Maximilian Beier, Serhou Guirassy

La posible alineación del Bayern Múnich vs Borussia Dortmund

PO: Jonas Urbig - El guardameta de 22 años tendrá la enorme responsabilidad de reemplazar a una leyenda como lo es Manuel Neuer. En los 6 partidos que disputó por Bundesliga, mantuvo su arco en cero en cuatro.

LD: Hiroki Ito - Al japonés se le hizo cuesta arriba la primera mitad de la temporada, pero desde noviembre al día de hoy solo se ha perdido tres partidos en la Liga. Anotó ante Ausburgo y aportó dos asistencias.

DFC: Dayot Upamecano - Una fortaleza en el fondo del conjunto bávaro. De los rendimientos más parejos de la plantilla, el francés es una garantía defensiva.

DFC: Jonathan Tah - Su físico imponente (1,95) no le impide salir con prolijidad y criterio como pide el fútbol del Bayern Múnich. En esta Bundesliga solo se ausentó en tres partidos.

LI: Josip Stanisic - Habitual lateral derecho, el croata de 25 años deberá cubrir el costado izquierdo ante la ausencia de Davies.

FC Bayern München v Eintracht Frankfurt - Bundesliga | Marcel Engelbrecht - firo sportphoto/GettyImages

MC: Joshua Kimmich - El motor del mediocampo y el cerebro del Bayern. Precisión en el pase que no suele bajar del 90%, a su juego le suma visión de juego y pases determinantes en los últimos metros (seis asistencias en la actual Bundesliga).

MC: Aleksandar Pavlović - El complemento perfecto para Kimmich. Un jugador de corte defensivo, impecable en los relevos y con mucha capacidad para asociarse en el juego.

ED: Michael Olise - Si algo distingue a este crack francés es su capacidad para siempre quedar de frente al arco. Su movilidad es permanente y sabe atacar los espacios como pocos delanteros en esta Liga.

MCO: Jamal Musiala - El mediapunta se recuperó recientemente de una dura lesión sufrida en el Mundial de Clubes y va recuperando el ritmo perdido. En sus seis presentaciones desde el regreso aportó dos asistencias.

EI: Luis Díaz - Velocidad y desequilibrio, regates imprevisibles y mucha llegada al gol. El ex-Liverpool no solo convierte, sino que también asiste: 13 goles y 13 asistencias en la Bundesliga en 22 encuentros jugados.

DC: Harry Kane - El centrodelantero más completo del mundo. Un jugador de una calidad única, con una visión de juego atípica para su posición. Con 28 tantos, lidera de forma holgada la tabla de goleadores del certamen.

Así se vería la formación del Bayern Múnich (4-2-3-1)

SV Werder Bremen v FC Bayern München - Bundesliga | Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/GettyImages

Portero : Jonas Urbig

: Jonas Urbig Defensas : Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Hiroki Ito

: Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Hiroki Ito Mediocampistas : Aleksandar Pavlović, Joshua Kimmich

: Aleksandar Pavlović, Joshua Kimmich Medios Ofensivos : Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz

: Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz Delantero: Harry Kane

MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL EUROPEO