Las posibles alineaciones titulares del partido Chelsea vs PSG

La serie entre Chelsea y Paris Saint-Germain fue una de las más atractivas de los octavos de final de la Champions League y el primer capítulo no decepcionó. En el Parque de los Príncipes, el conjunto francés se impuso con autoridad por 5-2 y tomó una ventaja importante de cara al partido de vuelta en Stamford Bridge.

El duelo también tuvo protagonismo sudamericano, con los ecuatorianos Willian Pacho y Moisés Caicedo como titulares en sus respectivos equipos. Ahora, el equipo londinense necesita una remontada histórica frente a un PSG que llega con confianza y una ofensiva en gran momento.

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La posible alineación del PSG

POR: Matvey Safonov - El guardameta ruso se ha ganado la confianza del cuerpo técnico gracias a su capacidad de reacción y su presencia en el área. Aunque no siempre es exigido, responde cuando el equipo lo necesita.

LD: Achraf Hakimi - El lateral marroquí es una de las principales vías ofensivas del PSG. Su velocidad y capacidad para atacar espacios lo convierten en un recurso constante por el sector derecho.

DFC: Marquinhos - El capitán sigue siendo el referente de la defensa. Su lectura de juego y capacidad para ordenar la línea defensiva son claves para sostener al equipo en momentos de presión.

DFC: Willian Pacho - El ecuatoriano aporta potencia física y solidez en el juego aéreo. Su intensidad para disputar cada balón lo convierte en un complemento ideal para la experiencia de Marquinhos.

LI: Nuno Mendes - El portugués combina potencia y velocidad para recorrer toda la banda izquierda, aportando profundidad en ataque y solidez en defensa.

MC: João Neves - Su capacidad para presionar alto y recuperar balones lo convierte en una pieza clave en la estructura del mediocampo.

MC: Vitinha - El portugués maneja los tiempos del equipo y se encarga de distribuir el juego. Además, ha demostrado tener llegada al gol en la competición.

MC: Warren Zaïre-Emery - A pesar de su juventud, el francés participa activamente en todas las fases del juego y aporta intensidad para recuperar y conducir.

ED: Ousmane Dembélé - El extremo francés atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y es una de las principales armas ofensivas del equipo.

DC: Bradley Barcola - El delantero se mueve por todo el frente ofensivo y genera espacios con su velocidad y capacidad para encarar.

EI: Désiré Doué - El atacante se ha consolidado como una de las revelaciones del equipo en Europa, aportando creatividad y gol.

Así se vería la formación del PSG (4-3-3)

Portero: Matvey Safonov

Matvey Safonov Defensas: Nuno Mendes, Willian Pacho, Marquinhos, Achraf Hakimi

Nuno Mendes, Willian Pacho, Marquinhos, Achraf Hakimi Mediocampistas: João Neves, Vitinha, Warren Zaire-Emery

João Neves, Vitinha, Warren Zaire-Emery Delanteros: Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué.

Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg | Michael Regan - UEFA/GettyImages

La posible alineación del Chelsea

POR: Filip Jörgensen - El arquero danés ha respondido cuando el equipo lo necesitó, destacando por sus reflejos y personalidad para jugar fuera del área.

LD: Reece James - El capitán del equipo aporta presencia física, solidez defensiva y centros peligrosos cuando se proyecta en ataque.

DFC: Trevoh Chalobah - Fuerte en el uno contra uno y confiable en el juego aéreo, suele ser quien corrige cuando la defensa queda expuesta.

DFC: Wesley Fofana - Su capacidad para cubrir grandes distancias es clave cuando el equipo adelanta líneas.

LI: Marc Cucurella - El español aporta recorrido por la banda izquierda y presión agresiva para recuperar la pelota.

MC: Moisés Caicedo - El ecuatoriano es el motor del mediocampo blue, encargado de presionar, recuperar y lanzar la transición ofensiva.

MC: Andrey Santos - El brasileño aporta equilibrio en la base del mediocampo y también se anima a pisar el área rival.

MP: Cole Palmer - Es uno de los futbolistas más determinantes del equipo en ataque, capaz de generar peligro con cambios de ritmo y remates desde media distancia.

MP: Enzo Fernández - El mediocampista argentino maneja los tiempos del juego y se encarga de encontrar pases que rompan líneas.

MP: Pedro Neto - Su capacidad para encarar y desbordar lo convierte en una amenaza constante en el uno contra uno.

DC: João Pedro - El delantero vive una gran temporada y es la principal carta goleadora del Chelsea.

Así se vería la formación del Chelsea (4-2-3-1)

Portero: Filip Jörgensen

Filip Jörgensen Defensas: Reece James, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana, Marc Cucurella

Reece James, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana, Marc Cucurella Mediocampistas: Andrey Santos, Moisés Caicedo

Andrey Santos, Moisés Caicedo Mediapuntas: Cole Palmer, Enzo Fernández, Pedro Neto

Cole Palmer, Enzo Fernández, Pedro Neto Delantero: Joao Pedro

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