Las posibles alineaciones titulares del partido Chelsea vs PSG
La serie entre Chelsea y Paris Saint-Germain fue una de las más atractivas de los octavos de final de la Champions League y el primer capítulo no decepcionó. En el Parque de los Príncipes, el conjunto francés se impuso con autoridad por 5-2 y tomó una ventaja importante de cara al partido de vuelta en Stamford Bridge.
El duelo también tuvo protagonismo sudamericano, con los ecuatorianos Willian Pacho y Moisés Caicedo como titulares en sus respectivos equipos. Ahora, el equipo londinense necesita una remontada histórica frente a un PSG que llega con confianza y una ofensiva en gran momento.
La posible alineación del PSG
POR: Matvey Safonov - El guardameta ruso se ha ganado la confianza del cuerpo técnico gracias a su capacidad de reacción y su presencia en el área. Aunque no siempre es exigido, responde cuando el equipo lo necesita.
LD: Achraf Hakimi - El lateral marroquí es una de las principales vías ofensivas del PSG. Su velocidad y capacidad para atacar espacios lo convierten en un recurso constante por el sector derecho.
DFC: Marquinhos - El capitán sigue siendo el referente de la defensa. Su lectura de juego y capacidad para ordenar la línea defensiva son claves para sostener al equipo en momentos de presión.
DFC: Willian Pacho - El ecuatoriano aporta potencia física y solidez en el juego aéreo. Su intensidad para disputar cada balón lo convierte en un complemento ideal para la experiencia de Marquinhos.
LI: Nuno Mendes - El portugués combina potencia y velocidad para recorrer toda la banda izquierda, aportando profundidad en ataque y solidez en defensa.
MC: João Neves - Su capacidad para presionar alto y recuperar balones lo convierte en una pieza clave en la estructura del mediocampo.
MC: Vitinha - El portugués maneja los tiempos del equipo y se encarga de distribuir el juego. Además, ha demostrado tener llegada al gol en la competición.
MC: Warren Zaïre-Emery - A pesar de su juventud, el francés participa activamente en todas las fases del juego y aporta intensidad para recuperar y conducir.
ED: Ousmane Dembélé - El extremo francés atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y es una de las principales armas ofensivas del equipo.
DC: Bradley Barcola - El delantero se mueve por todo el frente ofensivo y genera espacios con su velocidad y capacidad para encarar.
EI: Désiré Doué - El atacante se ha consolidado como una de las revelaciones del equipo en Europa, aportando creatividad y gol.
Así se vería la formación del PSG (4-3-3)
- Portero: Matvey Safonov
- Defensas: Nuno Mendes, Willian Pacho, Marquinhos, Achraf Hakimi
- Mediocampistas: João Neves, Vitinha, Warren Zaire-Emery
- Delanteros: Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué.
La posible alineación del Chelsea
POR: Filip Jörgensen - El arquero danés ha respondido cuando el equipo lo necesitó, destacando por sus reflejos y personalidad para jugar fuera del área.
LD: Reece James - El capitán del equipo aporta presencia física, solidez defensiva y centros peligrosos cuando se proyecta en ataque.
DFC: Trevoh Chalobah - Fuerte en el uno contra uno y confiable en el juego aéreo, suele ser quien corrige cuando la defensa queda expuesta.
DFC: Wesley Fofana - Su capacidad para cubrir grandes distancias es clave cuando el equipo adelanta líneas.
LI: Marc Cucurella - El español aporta recorrido por la banda izquierda y presión agresiva para recuperar la pelota.
MC: Moisés Caicedo - El ecuatoriano es el motor del mediocampo blue, encargado de presionar, recuperar y lanzar la transición ofensiva.
MC: Andrey Santos - El brasileño aporta equilibrio en la base del mediocampo y también se anima a pisar el área rival.
MP: Cole Palmer - Es uno de los futbolistas más determinantes del equipo en ataque, capaz de generar peligro con cambios de ritmo y remates desde media distancia.
MP: Enzo Fernández - El mediocampista argentino maneja los tiempos del juego y se encarga de encontrar pases que rompan líneas.
MP: Pedro Neto - Su capacidad para encarar y desbordar lo convierte en una amenaza constante en el uno contra uno.
DC: João Pedro - El delantero vive una gran temporada y es la principal carta goleadora del Chelsea.
Así se vería la formación del Chelsea (4-2-3-1)
- Portero: Filip Jörgensen
- Defensas: Reece James, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana, Marc Cucurella
- Mediocampistas: Andrey Santos, Moisés Caicedo
- Mediapuntas: Cole Palmer, Enzo Fernández, Pedro Neto
- Delantero: Joao Pedro
MÁS NOTICIAS SOBRE LA CHAMPIONS LEAGUE
Periodista deportiva, apasionada del fútbol, comprometida y dedicada a relatar historias desde la pasión y la cercanía con quienes viven el deporte.