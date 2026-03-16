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Sports Illustrated

Las posibles alineaciones titulares del partido Chelsea vs PSG

El equipo inglés recibe al conjunto parisino en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Champions League tras la contundente victoria 5-2 del PSG en la ida.
Lucía Domínguez|
Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg
Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg | Michael Regan - UEFA/GettyImages

La serie entre Chelsea y Paris Saint-Germain fue una de las más atractivas de los octavos de final de la Champions League y el primer capítulo no decepcionó. En el Parque de los Príncipes, el conjunto francés se impuso con autoridad por 5-2 y tomó una ventaja importante de cara al partido de vuelta en Stamford Bridge.

El duelo también tuvo protagonismo sudamericano, con los ecuatorianos Willian Pacho y Moisés Caicedo como titulares en sus respectivos equipos. Ahora, el equipo londinense necesita una remontada histórica frente a un PSG que llega con confianza y una ofensiva en gran momento.

La posible alineación del PSG

POR: Matvey Safonov - El guardameta ruso se ha ganado la confianza del cuerpo técnico gracias a su capacidad de reacción y su presencia en el área. Aunque no siempre es exigido, responde cuando el equipo lo necesita.

LD: Achraf Hakimi - El lateral marroquí es una de las principales vías ofensivas del PSG. Su velocidad y capacidad para atacar espacios lo convierten en un recurso constante por el sector derecho.

DFC: Marquinhos - El capitán sigue siendo el referente de la defensa. Su lectura de juego y capacidad para ordenar la línea defensiva son claves para sostener al equipo en momentos de presión.

DFC: Willian Pacho - El ecuatoriano aporta potencia física y solidez en el juego aéreo. Su intensidad para disputar cada balón lo convierte en un complemento ideal para la experiencia de Marquinhos.

LI: Nuno Mendes - El portugués combina potencia y velocidad para recorrer toda la banda izquierda, aportando profundidad en ataque y solidez en defensa.

MC: João Neves - Su capacidad para presionar alto y recuperar balones lo convierte en una pieza clave en la estructura del mediocampo.

MC: Vitinha - El portugués maneja los tiempos del equipo y se encarga de distribuir el juego. Además, ha demostrado tener llegada al gol en la competición.

MC: Warren Zaïre-Emery - A pesar de su juventud, el francés participa activamente en todas las fases del juego y aporta intensidad para recuperar y conducir.

ED: Ousmane Dembélé - El extremo francés atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y es una de las principales armas ofensivas del equipo.

DC: Bradley Barcola - El delantero se mueve por todo el frente ofensivo y genera espacios con su velocidad y capacidad para encarar.

EI: Désiré Doué - El atacante se ha consolidado como una de las revelaciones del equipo en Europa, aportando creatividad y gol.

Así se vería la formación del PSG (4-3-3)

  • Portero: Matvey Safonov
  • Defensas: Nuno Mendes, Willian Pacho, Marquinhos, Achraf Hakimi
  • Mediocampistas: João Neves, Vitinha, Warren Zaire-Emery
  • Delanteros: Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué.
Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg
Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg | Michael Regan - UEFA/GettyImages

La posible alineación del Chelsea

POR: Filip Jörgensen - El arquero danés ha respondido cuando el equipo lo necesitó, destacando por sus reflejos y personalidad para jugar fuera del área.

LD: Reece James - El capitán del equipo aporta presencia física, solidez defensiva y centros peligrosos cuando se proyecta en ataque.

DFC: Trevoh Chalobah - Fuerte en el uno contra uno y confiable en el juego aéreo, suele ser quien corrige cuando la defensa queda expuesta.

DFC: Wesley Fofana - Su capacidad para cubrir grandes distancias es clave cuando el equipo adelanta líneas.

LI: Marc Cucurella - El español aporta recorrido por la banda izquierda y presión agresiva para recuperar la pelota.

MC: Moisés Caicedo - El ecuatoriano es el motor del mediocampo blue, encargado de presionar, recuperar y lanzar la transición ofensiva.

MC: Andrey Santos - El brasileño aporta equilibrio en la base del mediocampo y también se anima a pisar el área rival.

MP: Cole Palmer - Es uno de los futbolistas más determinantes del equipo en ataque, capaz de generar peligro con cambios de ritmo y remates desde media distancia.

MP: Enzo Fernández - El mediocampista argentino maneja los tiempos del juego y se encarga de encontrar pases que rompan líneas.

MP: Pedro Neto - Su capacidad para encarar y desbordar lo convierte en una amenaza constante en el uno contra uno.

DC: João Pedro - El delantero vive una gran temporada y es la principal carta goleadora del Chelsea.

Así se vería la formación del Chelsea (4-2-3-1)

  • Portero: Filip Jörgensen
  • Defensas: Reece James, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana, Marc Cucurella
  • Mediocampistas: Andrey Santos, Moisés Caicedo
  • Mediapuntas: Cole Palmer, Enzo Fernández, Pedro Neto
  • Delantero: Joao Pedro

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Lucía Domínguez
LUCÍA DOMÍNGUEZ

Periodista deportiva, apasionada del fútbol, comprometida y dedicada a relatar historias desde la pasión y la cercanía con quienes viven el deporte.

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