Las posibles alineaciones titulares del partido Cruz Azul vs Flamengo
Esta semana arranca el camino a la Copa Intercontinental y tendremos un gran enfrentamiento en el Derbi de las Américas entre el Club de Fútbol Cruz Azul y el CR Flamengo.
Este miércoles 10 de diciembre a las 12:00 horas (Estados Unidos), 11:00 horas (México), 18:00 horas (España) desde el Estadio Áhmad Bin Ali, Ar Rayyán, Qatar.
A continuación, te compartimos las posibles alineaciones que manden Nicolás Larcamón y Filipe Luis para este compromiso.
La posible alineación de Cruz Azul vs Flamengo para el Derbi de las Américas
POR: Andrés Gudiño - El portero mexicano ha tomado la titularidad del equipo, luego de la lesión de Kevin Mier en la última fecha de la fase regular.
DFC: Willer Ditta - El defensor central colombiano, fuerte en duelos físicos, con buena anticipación y salida limpia. Aporta liderazgo en la zaga y es confiable en balones aéreos.
DFC: Erik Lira - El versátil mediocampista defensivo mexicano, tenaz en la recuperación, con buen posicionamiento táctico. Su visión y pases precisos ayudan a iniciar jugadas desde atrás. Suele ser usado como central o pivote.
DFC: Gonzalo Piovi - El defensor argentino es uno de los elementos clave del cuadro celeste y un indiscutido de la zaga.
MD: Jorge Sánchez - El lateral/carrilero derecho mexicano, rápido y ofensivo, con gran capacidad para sumarse al ataque y centrar.
MC: Lorenzo Faravelli - El mediocampista central argentino, creativo, con excelente visión y toque fino. Aporta equilibrio, distribuye juego y llega al área rival.
MC: Rodolfo Rotondi - El polivalente extremo izquierdo argentino, cubre toda la lateral izquierda o puede ocupar otras posiciones, cuenta con desborde por banda y capacidad para asistir. Eficaz en el uno contra uno y con llegada al gol.
MI: Omar Campos - El jugador mexicano se ha ganado la confianza del cuerpo técnico y se ha ganado un lugar en la titularidad.
MCO: José Paradela - El mediocampista argentino, zurdo, creativo, con gran pase y visión. Tiene mucho aporte ofensivo.
MCO: Ignacio Rivero - El polivalente mediocampista charrúa puede rendir en cualquier zona del campo.
DC: Gabriel Fernández - El delantero uruguayo es potente y letal en el área. Fuerte en balones aéreos, con instinto goleador y buena presencia física.
Así se vería la formación de Cruz Azul (3-4-2-1)
Portero: Andrés Gudiño.
Defensas: Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi.
Centrocampistas: Jorge Sánchez, Lorenzo Faravelli, Carlos Rotondi, Omar Campos; José Paradela, Ignacio Rivero.
Delanteros: Gabriel Fernández.
La posible alineación de Flamengo vs Cruz Azul para el Derbi de las Américas
PO: Agustín Rossi – Portero argentino, con un excelente en juego aéreo y con los pies. Titular indiscutido desde 2023.
LD: Guillermo Varela – El lateral derecho uruguayo, rápido, buen centro y experiencia en Europa (Manchester United, Copenhague). Muy sólido defensivamente.
DFC: Danilo – El ex jugador de la Juventus es líder de la defensa, gran salida de balón, experiencia mundialista y campeón de todo con la Juventus. Regresó a Brasil en 2025.
DFC: Léo Pereira – El central zurdo, fuerte en el juego aéreo, rápido y con buena técnica. Uno de los mejores centrales brasileños del momento.
LI: Alex Sandro – El lateral/zurdo veterano, mucha experiencia internacional, aporta liderazgo y calidad técnica tanto defendiendo como subiendo.
MC: Erick Pulgar – El volante central chileno, gran recuperador, excelente disparo de media distancia y muy buen pase largo. El “5” clásico del equipo.
MC: Jorginho – Es un volante mixto de élite, campeón de Champions y Eurocopa. Regresó a Brasil en 2025; visión de juego, pase y experiencia de sobra.
ED: Jorge Carrascal – El mediapunta/enganche colombiano, regateador, habilidoso y con gol. Muy desequilibrante en los últimos metros.
MCO: Giorgian de Arrascaeta – El mejor jugador del equipo. Mediapunta zurdo, magia pura: asistencias, goles, visión, tiro libre y sociedad letal con Bruno Henrique.
EI: Sebastián Lino – El extremo izquierdo rápido, vertical y con gol. Llegó en 2025 y se consolidó rápidamente.
DC: Bruno Henrique – El extremo izquierdo (o delantero), velocidad endiablada, potencia, gol y asistencias. Ídolo de la hinchada y pieza clave desde 2019.
Así se vería la formación de Flamengo (3-4-2-1)
Portero: Agustín Rossi.
Defensas: Guillermo Varela, Danilo, Leo Pereira, Alex Sandro.
Centrocampistas: Erick Pulgar, Jorginho; Jorge Carrascal, Giorgian de Arrascaeta, Sebastián Lino.
Delanteros: Bruno Henrique.
