Las posibles alineaciones titulares del partido Cruz Azul vs Flamengo

Esta semana arranca el camino a la Copa Intercontinental y tendremos un gran enfrentamiento en el Derbi de las Américas entre el Club de Fútbol Cruz Azul y el CR Flamengo.

Este miércoles 10 de diciembre a las 12:00 horas (Estados Unidos), 11:00 horas (México), 18:00 horas (España) desde el Estadio Áhmad Bin Ali, Ar Rayyán, Qatar.

A continuación, te compartimos las posibles alineaciones que manden Nicolás Larcamón y Filipe Luis para este compromiso.

La posible alineación de Cruz Azul vs Flamengo para el Derbi de las Américas

Fernández ha retomado confianza con Larcamón en el banquillo | Manuel Velasquez/GettyImages

POR: Andrés Gudiño - El portero mexicano ha tomado la titularidad del equipo, luego de la lesión de Kevin Mier en la última fecha de la fase regular.

DFC: Willer Ditta - El defensor central colombiano, fuerte en duelos físicos, con buena anticipación y salida limpia. Aporta liderazgo en la zaga y es confiable en balones aéreos.

DFC: Erik Lira - El versátil mediocampista defensivo mexicano, tenaz en la recuperación, con buen posicionamiento táctico. Su visión y pases precisos ayudan a iniciar jugadas desde atrás. Suele ser usado como central o pivote.

DFC: Gonzalo Piovi - El defensor argentino es uno de los elementos clave del cuadro celeste y un indiscutido de la zaga.

MD: Jorge Sánchez - El lateral/carrilero derecho mexicano, rápido y ofensivo, con gran capacidad para sumarse al ataque y centrar.

MC: Lorenzo Faravelli - El mediocampista central argentino, creativo, con excelente visión y toque fino. Aporta equilibrio, distribuye juego y llega al área rival.

MC: Rodolfo Rotondi - El polivalente extremo izquierdo argentino, cubre toda la lateral izquierda o puede ocupar otras posiciones, cuenta con desborde por banda y capacidad para asistir. Eficaz en el uno contra uno y con llegada al gol.

MI: Omar Campos - El jugador mexicano se ha ganado la confianza del cuerpo técnico y se ha ganado un lugar en la titularidad.

MCO: José Paradela - El mediocampista argentino, zurdo, creativo, con gran pase y visión. Tiene mucho aporte ofensivo.

MCO: Ignacio Rivero - El polivalente mediocampista charrúa puede rendir en cualquier zona del campo.

DC: Gabriel Fernández - El delantero uruguayo es potente y letal en el área. Fuerte en balones aéreos, con instinto goleador y buena presencia física.

Así se vería la formación de Cruz Azul (3-4-2-1)

Portero: Andrés Gudiño.

Defensas: Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi.

Centrocampistas: Jorge Sánchez, Lorenzo Faravelli, Carlos Rotondi, Omar Campos; José Paradela, Ignacio Rivero.

Delanteros: Gabriel Fernández.

La posible alineación de Flamengo vs Cruz Azul para el Derbi de las Américas

Giorgian de Arrascaeta ha estado en la mira de varios clubes de la Liga MX | Rodrigo Valle/GettyImages

PO: Agustín Rossi – Portero argentino, con un excelente en juego aéreo y con los pies. Titular indiscutido desde 2023.

LD: Guillermo Varela – El lateral derecho uruguayo, rápido, buen centro y experiencia en Europa (Manchester United, Copenhague). Muy sólido defensivamente.

DFC: Danilo – El ex jugador de la Juventus es líder de la defensa, gran salida de balón, experiencia mundialista y campeón de todo con la Juventus. Regresó a Brasil en 2025.

DFC: Léo Pereira – El central zurdo, fuerte en el juego aéreo, rápido y con buena técnica. Uno de los mejores centrales brasileños del momento.

LI: Alex Sandro – El lateral/zurdo veterano, mucha experiencia internacional, aporta liderazgo y calidad técnica tanto defendiendo como subiendo.

MC: Erick Pulgar – El volante central chileno, gran recuperador, excelente disparo de media distancia y muy buen pase largo. El “5” clásico del equipo.

MC: Jorginho – Es un volante mixto de élite, campeón de Champions y Eurocopa. Regresó a Brasil en 2025; visión de juego, pase y experiencia de sobra.

ED: Jorge Carrascal – El mediapunta/enganche colombiano, regateador, habilidoso y con gol. Muy desequilibrante en los últimos metros.

MCO: Giorgian de Arrascaeta – El mejor jugador del equipo. Mediapunta zurdo, magia pura: asistencias, goles, visión, tiro libre y sociedad letal con Bruno Henrique.

EI: Sebastián Lino – El extremo izquierdo rápido, vertical y con gol. Llegó en 2025 y se consolidó rápidamente.

DC: Bruno Henrique – El extremo izquierdo (o delantero), velocidad endiablada, potencia, gol y asistencias. Ídolo de la hinchada y pieza clave desde 2019.

Así se vería la formación de Flamengo (3-4-2-1)

Portero: Agustín Rossi.

Defensas: Guillermo Varela, Danilo, Leo Pereira, Alex Sandro.

Centrocampistas: Erick Pulgar, Jorginho; Jorge Carrascal, Giorgian de Arrascaeta, Sebastián Lino.

Delanteros: Bruno Henrique.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026