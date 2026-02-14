Las posibles alineaciones titulares del partido Cruz Azul vs Tigres

El domingo 15 de febrero del 2026, la Máquina Celeste de la Cruz Azul recibirá la visita del equipo de Tigres UANL, para el partido correspondiente a la fecha número seis por el torneo de Clausura 2026. Ambas escuadras suman 10 puntos en este arranque de campaña, por lo que seguramente nos espera un duelo vibrante. Dos candidatos al título, sin lugar a dudas.

A continuación te dejamos las posibles alineaciones de ambos equipos en lo que pinta para ser uno de los compromisos más interesantes de la jornada.

La posible alineación de Cruz Azul vs Tigres

Cruz Azul: En lo que respecta al torneo de Liga MX, la escuadra cementera viene de rescatar un valioso empate a un gol ante los Diablos Rojos del Toluca, lo que les permitió mantenerse como terceros de la general, con 10 puntos.

POR: Andrés Gudiño – La seguridad aérea. En una cancha donde el balón vuela rápido, Gudiño debe evitar rebotes y segundas jugadas.

DFC: Willer Ditta – Potencia física. Será el encargado de la marca personal sobre Ángel Correa y el 'Búfalo' Aguirre. Un duelo de fuerza bruta en el área celeste.

LIB: Erik Lira – El organizador retrasado. Lira continúa como el eje de la zaga, sacrificando metros para ganar salida limpia y cobertura a los stoppers.

DFC: Gonzalo Piovi – El zurdo de oro. Sus cambios de juego son oxígeno puro para el equipo. Defensivamente, deberá estar atento a las diagonales de Juan Brunetta.

Cruz Azul v Toluca - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

CAD: Omar Campos – Momento de consolidarse. Aparece en el once para cubrir el carril derecho ante la baja de Jorge Sánchez. Una prueba de fuego ante la rapidez de Marcelo Flores, que atraviesa por un gran momento.

CAI: Carlos Rotondi – El sacrificio. Aunque nominalmente aparece más adelantado en ocasiones, su rol de carrilero/extremo por izquierda es innegociable por su desgaste físico.

MC: Agustín Palavecino – El motor. En un medio campo poblado, Palavecino deberá multiplicar esfuerzos para presionar a Fernando Gorriarán y evitar que Tigres piense.

MC: Jeremy Márquez – El socio. Acompañando en la medular, Márquez aporta equilibrio y distribución corta, vital para mantener la posesión en territorio hostil.

MCO: Carlos Rodríguez – 'Charly' suelto. Jugando más adelantado de lo habitual (o como interior con llegada), su visión debe conectar con el nuevo delantero.

MCO: José Paradela – La gambeta. Paradela tiene la llave del desequilibrio. De sus pies deben nacer las oportunidades para el debutante.

DC: Nico Ibáñez – El delantero argentino fichó por los cementeros faltando horas para que cerraran los registros. Nicolás Larcamón podría motivarlo enviándolo como titular ante su ex equipo.

FC Juarez v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Tigres: Frente al Santos Laguna, Tigres UANL consiguió su primer triunfo como local en lo que va de la campaña. Un 5-1 que discipó cualquier duda que pudiera existir entre los aficionados y que los catapultó hasta el segundo lugar de la tabla general.

POR: Nahuel Guzmán – El 'Patón' indiscutible. En partidos cerrados y de visita, su liderazgo y capacidad para manejar los tiempos son vitales para un equipo en construcción.

LD: Jesús Garza – La salida por derecha. Con la defensa central remendada, Garza tendrá que ser más prudente en sus subidas, priorizando el cierre de espacios a la espalda.

DFC: Joaquim – El nuevo jefe. Sin Purata a su lado, el brasileño debe ser la voz de mando. Su anticipación será clave para frenar a los delanteros de la Máquina Celeste.

DFC: Rómulo Zwarg – Si bien es cierto que llegó a Tigres UANL como un medio de contención, su gran labor a la defensiva y exquisito entendimiento con Joaquim Pereira, le permite, a Guido Pizarro, probarlo como un segundo central para así abrir su abanico de posibilidad en la mitad de la cancha.

LI: Jesús Angulo – Experiencia en la banda. El ex atlista es uno de los mejores en su posición de todo el fútbol mexicano. La lesión sufrida en la final de ida ante Toluca lo alejaron del campo, pero ya está de regreso.

MCD: Fernando Gorriarán – El motor charrúa. Su despliegue físico es el termómetro de Tigres. Deberá morder en la recuperación y conectar rápido con los creativos.

MCO: Juan Brunetta – El cerebro. Todo el juego ofensivo pasa por sus pies. Si Brunetta está fino, Tigres tiene altas probabilidades de llevarse los puntos.

ED: Diego Lainez – Sencillamente, el mejor futbolista de Tigres en el actual torneo. Tanto en Liga MX como en CONCACAF Champions CUP, el extremo mexicano ha logrado alcanzar un nivel de juego superlativo, al grado de ser seriamente considerado por Javier Aguirre para jugar como titular en el Mundial 2026.

EI: Marcelo Flores – El futbolista canadiense ha arrancado el torneo de Clausura 2026 de una gran manera. Ya marcó gol en tres ocasiones y cada vez se le ve con más confianza dentro del terreno de juego. A Tigres le conviene que Marcelo mantenga este nivel, puesto que, a pesar de que representará a la selección de Canadá en el Mundial 2026, Marcelo cuenta como jugador formado en México. Además, aporta minutos a la regla de menores. Un ganar/ganar para la 'U' de Nuevo León.

MP: Ángel Correa – Ligeramente atrás del centro delantero. Su habilidad en el uno contra uno complementa el ataque, obligando a la defensa de Cruz Azul a abrirse.

DC: Rodrigo Aguirre – El 'Búfalo' se estrenó con Tigres UANL marcando doblete en la goleada 4-1 del conjunto regiomontano sobre el Forge FC.

Así se vería la formación de Tigres (4-4-2)

Portero: Nahuel Guzmán

Nahuel Guzmán Defensas: Jesús Garza, Joaquim Pereira, Rómulo Zwarg y Jesús Angulo

Jesús Garza, Joaquim Pereira, Rómulo Zwarg y Jesús Angulo Mediocampistas: Diego Lainez, Fernando Gorriarán, Juan Brunetta y Marcelo Flores

Diego Lainez, Fernando Gorriarán, Juan Brunetta y Marcelo Flores Atacantes: Ángel Correa y 'Búfalo' Aguirre

Así se vería la formación de Cruz Azul (3-4-2-1)

Portero: Andrés Gudiño

Andrés Gudiño Defensores: Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi

Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi Carrileros: Omar Campos, Carlos Rotondi

Omar Campos, Carlos Rotondi Mediocampistas: Agustín Palavecino, Jeremy Márquez

Agustín Palavecino, Jeremy Márquez Volantes Ofensivos: Carlos Rodríguez, José Paradela

Carlos Rodríguez, José Paradela Delantero: Nicolás Ibáñez

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX