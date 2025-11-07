Las posibles alineaciones titulares del Inter Miami vs Nashville

Este sábado 8 de noviembre se llevará a cabo el partido tres de la Primera Ronda de la serie al mejor de 3 de la Major League Soccer entre el Inter Miami CF y el Nashville SC.

El primer juego terminó en triunfo 3-1 a favor de los de Fort Lauderdale en casa. Mientras que el segundo encuentro fue para los Boys in Gold 2-1 en el Geodis Park.

A continuación, te dejamos con las posibles alineaciones de los equipos para este enfrentamiento programado a las 21:00 horas (hora de EE.UU.), 19:00 horas (México), 03:00 horas (España).

La posible alineación de Inter Miami vs Nashville para el partido 3 de la Primera Ronda

Lionel Messi ha marcado tres goles en la serie ante Nashville | Andy Lyons/GettyImages

PO: Rocco Ríos - El portero juvenil se adueñó de la portería en el tramo final de la campaña dejando en el banquillo al veterano Óscar Ustari.

LD: Ian Fray - El norteamericano de origen jamaiquino ha sido titular en los dos juegos de playoffs ante Nashville y lo ha hecho bien, por lo que podría volver a repetir como titular.

DFC: Gonzalo Luján - El defensor argentino se ganó de a poco la titularidad y parece ser de los hombres de confianza en la zaga. Aunque Noah Allen ha sido el titular en los dos juegos de playoffs es una posibilidad que él pueda arrancar.

DFC: Maximiliano Falcón - El central chileno ha sido titular habitual a lo largo de la temporada regular y lo que va de los playoffs, por lo que no habría novedad gracias a la confianza que otorga.

LI: Jordi Alba - Uno de los mejores laterales izquierdos de la historia, ha tenido una campaña espectacular aportando pases, asistencias y goles. Desafortunadamente ha tomado la decisión de retirarse del fútbol profesional al final del torneo.

MCD: Rodrigo De Paul - El experimentado mediocampista argentino aporta mucha madurez y músculo al equipo y evidentemente es un titular fijo.

MCD: Sergio Busquets - El mejor mediocentro defensivo de la historia no puede faltar para el buen funcionamiento del equipo. Lamentablemente de igual manera colgará los botines al final del torneo.

MD: Tadeo Allende - El argentino cayó de maravilla en el equipo y se convirtió en uno de los hombres de confianza de Mascherano, por lo que ya es uno de los titulares.

MCO: Telasco Segovia - El habilidoso venezolano podría volver a la titularidad ante la ausencia de Luis Suárez por la suspensión que recibió de un partido.

MI: Baltasar Rodríguez - Le tomó tiempo, pero sobre el final de la temporada el joven argentino se pudo acoplar a la dinámica del equipo y terminó siendo titular.

DC: Lionel Messi - El mejor futbolista de la historia no puede faltar, es el líder, capitán y goleador del equipo. Fue la Bota de Oro y MVP de la MLS esta temporada. Además, viene de marcar tres goles en la serie, dos en el Juego 1 y uno en el Juego 2.

Así se vería la formación de Inter Miami (4-2-3-1)

Portero: Rocco Ríos.

Defensas: Ian Fray, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba.

Centrocampistas: Rodrigo De Paul, Sergio Busquets; Tadeo Allende, Telasco Segovia y Baltasar Rodríguez.

Delanteros: Lionel Messi.

La posible alineación de Nashville vs Inter Miami para el partido 3 de la Primera Ronda

San Surridge marcó de penalti en el Juego 2 | Johnnie Izquierdo/GettyImages

PO: Joe Willis - El portero titular es clave en la defensa y es conocido por su experiencia y liderazgo en portería.

LD: Josh Bauer - El lateral derecho estadounidense es un veterano confiable con experiencia en USMNT. Viene de marcar un gol en el Juego 2.

DFC: Walker Zimmerman - El defensor central estadounidense de 32 años, capitán y pilar defensivo, es un elemento infaltable en la zaga.

DFC: Jeisson Palacios - El técnico norteamericano optó por el experimentado colombiano como titular en el juego uno y dos (a comparación del Decision Day donde Maher fue titular), por lo que repetiría siendo dupla del inamovible Zimmerman.

LI: Andy Najar - El veterano defensor hondureño aporta solidez en la línea defensiva siendo un elemento constante en la formación.

MD: Matthew Corcoran - El juvenil mediocampista estadounidense de 19 años recibió la oportunidad de ser titular en el Juego 2 y por su buen trabajo podría repetir en la formación.

MC: Edvard Sandvik Tagseth - El noruego de 24 años ha sido un habitual del equipo siendo un escudo y de los elementos más importantes.

MI: Patrick Yazbek - El austriaco de 23 años fue un habitual en la alineación a lo largo de la campaña y lo sigue siendo en los playoffs.

ED: Hany Mukhtar - El mediocampista ofensivo alemán de 30 años tiene mucho aporte ofensivo y para muestra el tremendo golazo de tiro libre que hizo en el juego uno.

DC: Sam Surridge - El delantero inglés de 29 años, hizo una gran temporada marcando 24 goles en la temporada compitiendo con Messi por la Bota de Oro.

EI: Jacob Shaffelburg - El delantero canadiense tiene mucho despliegue físico y tiene desborde y velocidad. Fue titular en el Juego 1 y en el Juego 2 ingresó como suplente, en el tres podría volver al once inicial.

Así se vería la formación de Nashville (4-3-3)

Portero: Joe Willis

Defensas: Josh Bauer, Walker Zimmerman, Jeisson Palacios, Andy Najar.

Centrocampistas: Matthew Corcoran, Edvard Sandvik Tagseth, Patrick Yazbeck.

Delanteros: Hany Mukhtar, Sam Surridge y Jacob Shaffelburg.

