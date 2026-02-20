Las posibles alineaciones titulares del Inter Miami vs LAFC

Este sábado 21 de febrero se llevará a cabo la jornada inaugural de la temporada 2026 de la Major League Soccer entre Los Angeles FC y el Inter Miami CF.

Dos de los mejores equipos de la liga se medirán en Los Angeles Memorial Coliseum representando a la Conferencia Oeste y Conferencia Este.

A continuación, te dejamos con las posibles alineaciones de los equipos para este enfrentamiento programado a las 21:30 horas (Estados Unidos), 20:30 horas (México), 03:30 horas (España) desde California.

La posible alineación de Inter Miami vs LAFC

Messi es duda para ser titular e incluso estar en la banca en este partido se determinará su presencia en las horas previas al juego | Fredy Builes/GettyImages

PO: Dayne St. Clair - Portero canadiense de 28 años, titular en la selección de Canadá. Fue el mejor portero de la MLS en 2025 con Minnesota United y ahora defiende la portería de Inter Miami.

LD: Ian Fray - Defensor central (o lateral) jamaicano-estadounidense de 23 años, producto de la academia de Inter Miami. Es un defensor versátil que se ganó la titularidad en la postemporada 2025.

DFC: Maximiliano Falcón - El central chileno/uruguayo ha sido titular habitual del equipo desde su llagada en 2025 gracias a su experiencia.

DFC: Micael - El defensor brasileño fue uno de los refuerzos del equipo para este nuevo año, el jugador de 25 años viene de un exitoso paso por el Palmeiras y espera ser una pieza clave en el nuevo sector defensivo del club.

LI: Sergio Reguilón: Lateral izquierdo español de 29 años, con experiencia en élite europea (Real Madrid, Tottenham, Manchester United). Llegó a Inter Miami en 2025/2026 como agente libre para aportar calidad, velocidad y cruces precisos.

MCD: Yannick Bright - Mediocampista italiano de 24 años (nacido en Milán), juega como pivote o mediocampista defensivo en Inter Miami. Buen recuperador y con visión de juego, ha extendido contrato recientemente.

MCD: Rodrigo De Paul - Mediocampista argentino de 31 años, campeón del mundo en 2022 con Argentina. Jugador creativo, dinámico y combativo; llegó a Inter Miami y es uno de los líderes del mediocampo con gran visión y distribución.

MD: Tadeo Allende - El argentino cayó de maravilla en el equipo y se convirtió en uno de los hombres de confianza de Mascherano, por lo que ya es uno de los titulares y fue comprado por el club de manera definitiva.

MCO: Lionel Messi - El mejor futbolista de la historia no puede faltar, es el líder, capitán y goleador del equipo. Fue la Bota de Oro y MVP de la MLS 2025. Aunque su aparición es duda por una reciente lesión.

Mi: Mateo Silvetti - El juvenil argentino recibió la oportunidad de ser titular en la postemporada pasada y respondió a la confianza del CT y por ende, ya es considerado un titular fijo.

DC: Germán Berterame - El delantero argentino naturalizado mexicano es un goleador y potente atacante que fue fichado esta temporada para ser el nuevo titular ante el inminente retiro de Luis Suárez durante o a finales de esta campaña.

Así se vería la formación de Inter Miami (4-2-3-1)

Portero: Dayne St. Clair.

Defensas: Ian Fray, Maximiliano Falcón, Micael, Sergio Reguilón.

Centrocampistas: Rodrigo De Paul, Yannick Bright; Tadeo Allende, Lionel Messi, Mateo Silvetti.

Delanteros: Germán Berterame.

La posible alineación de LAFC vs Inter Miami

Denis Bouanga fue sublíder de goleo en la MLS 2025 | Liza Morales/ISI Photos/GettyImages

PO: Hugo Lloris - Portero francés de 39 años, campeón del mundo 2018 con Francia. Ex capitán del Tottenham Hotspur durante más de una década; llegó a LAFC en 2024 y firmó extensión hasta 2026 (con opción 2027). Uno de los mejores guardametas de la MLS, con liderazgo y muchas porterías en cero.

LD: Eddie Segura - Defensor central colombiano de 29 años. Veterano en LAFC, sólido en la zaga, con buena lectura de juego y salida de balón. En 2025 fue clave en la defensa, jugando casi todos los minutos como titular.

DFC: Nkosi Tafari - El defensor central estadounidense. Aporta fuerza aérea y consistencia en la línea de tres o cuatro defensores. Titular habitual en la zaga.

DFC: Ryan Porteous - Defensor central escocés de 26 años. Llegó en 2025 desde Watford; internacional escocés, fuerte en duelos, buen posicionamiento y salida. Se consolidó rápidamente como titular indiscutible.

LI: Ryan Hollingshead - Lateral izquierdo estadounidense de 34 años. Veterano de la MLS, con gran experiencia, buen centro y aporte defensivo-ofensivo en la banda izquierda.

MD: Mark Delgado - El mediocampista estadounidense es dinámico, recuperador y con visión; fichado en años recientes, titular en el medio campo con asistencias y goles clave.

MC: Timothy Tillman - Mediocampista central estadounidense-alemán de 27 años. Nacido en Alemania, con doble nacionalidad; llegó a LAFC en 2023, buen técnico, visión y llegada al área. Ha extendido contrato largo y es pieza fija.

MI: Sergi Palencia - Lateral derecho español de 29 años. Llegó a LAFC y aporta calidad técnica, cruces precisos y solidez defensiva en la banda derecha.

ED: Nathan Ordaz - El delantero salvadoreño es un talento emergente de la academia, con velocidad y potencial en ataque.

DC: Son Heung-min - El delantero/extremo surcoreano de 33 años, estrella mundial. Llegó a LAFC en 2025 por un récord de transferencia en MLS; explosivo, goleador, asistidor y capitán de Corea del Sur. En su media temporada debutó con números impresionantes (12 goles en 13 partidos) y formó dupla letal con Bouanga.

EI: Denis Bouanga - El delantero gabonés de 31 años es el máximo goleador histórico del club, con más de 20 goles en temporadas consecutivas; rápido, potente, regateador y letal en el área. Uno de los mejores atacantes de la MLS.

Así se vería la formación de LAFC (4-3-3)

Portero: Hugo Lloris.

Defensas: Eddie Segura, Nkosi Tafari, Ryan Porteous, Ryan Hollingshead.

Centrocampistas: Mark Delgado, Timothy Tilman, Sergi Palencia.

Delanteros: Nathan Ordaz, Son Heung-min, Denis Bouanga.

