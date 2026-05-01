Las posibles alineaciones titulares del partido Inter Miami vs Orlando City

El siguiente fin de semana, el sábado 2 de mayo, se llevará a cabo una edición más del Clásico se Florida en la temporada 2026 de la Major League Soccer entre el Inter Miami CF y el Orlando City desde el Nu Stadium.

Ambos clubes han tenido realidades diferentes desde su primer encuentro en la Jornada 2 de la campaña. El conjunto de las Garzas es sublíder de la Conferencia Este con 19 unidades, mientras que, los Leones son penúltimos de la misma con solo siete puntos.

De esa manera les dejamos las posibles alineaciones de los equipos para este compromiso programado a las 19:15 horas (Estados Unidos), 17:15 horas (México), 00:15 horas (España) desde California.

La posible alineación de Inter Miami vs Orlando City

Messi tiene dos juegos sin marcar | Megan Briggs/GettyImages

PO: Dayne St. Clair - El portero canadiense e internacional con la selección de Canadá es el titular de la portería.

DFC: Gonzalo Luján - El plurifuncional zaguero argentino ha comenzado a ser titular como central en línea de tres.

DFC: Maximiliano Falcón - El central uruguayo ha sido titular habitual del equipo desde su llagada en 2025 gracias a su experiencia.

DFC: Micael - El defensor brasileño fue uno de los refuerzos del equipo para este nuevo año y se convirtió en un elemento titular.

MD: Facundo Mura - El jugador argentino ha estado como interior por derecha ganándole la partida a Ian Fray.

MC: Rodrigo De Paul - El mediocampista argentino es uno de los líderes del mediocampo con gran visión y distribución.

MC: Yannick Bright - El mediocampista italiano ha cumplido cuando se ha requerido y viene de cumplir dos partidos de suspensión.

MI: Noah Allen - El juvenil norteamericano de origen griego se ha mantenido como titular dejando en el banco a Sergio Reguilón que ha estado lesionado.

ED: Lionel Messi - El mejor futbolista de la historia no puede faltar, es el líder, capitán y goleador del equipo. Y con una individualidad puede definir cualquier partido.

DC: Luis Suárez - El goleador uruguayo ha vuelto al once inicial con Guillermo Hoyos y nunca deja de ser un peligro latente en la ofensiva gracias a su gran olfato goleador.

DC: Germán Berterame - El delantero argentino naturalizado mexicano es un goleador y potente atacante. Recientemente ha comenzado a tener sus mejores partidos.

Así se vería la formación de Inter Miami (3-4-3)

Portero: Dayne St. Clair.

Defensas: Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Micael

Centrocampistas: Facundo Mura, Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Noah Allen.

Delanteros: Lionel Messi, Luis Suárez, Germán Berterame.

La posible alineación de Orlando City vs Inter Miami

Maxime Crépeau ha recibido 29 goles en 10 juegos | Dustin Satloff/GettyImages

PO: Maxime Crépeau - Es el portero titular indiscutible tras llegar del Portland Timbers. Conocido por su experiencia en MLS, reflejos y liderazgo en la portería.

LD: Zakaria Taifi — Es un joven lateral derecho con minutos importantes como titular en varios partidos recientes. Es una apuesta del club por la cantera.

DFC: Iago - El juvenil central de 21 años ha sido titular en las últimas alineaciones y trata de consolidarse.

DFC: Robin Jansson – Es un central veterano y es el capitán del equipo siendo una pieza clave de la defensa a sus 34 años.

LI: Adrián Marín - Es un lateral izquierdo titular frecuente que ha aportado asistencias y presencia ofensiva desde la banda.

MD: Iván Angulo - Es un jugador experimentado en el ataque siendo de los principales generadores de juego del equipo esta temporada.

MC: Luis Otávio - El juvenil ha tenido minutos importantes como titular recientemente. Es parte de la renovación con jugadores internacionales jóvenes.

MC: Braian Ojeda - El volante mixto paraguayo es dinámico, bueno en recuperación y distribución en el medio campo.

MI: Tiago - Es nuevo en el ataque, con minutos como titular en la banda o como interior.

DC: Martín Ojeda - Es una pieza creativa importante. Ha marcado goles recientemente y sigue siendo referente en el ataque.

DC: Justin Ellis - Es un joven promesa que representa la apuesta por la academia y ha generado impacto positivo en ataque.

Así se vería la formación de Orlando City (4-4-2)

Portero: Maxime Crépeau.

Defensas: Zakaria Taifi, Iago, Robin Jansson, Adrián Marín.

Centrocampistas: Iván Angulo, Luis Otávio, Braian Ojeda, Tiago.

Delanteros: Martín Ojeda y Justin Ellis.

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