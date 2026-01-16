Las posibles alineaciones titulares del partido Manchester United vs Manchester City

Los Diablos Rojos y los Ciudadanos se verán las caras este sábado para abrir la jornada 22 de la Premier League, en un derbi con realidades diferentes. El Manchester United, ya sin Ruben Amorim, quiere renacer de la mano de un histórico como Michael Carrick, mientras que el Manchester City buscará ganar fuera de casa para presionar al Arsenal en la competencia por el campeonato.

La posible alineación del Manchester United

Manchester United v Brighton & Hove Albion - Emirates FA Cup Third Round | Ash Donelon/GettyImages

POR: Senne Lammens – El guardameta belga se ha consolidado como el dueño del arco en Old Trafford. Su juego de pies es fundamental para la salida. Fue titular con Amorim, veremos con Carrick.

LD: Diogo Dalot - Dueño absoluto del carril derecho. Su despliegue físico le permite ser un atacante más y, a la vez, estar en el lugar de los hechos cuando ataca el rival.

DFC: Ayden Heaven - Otra gran prueba de fuego para el joven defensor, que viene de encajar un gol en su propia puerta frente al Burnley. Ante las bajas de los titulares, tendrá la responsabilidad de ocupar el eje de la zaga en un escenario de máxima exigencia como un derbi.

DFC: Lisandro Martínez - 'El Carnicero' será el líder de esta defensa inédita. Ubicado en el perfil zurdo de la dupla central, su agresividad en la anticipación será clave para frenar a Haaland.

LI: Luke Shaw – Tras superar problemas físicos, Shaw se instala en el sistema de cuatro defensores aportando salida limpia y seguridad por su banda izquierda.

MC: Manuel Ugarte – El uruguayo será el sostén en el mediocampo. Su intensidad y trabajo defensivo lo convierten en indispensable para equilibrar el equipo.

MC: Casemiro - El brasileño podría estar jugando sus últimos duelos con la casaca roja, por lo que tiene que mostrar mejores condiciones.

ED: Matheus Cunha - Con los africanos Bryan Mbeumo y Amad Diallo recién llegados de la AFCON, el brasileño está asumiendo el trabajo de atacar por el costado derecho, pues momentáneamente es el único con dicho perfil.

MCO: Bruno Fernandes – El capitán es la brújula del United. Su creatividad y llegada desde segunda línea pueden marcar diferencias en un partido de alta exigencia.

EI: Patrick Dorgu - El danés aporta profundidad y energía por la banda izquierda, asociándose de buena manera con Shaw.

DC: Benjamin Sesko – La referencia ofensiva. Con su envergadura, potencia y olfato de gol, el delantero esloveno será la gran amenaza aérea y en el área para los blues.

Así se vería la posible alineación del Manchester United (4-2-3-1)

Portero: Senne Lammens

Defensas: Luke Shaw, Lisandro Martínez, Ayden Heaven, Diogo Dalot

Mediocampistas: Manuel Ugarte, Casemiro

Volantes ofensivos: Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Patrick Dorgu

Delantero: Benjamin Sesko

La posible alineación de Manchester City

Newcastle United v Manchester City - Carabao Cup Semi Final First Leg | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

POR: Gianluigi Donnarumma - El italiano de 26 años destaca por su imponente estatura, reflejos felinos y liderazgo en la portería.

LD: Matheus Nunes - El portugués versátil de 27 años, adaptado al lateral derecho, conocido por su polivalencia, velocidad en las bandas y capacidad para recuperar balones, aportando equilibrio entre defensa y ataque.

DFC: Rúben Dias - El portugués de 28 años, pilar defensivo y capitán, con una lectura impecable del juego, fuerza en el duelo aéreo y liderazgo.

DFC: Joško Gvardiol - El croata de 23 años, ha tenido una gran progresión, sólido en la marca y excelente en la construcción desde atrás, consolidado como uno de los mejores defensores jóvenes del mundo.

LI: Nico O'Reilly - El inglés de 20 años, canterano del City, versátil como lateral o mediocampista, con dinamismo, regate y visión.

MD: Bernardo Silva - El portugués es unos de los hombres de confianza de Pep Guardiola en el mediocampo, desborde y velocidad por el sector derecho.

MC: Nicolás González - El español de 23 años es especialista en la contención, con gran físico, distribución precisa y llegada al gol desde segunda línea.

MI: Phil Foden - El inglés de 25 años, joya de la cantera, creativo y letal en el último tercio, con regate, visión y olfato goleador; indispensable en el esquema de Guardiola.

MCO: Antoine Semeyo - Recientemente incorporado, anotó en sus dos primeros partidos y buscará seguir ganando terreno en la consideración de Guardiola.

MCO: Rayan Cherki - En junio de 2025, fue transferido al Manchester City de Pep Guardiola y ha recibido elogios por su creatividad, regate y visión de juego. Guardiola lo ha descrito como "especial" y "único".

DC: Erling Haaland - El noruego de 25 años, máquina de goles con instinto depredador, potencia física y definición quirúrgica; el referente ofensivo del City.

Así se vería la formación de Manchester City (4-1-4-1)

Portero: Gianluigi Donnarumma.

Defensas: Matheus Nunes, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Nico O'Reilly.

Centrocampistas: Bernardo Silva, Nicolás González, Phil Foden; Antoine Semenyo, Rayan Cherki.

Delanteros: Erling Haaland.

