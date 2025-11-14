Las posibles alineaciones titulares del México vs Uruguay

La selección mexicana se medirá a la selección uruguaya en la Fecha FIFA de noviembre camino al Mundial 2026 que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos el próximo verano.

El partido será este sábado 15 de noviembre a las 20:00 horas (EE. UU.), 19:00 horas (México) y 02:00 horas (España) desde el Estadio Corona de Torreón, Coahuila.

A continuación, te compartimos las posibles alineaciones que manden Javier Aguirre y Marcelo Bielsa para este compromiso.

La posible alineación de México vs Uruguay para el partido amistoso

Javier Aguirre tuvo varias bajas por lesión | Simon Barber/GettyImages

PO: Luis Ángel Malagón - El portero azulcrema es conocido por sus reflejos rápidos, seguridad bajo los tres palos y buena distribución con los pies. Se perfila para ser el titular en la Copa del Mundo.

LD: Israel Reyes - El versátil defensa central puede jugar también como lateral derecho, es un elemento fuerte en duelos aéreos y con buena proyección ofensiva.

DFC: César Montes - El defensa central es reconocido por su solidez en la marca, juego aéreo y liderazgo en la zaga.

DFC: Johan Vásquez - El defensa central del Genoa es versátil, fuerte en duelos y con buena salida de balón.

LI: Jesús Gallardo - El lateral izquierdo es uno de los preferidos de Aguirre, polivalente, con gran recorrido y habilidad para sumarse al ataque.

MCD: Edson Álvarez - El medio defensivo del Fenerbahce y capitán del combinado azteca no fue llamado el mes pasado y regresa después de algunas semanas adaptado al fútbol de Turquía.

MC: Gilberto Mora - El volante mixto es una muy joven promesa con visión, pase filtrado y llegada al área que se espera sea el futuro del mediocampo tricolor.

MC: Erick Sánchez - El mediocampista creativo de las águilas es técnico, dinámico y con gol desde segunda línea, ha sido un habitual en los llamados de Javier Aguirre.

ED: Roberto Alvarado - El extremo derecho del Rebalo Sagrado se caracteriza por ser regateador, rápido y asistidor nato, con mucho aporte a la ofensiva y llegadas a profundidad.

DC: Raúl Jiménez - El delantero centro del Fulham cuenta con experiencia, buen cabeceo, asociación y definición clínica. Vuelve tras su ausencia el mes pasado.

EI: Hirving Lozano - El habilidoso extremo se caracteriza por ser explosivo, desequilibrante y con gran capacidad goleadora.

Así se vería la formación de México (4-3-3)

Portero: Luis Ángel Malagón

Defensas: Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo

Centrocampistas: Edson Álvarez; Erik Lira, Gilberto Mora

Delanteros: Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Hirving Lozano

La posible alineación de Uruguay vs México para el partido amistoso

Santiago Mele podría ser el titular en el arco | Eurasia Sport Images/GettyImages

PO: Santiago Mele – El portero de Rayados cuenta con muy buena altura de 1.92, es seguro bajo palos y con buena salida aérea.

LD: Nahitán Nández – El volante mixto o lateral derecho es un guerrero incansable, fuerte en duelos y con llegada.

DFC: Sebastián Cáceres – El central del América es sólido en marca, elegante con balón y gran lectura de juego.

DFC: Ronald Araujo – El central del Barcelona es rápido, poderoso en el aire y líder defensivo de élite, es uno de los referentes de la zaga central.

LI: Guillermo Varela – El lateral derecho es un experimentado, y cuenta con cualidades de buen centro y es sólido en defensa.

MCD: Emiliano Martínez – El mediocampista defensivo de es un muy buen recuperador y con gran despliegue físico.

MD: Ignacio Laquintana – El extremo derecho es veloz, regateador y con desborde constante.

MCO: Giorgian De Arrascaeta - El mediapunta o volante ofensivo del Flamengo cuenta con una técnica sublime, visión y aporte ofensivo.

MCO: Facundo Torres – El extremo o enganche charrúa es muy rápido, asociativo y cuenta con una gran definición.

MI: Maximiliano Araújo - El extremo izquierdo o carrilero del Sporting Lisboa es explosivo en banda e todo el sector izquierdo, además, cuenta con un centro preciso y mucho gol.

DC: Rodrigo Aguirre – El delantero centro de las águilas es fuerte con buen pivoteo y oportunista en el área, se sabe posicionar para conectar el esférico.

Así se vería la formación de Uruguay (4-5-1)

Portero: Santiago Mele

Defensas: Nahitán Nández, Sebastián Cáceres, Ronald Araujo, Guillermo Varela

Centrocampistas: Emiliano Martínez: Ignacio Laquintana, Giorgian De Arrascaeta , Fscundo Torres, Maximiliano Araújo

Delantero: Rodrigo Aguirre

