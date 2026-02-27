Las posibles alineaciones titulares del partido Monterrey vs Cruz Azul

La jornada 7 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX nos regalará un choque de alto voltaje con dos equipos que atraviesan momentos drásticamente distintos. Cruz Azul llega a la Sultana del Norte consolidado en el segundo lugar de la tabla general, tras haber dado un golpe de autoridad el pasado fin de semana al derrotar a las Chivas.

En contraparte, Rayados de Monterrey sigue sin encontrar la brújula en este certamen. Ubicados en la novena posición, el conjunto regiomontano viene de una dolorosa caída ante Pumas que ha sembrado dudas sobre su funcionamiento colectivo. Con la presión de su afición en el "Gigante de Acero", la escuadra albiazul está obligada a demostrar que tiene la jerarquía necesaria para revertir su situación.

Estas serían las alineaciones que utilizarían ambas escuadras para el duelo:

La posible alineación del Monterrey vs Cruz Azul

POR: Luis Cárdenas – El "Mochis" ha pasado de ser el eterno suplente a tomar la responsabilidad del arco ante el bajo rendimiento de Santiago Mele. Es un guardameta con reflejos felinos bajo los tres palos, que siempre cumple con creces cuando la jerarquía del puesto le exige aparecer en citas importantes.

DEF: Ricardo Chávez – Todo apunta a que el exjugador del Atlético de San Luis permanecería como titular ante la lesión de Stefan Medina. El zaguero mexicano aporta la experiencia y el orden táctico necesario en la zaga; su capacidad para sumarse al ataque y enviar servicios fue lo que hizo que Rayados se fijara en él.

DEF: Víctor Guzmán – El "Toro" está llamado a ser figura de Monterrey, pero sigue sin consolidarse. Destaca por su físico y su solvencia en los duelos individuales, siendo el encargado de ganar los balones divididos y liderar el juego aéreo defensivo. Se espera más del seleccionado nacional.

Monterrey v Leon - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

DEF: Gerardo Arteaga – Si de jugadores que no se han terminado por consolidar con Monterrey hablamos, Arteaga se encuentra en los primeros puestos de la lista. Llegó procedente del futbol europeo y con buen currículum, pero sigue sin ser el futbolista que prometía ser. Su velocidad y técnica individual le permiten ser una opción constante de pase en ataque, aunque en lo defensivo le cuesta.

DEF: Daniel Aceves – Aceves llegó como refuerzo para esta temporada tras mostrar algunos chispazos de talento en Pachuca y Toluca. A pesar de que se le nota con ganas de demostrar, no es un jugador que todavía marque diferencia. Aporta frescura y dinamismo por los costados y puede jugar como central.

MED: Óliver Torres – El español debería ser el encargado de darle sentido a la posesión. Con una técnica depurada y visión de campo privilegiada, Torres debería ser el nexo que conecta la defensa con el ataque. No obstante, es otro de esos grandes fichajes que llegaron con bombo y platillo y que no terminan por destacar.

MED: Fidel Ambriz – El futbolista mexicano era el pulmón del mediocampo en León, en Monterrey es un jugador más. Ambriz tiene cualidades para recuperar, distribuir y llegar al área rival con potencia. Lamentablemente es un elemento que ha perdido brillo desde su llegada a la Sultana del Norte.

MED: Sergio Canales – Canales es la joya de la corona y el cerebro del equipo. De sus pies nace el peligro real de Rayados; tiene la capacidad de poner pases milimétricos y un golpeo de media distancia que puede cambiar el rumbo del partido en un instante. Suma un gol y una asistencia en cinco duelos esta temporada.

Pumas UNAM v Monterrey - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

DEL: Luca Orellano – Orellano llegó al futbol mexicano con la fama de ser un extremo desequilibrante que castiga a las defensas con su regate y velocidad. También se destacaba su habilidad para el "uno contra uno" por las bandas. Apenas ha jugado dos partidos con Rayados y suma una asistencia. Falta verle más.

DEL: Íker Fimbres – Fimbres es la joven revelación que sigue ganando terreno en el primer equipo. El atacante mexicano aporta movilidad y una presión incansable en la salida del oponente, además de tener un gran olfato para aparecer en espacios vacíos dentro del área. Suma dos goles en cinco partidos esta temporada.

DEL: Uros Djurdjevic – El ariete europeo es la referencia de área. "Djuka" destaca por su juego de espaldas y su potencia física, siendo el encargado de fijar a los centrales y finalizar las jugadas que genera la línea de mediocampistas de la Pandilla. En cuatro goles lleva un gol. Se necesita más del montenegrino.

Así se vería la formación de Monterrey (4-2-1-3)

Portero: Luis Cárdenas

Defensas: Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Alonso Aceves, Gerardo Arteaga

Centrocampistas: Óliver Torres, Fidel Ambriz, Sergio Canales

Delanteros: Uros Djurdjevic, Luca Orellano, Íker Fimbres

La posible alineación del Cruz Azul vs Monterrey

POR: Andrés Gudiño – Ante la baja de Kevin Mier, existían interrogantes sobre si Gudiño daría la talla. Pese a tener un perfil diferente al del colombiano, el guardameta nacional ha respondido con seguridad en lo que va del Clausura 2026. Ante Chivas demostró que lo suyo es cosa seria y no cuestión de suerte.

DEF: Willer Ditta – Continúa como el pilar de fuerza en la zona baja; su intensidad en el marcaje y dominio del juego aéreo son piezas clave para frenar a los atacantes de élite en la liga. Fue uno de los mejores jugadores de la Máquina Celeste en el duelo ante el Guadalajara. No dejó que Armando 'Hormiga' González pudiera generar peligro.

DEF: Erik Lira – Lira es un jugador polivalente y por eso es tanto del gusto de Larcamón. Ya sea como pivote o incrustado en la central, el exjugador de Pumas aporta una inteligencia táctica superior y relevos precisos que sostienen el orden cuando el equipo se vuelca al frente. Podría ser titular en el mundial si Edson Álvarez no termina por recuperarse de su lesión.

Cruz Azul v Chivas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

DEF: Gonzalo Piovi – El argentino se ha convertido en el mariscal de la defensa cementera. Su gran virtud es la conducción y el pase filtrado desde el fondo para superar la presión rival, siendo el eje de la salida limpia que exige su técnico. Parece que de a poco está recuperando su mejor versión, tras alguna baja en su desempeño.

DEF: Jorge Luis Rodarte – Con apenas 21 años, el canterano está aprovechando los minutos otorgados por Larcamón. Su solvencia defensiva no solo ayuda al marcador, sino también al cumplimiento de la regla de menores.

DEF: Carlos Rotondi – Pese a las críticas de un sector de la grada por fallos en fases finales, su regularidad es indiscutible. Es un futbolista de ida y vuelta constante, aportando tanto en la recuperación como en la definición por la banda.

MED: Carlos Rodríguez – El cerebro del equipo. "Charly" es quien gestiona los tiempos y la circulación del balón con una claridad envidiable, mostrando una versión mucho más brillante en el club que la exhibida recientemente con el Tricolor. Ante Chivas se mostró en su mejor nivel y si continúa así, su convocatoria al Mundial 2026 será inevitable.

MED: Agustín Palavecino – El argentino inyecta energía y presión asfixiante en la salida contraria. Su capacidad para romper el arco desde fuera del área ha sido un recurso valioso desde su llegada a la institución. Suma un gol y dos asistencias en cuatro partidos de liga con el jersey de Cruz Azul.

Vancouver FC v Cruz Azul - CONCACAF Champions Cup | Elizabeth Ruiz Ruiz/GettyImages

MED: Jeremy Márquez – El exatlista es parte fundamental del que es considerado el mejor mediocampo de México. Márquez realiza el "trabajo sucio" de recuperación, permitiendo que sus compañeros ofensivos jueguen con mayor soltura. Resulta extraño que no haya sido considerado por Javier Aguirre para jugar con la selección mexicana.

MED: José Paradela – El exjugador del Necaxa se ha afianzado como el conector creativo que necesitaba la Máquina. Su habilidad técnica en espacios reducidos es vital para surtir de balones con ventaja a los atacantes. Suma un gol en cuatro partidos disputados esta temporada.

DEL: Gabriel Fernández – El "Toro" le está ganando la partida a Nicolás Ibáñez por el puesto de 9. El charrúa atraviesa un buen momento, sumando una anotación y un pase para gol en sus últimas tres apariciones.

Así se vería la formación de Cruz Azul (5-4-1)

Portero: Andrés Gudiño

Defensas: Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Jorge Rodarte, Carlos Rotondi

Centrocampistas: Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez; José Paradela

Delantero: Gabriel Fernández

