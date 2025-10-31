Las posibles alineaciones titulares del Nashville vs Inter Miami

Este sábado 1 de noviembre se llevará a cabo el partido dos de la Primera Ronda de la serie al mejor de 3 de la Major League Soccer entre el Nashville SC y el Inter Miami CF.

El primer juego terminó en triunfo 3-1 a favor de los de Fort Lauderdale en casa. Mientras que el segundo encuentro será en territorio de los Boys in Gold.

A continuación, te dejamos con las posibles alineaciones de los equipos para este enfrentamiento programado a las 19:30 horas (hora de EE.UU.), 17:30 horas (México), 01:30 horas (España).

La posible alineación de Nashville vs Inter Miami para el partido 2 de la Primera Ronda

Hany Mukhtar marcó un golazo de tiro libre en el juego 1 | Leonardo Fernandez/GettyImages

PO: Joe Willis - El portero titular es clave en la defensa y es conocido por su experiencia y liderazgo en portería.

LD: Andy Najar - El veterano defensor hondureño aporta solidez en la línea defensiva siendo un elemento constante en la formación.

DFC: Walker Zimmerman - El defensor central estadounidense de 32 años, capitán y pilar defensivo.

DFC: Jeisson Palacios - El técnico norteamericano optó por el experimentado colombiano como titular en el juego 1 (a comparación del Decision Day donde Maher fue titular), por lo que repetiría siendo dupla del inamovible Zimmerman.

LI: Dan Lovitz - El lateral izquierdo estadounidense es un veterano confiable con experiencia en USMNT.

MD: Bryan Acosta - El mediocampista hondureño de 32 años, especialista en el robo de balones y transiciones rápidas.

MC: Edvard Sandvik Tagseth - El noruego de 24 años ha sido un habitual del equipo.

MI: Patrick Yazbek - El austriaco de 23 años fue un habitual en la alineación a lo largo de la campaña.

ED: Hany Mukhtar - El mediocampista ofensivo alemán de 30 años tiene mucho aporte ofensivo y para muestra el tremendo golazo de tiro libre que hizo en el juego uno.

DC: Sam Surridge - El delantero inglés de 29 años, hizo una gran temporada marcando 24 goles en la temporada compitiendo con Messi por la Bota de Oro.

EI: Jacob Shaffelburg - El delantero canadiense tiene mucho despliegue físico y tiene desborde y velocidad.

La posible alineación de Inter Miami vs Nashville para el partido 2 de la Primera Ronda

Lionel Messi fue el MVP del partido uno tras marcar doblete | CHANDAN KHANNA/GettyImages

PO: Rocco Ríos - El portero juvenil se adueñó de la portería en el tramo final de la campaña dejando en el banquillo al veterano Óscar Ustari.

LD: Marcelo Weigandt - El lateral argentino ha tenido altas y bajas a lo largo de la temporada por las lesiones, fue titular en el Decision Day y en el Juego 1 no tuvo actividad. Podría volver para ser titular en el juego 2.

DFC: Gonzalo Luján - El defensor argentino se ganó de a poco la titularidad y parece ser de los hombres de confianza en la zaga. Aunque en ocasiones sigue intercalado la titularidad con Avilés y Allen, ha sido menos errático que los juveniles.

DFC: Maximiliano Falcón - El central chileno ha sido titular habitual a lo largo de la temporada.

LI: Jordi Alba - Uno de los mejores laterales izquierdos de la historia, ha tenido una campaña espectacular aportando pases, asistencias y goles. Desafortunadamente ha tomado la decisión de retirarse del fútbol profesional al final del torneo.

MD: Tadeo Allende - El argentino cayó de maravilla en el equipo y se convirtió en uno de los hombres de confianza de Mascherano, por lo que ya es uno de los titulares.

MC: Rodrigo De Paul - El experimentado mediocampista argentino aporta mucha madurez y músculo al equipo.

MC: Sergio Busquets - El mejor mediocentro defensivo de la historia no puede faltar para el buen funcionamiento del equipo. Lamentablemente de igual manera colgará los botines al final del torneo.

MI: Baltasar Rodríguez - Le tomó tiempo, pero sobre el final de la temporada el joven argentino se pudo acoplar a la dinámica del equipo y terminó siendo titular.

DC: Lionel Messi - El mejor futbolista de la historia no puede faltar, es el líder, capitán y goleador del equipo. Fue la Bota de Oro y MVP de la MLS esta temporada. Viene de marcar doblete en el juego 1.

DC: Luis Suárez - El goleador charrúa sigue marcando diferencia y aportando su olfato goleador.

Así se vería la formación de Nashville (4-3-3)

Portero: Joe Willis

Defensas: Andy Najar, Walker Zimmerman, Jeisson Palacios, Dan Lovitz.

Centrocampistas: Bryan Acosta, Edvard Sandvik Tagseth, Patrick Yazbeck.

Delanteros: Hany Mukhtar, Sam Surridge y Jacob Shaffelburg.

Así se vería la formación de Inter Miami (4-4-2)

Portero: Rocco Ríos.

Defensas: Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba.

Centrocampistas: Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets; Baltasar Rodríguez.

Delanteros: Lionel Messi y Luis Suárez.

