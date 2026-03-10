El Paris Saint-Germain y el Chelsea vuelven a cruzarse en una eliminatoria de la Champions League. En los octavos de final de 2015 y 2016, el conjunto parisino se impuso en ambas series.

Hoy la situación es muy distinta. El equipo de Luis Enrique llega tras superar al Mónaco en la fase previa y busca volver a imponer su jerarquía en Europa, mientras que el Chelsea de Liam Rosenior aterriza en París con confianza después de una sólida campaña continental y no solo eso, los Blues se ven las caras con los franceses tras ganarles la final del Mundial de Clubes.

Con planteles repletos de talento y dos estilos bien definidos, el duelo en el Parque de los Príncipes promete ser uno de los más atractivos de estos octavos de final.

La posible alineación del PSG

POR: Matvey Safonov – Seguridad en el arco. El ruso ha asumido protagonismo bajo los tres palos y, aunque no siempre tiene demasiado trabajo, ha respondido con intervenciones importantes cuando el equipo lo necesitó. Firme en las salidas y atento para achicar espacios ante delanteros veloces.

LD: Achraf Hakimi – Profundidad. El ex jugador del Dortmund es una de las principales vías de ataque del PSG, combinando velocidad y diagonales. Además, llega a este partido como el líder de asistencias del equipo en la Champions League con tres.

DFC: Marquinhos – Experiencia y liderazgo. El capitán sigue siendo el referente de la defensa. Su lectura de juego y capacidad para anticipar son fundamentales para sostener una línea adelantada y ordenar al equipo en momentos de presión.

DFC: Willian Pacho – Fortaleza en los duelos. El central aporta potencia física y agresividad para disputar cada balón. Fuerte en el juego aéreo y confiable en los cruces, suele complementarse bien con la salida más técnica de Marquinhos.

LI: Nuno Mendes – Amenaza constante. El portugués combina potencia física con capacidad para proyectarse al ataque. Sus carreras largas y su participación en el último tercio lo convierten en un recurso ofensivo importante para abrir defensas.

MC: João Neves – Dinamismo. Volante de recuperación y movilidad para presionar alto. También se anima a pisar campo rival, algo que le permite sumarse a las jugadas ofensivas cuando el equipo gana metros.

MC: Vitinha – Director del juego. Es quien maneja el ritmo del PSG. Su precisión para distribuir y encontrar espacios entre líneas lo vuelve indispensable en la construcción. Además, es el máximo goleador del equipo en esta Champions League con cinco tantos.

MC: Warren Zaïre-Emery – Energía y despliegue. A pesar de su juventud, el mediocampista francés participa en todas las fases del juego. Su intensidad para presionar y conducir la pelota lo convierte en un engranaje clave del mediocampo.

ED: Ousmane Dembélé – Talento decisivo. El francés atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Ganador del Balón de Oro, es la gran figura ofensiva del equipo. Aporta desequilibrio constante y ya suma ocho goles en la Ligue 1 y uno en la Champions League.

Ousmane Dembelé, PSG - French Ligue 1 | Anadolu/GettyImages

DC: Bradley Barcola – Movilidad en ataque. El delantero se mueve por todo el frente ofensivo y suele aparecer entre líneas para generar espacios. Su velocidad y capacidad para encarar lo convierten en un recurso peligroso en transiciones rápidas.

EI: Désiré Doué – El arma inesperada. El joven atacante se ha convertido en uno de los nombres propios del PSG en Europa. Con desborde y creatividad, es la gran figura del equipo en la Champions League con cuatro tantos en la competencia.

Así se vería la formación del PSG (4-3-3)

Portero: Matvey Safonov

Defensas: Nuno Mendes, Willian Pacho, Marquinhos, Achraf Hakimi

Mediocampistas: João Neves, Vitinha, Warren Zaire-Emery

Delanteros: Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué.

La posible alineación del Chelsea

POR: Filip Jörgensen – Voto de confianza. Rosenior apostó por el danés en momentos clave de la temporada y el arquero respondió con intervenciones importantes. Ha mostrado personalidad para salir de su área y reflejos rápidos en distancias cortas, cualidades que pueden ser decisivas ante un ataque tan dinámico como el del PSG.

LD: Reece James – Liderazgo desde el lateral. El capitán vuelve a ocupar su sector natural y su influencia va mucho más allá de la defensa. Aporta centros peligrosos y presencia física para sostener los duelos ante extremos veloces.

DFC: Trevoh Chalobah – Seguridad en los cruces. Suele ser el central que corrige cuando la línea queda expuesta. Fuerte en el uno contra uno y fiable en el juego aéreo, se ha consolidado como una pieza que transmite tranquilidad en la zaga.

DFC: Wesley Fofana – Velocidad para corregir. Su capacidad para cubrir espacios largos es clave cuando el equipo adelanta líneas. Si mantiene la concentración, su lectura y su rapidez pueden neutralizar transiciones rápidas del rival.

LI: Marc Cucurella – Energía catalana. El español aporta intensidad constante para subir y bajar por el carril. Además de su agresividad en la presión, ofrece salida por fuera y centros al área cuando el equipo necesita profundidad.

MC: Moisés Caicedo – Recuperación y despliegue. Es el principal sostén del mediocampo blue. Incansable para presionar y recuperar balones, también distribuye con criterio para acelerar la transición ofensiva.

MC: Andrey Santos – Equilibrio y llegada. El brasileño aporta orden táctico en la base del mediocampo y también tiene instinto para pisar el área rival. En varios partidos mostró carácter para recuperar en zonas peligrosas y convertir esa presión en ataques.

Andrey Santos, Chelsea - Emirates FA Cup Fifth Round | Chelsea Football Club/GettyImages

MP: Cole Palmer – Creatividad entre líneas. Es el futbolista que más desequilibrio genera en campo rival. Con cambios de ritmo y remates desde media distancia, suele ser el encargado de romper defensas cerradas. Ya suma un gol y dos asistencias en esta temporada de la Champions.

MP: Enzo Fernández – El cerebro. El argentino maneja los tiempos del juego y suele encontrar el pase que rompe líneas. Más adelantado que en otros momentos de la campaña, pisa el área rival con frecuencia y ya marcó dos goles en esta Champions League.

MP: Pedro Neto – Velocidad para abrir el campo. Es una amenaza constante cuando encara en el uno contra uno. Su aceleración y capacidad para desbordar permiten estirar las defensas rivales y generar espacios para los mediapuntas.

DC: João Pedro – El goleador del momento. Atraviesa una de sus mejores temporadas y se consolidó como la referencia ofensiva del Chelsea. Lleva 14 goles en la Premier League y 3 en la Champions, cifras que explican por qué el equipo confía en su capacidad para definir partidos grandes.

Así se vería la formación del Chelsea (4-2-3-1)

Portero: Filip Jörgensen

Defensas: Reece James, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana, Marc Cucurella

Mediocampistas: Andrey Santos, Moisés Caicedo

Mediapuntas: Cole Palmer, Enzo Fernández, Pedro Neto

Delantero: Joao Pedro

