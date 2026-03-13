Sports Illustrated

Las posibles alineaciones titulares del partido Pumas UNAM vs Cruz Azul

La Máquina Celeste regresa a Ciudad Universitaria, sede que fuera su casa el semestre pasado
Benjamín Guerra|
Este sábado 14 de marzo se llevará a cabo la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México entre el Club Universidad Nacional y el Club de Fútbol Cruz Azul.

A continuación, te dejamos con las posibles alineaciones de estos equipos para este compromiso programado a las 23:10 horas (Estados Unidos), 21:10 horas (México) y 04:10 horas (España).

La posible alineación de Pumas UNAM vs Cruz Azul para la Jornada 11 de la Liga MX

Keylor Navas
Keylor Navas ha sido clave en la portería felina | Leopoldo Smith/GettyImages

PO: Keylor Navas - Uno de los mejores porteros de la historia de CONCACAF, con reflejos impresionantes y liderazgo; titular y capitán en CU.

LD: Rodrigo López - Mediocampista mexicano de 24 años, juega como mediocentro o interior. Surgido en Querétaro, llegó a Pumas UNAM en 2023. Creativo, con buena visión y toque; se ha consolidado como pieza clave en el medio campo auriazul.

DFC: Nathan Silva - Defensa central brasileño de 28 años. Fichado por Pumas UNAM en 2023 desde Atlético Mineiro. Fuerte, rápido en la salida y sólido en duelos; uno de los mejores centrales extranjeros en Liga MX.

DFC: Ángel Azuaje - Debutó en la Liga MX en el Clausura 2025 y se ha consolidado como una promesa en la zaga auriazul, destacando por su solidez defensiva, salida de balón con zurda, buen posicionamiento y capacidad para despejar.

LI: Álvaro Angulo - El lateral izquierdo colombiano pasó por Atlético Nacional y Independiente, fichado por Pumas UNAM en julio 2025. Rápido, ofensivo y con buen centro; refuerzo reciente para la banda izquierda con proyección y desborde.

MD: Alan Medina - El extremo derecho mexicano de 28 años llegó a Pumas UNAM en 2025. Rápido, habilidoso y con gol; aporta desequilibrio por banda y experiencia en Liga MX.

MC: Adalberto Carrasquilla - Es un volante versátil, creativo y con gran visión de juego, capaz de jugar como interior o mediocampista mixto. Destaca por su técnica, regate en espacios reducidos, asistencias y capacidad para recuperar balones.

MC: Pedro Vite - Es un mediocampista/extremo ecuatoriano está en Pumas UNAM desde hace temporadas. Versátil, creativo y con regate; destaca por su velocidad y asistencias, pieza importante en ataque.

MI: Jordan Carrillo - El extremo izquierdo mexicano es muy habilidoso, rápido y desequilibrante por banda; joven con proyección.

DC: Robert Morales - El delantero paraguayo es un goleador experimentado y potente, buen remate y presencia en área; aporta goles.

DC: Juninho Vieira - Es un atacante versátil, que destaca por su olfato goleador, velocidad, técnica en el área y capacidad para jugar también como extremo por izquierda o derecha.

Así se vería la formación de Pumas UNAM (4-4-2)

  • Portero: Keylor Navas.
  • Defensas: Rodrigo López, Nathan Silva, Ángel Azuaje, Álvaro Angulo.
  • Mediocampistas: Alan Medina, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, Jordan Carrillo.
  • Delanteros: Robert Morales, Juninho.

La posible alineación de Cruz Azul vs Pumas UNAM para la Jornada 11 de la Liga MX

Agustin Palavecino, Nicolas Ibanez
Nicolás Ibáñez compite con Gabriel Fernández por la titularidad | Jam Media/GettyImages

PO: Andrés Gudiño - El portero mexicano ha tomado la titularidad del equipo, luego de la lesión de Kevin Mier en la última fecha de la fase regular deo torneo pasado.

DFC: Willer Ditta - El defensor central colombiano, fuerte en duelos físicos, con buena anticipación y salida limpia. Aporta liderazgo en la zaga y es confiable en balones aéreos.

DFC: Erik Lira - El versátil mediocampista defensivo mexicano, tenaz en la recuperación, con buen posicionamiento táctico. Su visión y pases precisos ayudan a iniciar jugadas desde atrás. Suele ser usado como central o pivote.

DFC: Gonzalo Piovi - El defensor argentino es uno de los elementos clave del cuadro celeste y un indiscutido de la zaga.

MD: Omar Chagoya - Es un defensor rápido, ofensivo y con buena proyección por la banda izquierda.

MC: Carlos Rodríguez - Es uno de los mediocampistas más completos de la Liga MX: gran calidad técnica, ritmo, pases precisos (cortos y largos), regates, remates potentes y visión de juego. Excelente en recuperación, distribución y transiciones.

MC: Jeremy Márquez - Es muy versátil y dinámico, destaca en labores defensivas (presión alta, posicionamiento, velocidad y recuperación) y ofensivas (conducción, regate, definición y llegada al área). Es fuerte en duelos, tiene buen golpeo y visión para asistir.

MI: Rodolfo Rotondi - El polivalente extremo izquierdo argentino, cubre toda la lateral izquierda o puede ocupar otras posiciones, cuenta con desborde por banda y capacidad para asistir. Eficaz en el uno contra uno y con llegada al gol.

ED: José Paradela - El mediocampista argentino, zurdo, creativo, con gran pase y visión. Tiene mucho aporte ofensivo.

DC: Nicolás Ibáñez - Es un goleador experimentado en México, con títulos de goleo en Atlético San Luis y paso por Tigres antes de llegar a Cruz Azul en 2026. Destaca por su olfato goleador, fuerza física y capacidad para definir en el área.

EI: Agustín Palavecino - Es un jugador habilidoso, con buena visión de juego, pegada de media distancia y capacidad para generar juego y asistir.

Así se vería la formación de Cruz Azul (3-4-3)

  • Portero: Andrés Gudiño.
  • Defensas: Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi.
  • Centrocampistas: Omar Chagoya, Carlos Rodríguez, Jeremy Márquez, Carlos Rotondi.
  • Delanteros: José Paradela, Nicolás Ibáñez, Agustín Palavecino.

