Las posibles alineaciones titulares del partido Pumas UNAM vs Cruz Azul

Este sábado 14 de marzo se llevará a cabo la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México entre el Club Universidad Nacional y el Club de Fútbol Cruz Azul.

A continuación, te dejamos con las posibles alineaciones de estos equipos para este compromiso programado a las 23:10 horas (Estados Unidos), 21:10 horas (México) y 04:10 horas (España).

La posible alineación de Pumas UNAM vs Cruz Azul para la Jornada 11 de la Liga MX

Keylor Navas ha sido clave en la portería felina | Leopoldo Smith/GettyImages

PO: Keylor Navas - Uno de los mejores porteros de la historia de CONCACAF, con reflejos impresionantes y liderazgo; titular y capitán en CU.

LD: Rodrigo López - Mediocampista mexicano de 24 años, juega como mediocentro o interior. Surgido en Querétaro, llegó a Pumas UNAM en 2023. Creativo, con buena visión y toque; se ha consolidado como pieza clave en el medio campo auriazul.

DFC: Nathan Silva - Defensa central brasileño de 28 años. Fichado por Pumas UNAM en 2023 desde Atlético Mineiro. Fuerte, rápido en la salida y sólido en duelos; uno de los mejores centrales extranjeros en Liga MX.

DFC: Ángel Azuaje - Debutó en la Liga MX en el Clausura 2025 y se ha consolidado como una promesa en la zaga auriazul, destacando por su solidez defensiva, salida de balón con zurda, buen posicionamiento y capacidad para despejar.

LI: Álvaro Angulo - El lateral izquierdo colombiano pasó por Atlético Nacional y Independiente, fichado por Pumas UNAM en julio 2025. Rápido, ofensivo y con buen centro; refuerzo reciente para la banda izquierda con proyección y desborde.

MD: Alan Medina - El extremo derecho mexicano de 28 años llegó a Pumas UNAM en 2025. Rápido, habilidoso y con gol; aporta desequilibrio por banda y experiencia en Liga MX.

MC: Adalberto Carrasquilla - Es un volante versátil, creativo y con gran visión de juego, capaz de jugar como interior o mediocampista mixto. Destaca por su técnica, regate en espacios reducidos, asistencias y capacidad para recuperar balones.

MC: Pedro Vite - Es un mediocampista/extremo ecuatoriano está en Pumas UNAM desde hace temporadas. Versátil, creativo y con regate; destaca por su velocidad y asistencias, pieza importante en ataque.

MI: Jordan Carrillo - El extremo izquierdo mexicano es muy habilidoso, rápido y desequilibrante por banda; joven con proyección.

DC: Robert Morales - El delantero paraguayo es un goleador experimentado y potente, buen remate y presencia en área; aporta goles.

DC: Juninho Vieira - Es un atacante versátil, que destaca por su olfato goleador, velocidad, técnica en el área y capacidad para jugar también como extremo por izquierda o derecha.

Así se vería la formación de Pumas UNAM (4-4-2)

Portero: Keylor Navas.

Defensas: Rodrigo López, Nathan Silva, Ángel Azuaje, Álvaro Angulo.

Mediocampistas: Alan Medina, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, Jordan Carrillo.

Delanteros: Robert Morales, Juninho.

La posible alineación de Cruz Azul vs Pumas UNAM para la Jornada 11 de la Liga MX

Nicolás Ibáñez compite con Gabriel Fernández por la titularidad | Jam Media/GettyImages

PO: Andrés Gudiño - El portero mexicano ha tomado la titularidad del equipo, luego de la lesión de Kevin Mier en la última fecha de la fase regular deo torneo pasado.

DFC: Willer Ditta - El defensor central colombiano, fuerte en duelos físicos, con buena anticipación y salida limpia. Aporta liderazgo en la zaga y es confiable en balones aéreos.

DFC: Erik Lira - El versátil mediocampista defensivo mexicano, tenaz en la recuperación, con buen posicionamiento táctico. Su visión y pases precisos ayudan a iniciar jugadas desde atrás. Suele ser usado como central o pivote.

DFC: Gonzalo Piovi - El defensor argentino es uno de los elementos clave del cuadro celeste y un indiscutido de la zaga.

MD: Omar Chagoya - Es un defensor rápido, ofensivo y con buena proyección por la banda izquierda.

MC: Carlos Rodríguez - Es uno de los mediocampistas más completos de la Liga MX: gran calidad técnica, ritmo, pases precisos (cortos y largos), regates, remates potentes y visión de juego. Excelente en recuperación, distribución y transiciones.

MC: Jeremy Márquez - Es muy versátil y dinámico, destaca en labores defensivas (presión alta, posicionamiento, velocidad y recuperación) y ofensivas (conducción, regate, definición y llegada al área). Es fuerte en duelos, tiene buen golpeo y visión para asistir.

MI: Rodolfo Rotondi - El polivalente extremo izquierdo argentino, cubre toda la lateral izquierda o puede ocupar otras posiciones, cuenta con desborde por banda y capacidad para asistir. Eficaz en el uno contra uno y con llegada al gol.

ED: José Paradela - El mediocampista argentino, zurdo, creativo, con gran pase y visión. Tiene mucho aporte ofensivo.

DC: Nicolás Ibáñez - Es un goleador experimentado en México, con títulos de goleo en Atlético San Luis y paso por Tigres antes de llegar a Cruz Azul en 2026. Destaca por su olfato goleador, fuerza física y capacidad para definir en el área.

EI: Agustín Palavecino - Es un jugador habilidoso, con buena visión de juego, pegada de media distancia y capacidad para generar juego y asistir.

Así se vería la formación de Cruz Azul (3-4-3)

Portero: Andrés Gudiño.

Defensas: Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi.

Centrocampistas: Omar Chagoya, Carlos Rodríguez, Jeremy Márquez, Carlos Rotondi.

Delanteros: José Paradela, Nicolás Ibáñez, Agustín Palavecino.

