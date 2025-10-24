Las posibles alineaciones titulares del Cruz Azul y del Monterrey

Este fin de semana será la Jornada 15 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX y tendremos un gran enfrentamiento entre el Club de Fútbol Cruz Azul y el Club de Fútbol Monterrey.

El partido será este sábado 25 de octubre a las 22:05 horas (EE. UU), 20:05 horas (México) y 04:05 horas (España) desde el Estadio Olímpico Universitario en la capital.

A continuación, te compartimos las posibles alineaciones que manden Nicolás Larcamón y Domènec Torrent para este compromiso.

La posible alineación de Cruz Azul vs Monterrey para la Jornada 15 de la Liga MX

Gonzalo Piovi es duda para el partido | Azael Rodriguez/GettyImages

POR: Kevin Mier - El portero colombiano es ágil, con excelentes reflejos y seguridad en el mano a mano. Domina el juego aéreo gracias a su altura y destaca por su calma bajo presión.

LD: Jorge Sánchez - El lateral derecho mexicano, rápido y ofensivo, con gran capacidad para sumarse al ataque y centrar.

DFC: Willer Ditta - El defensor central colombiano, fuerte en duelos físicos, con buena anticipación y salida limpia. Aporta liderazgo en la zaga y es confiable en balones aéreos.

DFC: Erik Lira - El versátil mediocampista defensivo mexicano, tenaz en la recuperación, con buen posicionamiento táctico. Su visión y pases precisos ayudan a iniciar jugadas desde atrás. Suele ser usado como central o pivote.

DFC: Jesús Orozco - El defensor mexicano ha tenido un bajón de nivel en las recientes semanas, pero ante la posible ausencia de Gonzalo Piovi ante la lesión que sufrió entre semana es posible que vuelva a ser titular como en el Clásico Joven.

LI: Rodolfo Rotondi - El polivalente extremo izquierdo argentino, cubre toda la lateral izquierda cuenta con desborde por banda y capacidad para asistir. Eficaz en el uno contra uno y con llegada al gol.

MD: José Paradela - El mediocampista argentino, zurdo, creativo, con gran pase y visión. Tiene mucho aporte ofensivo.

MC: Carlos Rodríguez - El mediocampista mexicano, técnico y dinámico, con buena pegada de media distancia. Contribuye en ataque y defensa, destacando por su versatilidad.

MC: Lorenzo Faravelli - El mediocampista central argentino, creativo, con excelente visión y toque fino. Aporta equilibrio, distribuye juego y llega al área rival.

MI: Luka Romero - El extremo derecho argentino, es explosivo en el regate y el uno contra uno. Hábil con ambas piernas, peligroso cerca del área.

DC: Gabriel Fernández - El delantero uruguayo es potente y letal en el área. Fuerte en balones aéreos, con instinto goleador y buena presencia física.

La posible alineación de Monterrey vs Cruz Azul para la Jornada 15 de la Liga MX

Berterame es sublíder de goleo con 9 goles | Jam Media/GettyImages

POR: Santiago Mele - El portero uruguayo es sólido bajo los tres palos y tiene buenos reflejos y seguridad en el juego aéreo.

LD: Stefan Medina - El plurifuncional defensa colombiano, versátil y fuerte en el marcaje, con experiencia internacional y buen manejo de balón.

DFC: Víctor Guzmán - El joven zaguero mexicano tiene potencia física y aunque ha tenido algunas bajas ha ido recuperando la confianza.

DFC: Sergio Ramos - El legendario central español, líder nato, agresivo en la marca, con gran salida de balón y olfato goleador.

LI: Gerardo Arteaga - El lateral izquierdo mexicano, dinámico, con proyección ofensiva y buena técnica en el uno contra uno.

MD: Óliver Torres - El mediocampista español, creativo y técnico, con visión para el pase y capacidad para controlar el ritmo del juego.

MC: Luis Reyes - El jugador mexicano es aguerrido y combativo desde cualquier rinde.

ED: Germán Berterame - El delantero argentino naturalizado mexicano es rápido y letal frente al arco, con instinto goleador y buena movilidad.

MCO: Sergio Canales - El atacante español no puede faltar siempre que está disponible por su tremenda calidad futbolística y aporte ofensivo.

EI: Lucas Ocampos - El extremo argentino, potente y desequilibrante, con habilidad para el regate y llegada al gol.

DC: Anthony Martial - El atacante francés, elegante y técnico, con capacidad para desbordar y definir, aunque irregular por lesiones.

Así se vería la formación de Cruz Azul (5-4-1)

Portero: Kevin Mier.



Defensas: Jorge Sánchez, Willer Ditta, Erik Lira, Jesús Orozco, Carlos Rotondi.



Centrocampistas: José Paradela, Carlos Rodríguez, Lorenzo Faravelli, Luka Romero.



Delanteros: Gabriel Fernández.

Así se vería la formación de Monterrey (4-2-3-1)

Portero: Santiago Mele.



Defensas: Stefan Medina, Stefan Medina, Sergio Ramos, Gerardo Arteaga.



Centrocampistas: Óliver Torres, Luis Reyes; Germán Berterame, Sergio Canales, Lucas Ocampos.



Delanteros: Anthony Martial.

