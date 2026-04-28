Las posibles alineaciones titulares del partido de ida entre el Atlético de Madrid y el Arsenal

Este miércoles ofrece un partido que, para bien o mal, va a dar que hablar. El Atlético de Madrid recibe al Arsenal por la ida de la semifinal de la Champions. Los dos equipos saldrán a la cancha a buscar la ventaja para llegar más aliviados a la vuelta y acercarse a la tan ansiada clasificación a la final.

Los Gunners llegan tocados por las bajas en ataque. Kai Havertz salió con molestias musculares frente al Newcastle y Mikel Arteta evitó confirmar su presencia. Gabriel Martinelli también terminó ese partido con un problema en el isquiotibial y está en evaluación.

Del lado del Atlético, Pablo Barrios quedó descartado por una lesión muscular y Dávid Hancko sigue en duda por un esguince de tobillo.

La posible alineación del Atlético de Madrid

Antoine Griezmann, Atletico de Madrid | Denis Doyle/GettyImages

POR: Jan Oblak – (Re)consolidado en el arco. Su regreso ya marcó intervenciones importantes para el equipo de Diego Simeone. En la temporada acumula 10 vallas invictas en LaLiga. No está seguro que sea titular el miércoles aunque parecería que será el esloveno por sobre Juan Musso.

LD: Nahuel Molina – Apariciones sorpresivas y responsabilidad en el eje ofensivo. Si bien se encarga de la defensa del lado derecho, el argentino aprovecha los espacios y, de un momento para el otro, aparece en el ataque a la par de los delanteros para ser una opción de pase más para abrir la cancha, o para tirar centros.

DFC: Marc Pubill – Recuperado de sus problemas físicos, volvió a mostrar solvencia en cada intervención. También se anima a romper líneas con pases largos, a veces arriesgados. Siente la ausencia de Hancko, pero el correr de los partidos reforzará la dupla con Robin Le Normand, o quien corresponda.

DFC: Robin Le Normand – De oficio. Prioriza cerrar espacios y sostener la estructura defensiva, por lo que no suele ser visto en el ataque colchonero. Es criterioso en la toma de decisiones y en la forma de ordenar a sus compañeros.

LI: Matteo Ruggeri – El inicio de los partidos es su punto débil. Le cuesta entrar en ritmo, aunque cuando lo hace, va y viene por toda la cancha como si nada. Tendrá un rol exigente en defensa con un Arsenal que ataca constantemente.

MD: Giuliano Simeone – Cumplió 100 partidos con el club y se mantiene como una opción por su sacrificio en la cancha. Está más apagado desde costumbre después del partidazo contra el Barcelona, pero de todas formas, es entrega pura en la cancha.

MC: Marcos Llorente – Alterna entre lateral y mediocampista. Puede jugar en distintas posiciones y siempre cumple en donde esté. La diferencia de calidad se nota porque es un jugador que está al 100% los 90 minutos. Aporta llegada desde segunda línea y ya sumó asistencias importantes en la temporada.

MC: Koke – Digno mediocampista. Maneja los tiempos y distribuye con criterio. Es su experiencia la que se pone por encima de su juego, que igualmente, es fundamental para mantener al equipo en su eje.

MI: Álex Baena – Si algo caracteriza al español es su calidad para asistir. Viene participando en varias jugadas de gol y busca continuidad en su rendimiento, por lo que una titularidad en la Champions podría ser ideal. Puede marcar diferencias con un pase filtrado y eso es lo que podría priorizar el Cholo de cara al miércoles.

DC: Antoine Griezmann – No tuvo su mejor performance el sábado y aun así marcó gol. Se mueve por todo el frente ofensivo y es el hilo conductor del equipo. Suma siete goles y una asistencia en la temporada.

DC: Julián Álvarez – Descansó ante el Athletic porque su presencia será fundamental para el partido contra los Gunners. Julián siempre está bien posicionado y tiene recursos para definir. Registra ocho goles en la temporada.

Así se vería la formación del Atlético de Madrid (4-4-2)

Portero: Jan Oblak

Defensas: Nahuel Molina, Marc Pubill, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri

Mediocampistas: Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke, Álex Baena

Delanteros: Antoine Griezmann, Julián Álvarez

La posible alineación del Arsenal

Viktor Gyokeres, Arsenal FC | Visionhaus/GettyImages

POR: David Raya – Le gusta jugar al límite. Pide la pelota hasta cuando el rival lo presiona y se anima a salir con pases que rompen la primera presión. Suma 16 vallas invictas en la temporada.

LD: Ben White – Perfil bajo rendidor. No necesita protagonismo para consolidar su lugar en la zaga y responde sin rebuscárselas demasiado para no complicar al equipo. Cuando encuentra espacios, se suelta y aparece por sorpresa en el ataque.

DFC: William Saliba – Frialdad total. Puede quedar expuesto en alguna que otra acción aislada, aunque rara vez pierde la compostura. Juega como si nada lo alterara, incluso en los momentos más exigentes de los partidos. Va a ser fundamental su mentalidad para un Atleti que va a salir como sea a buscar la ventaja.

DFC: Gabriel – Vive cada pelota como si fuera la última. Va con todo y tiene la ventaja de su altura, que lo hace ganar de arriba. En ataque, aprovecha los córner a favor para poner a su equipo adelante.

LI: Piero Hincapié – Disfruta el contacto. Va al choque sin especular y no retrocede ante ningún duelo. Cuando el partido se ensucia, crece y saca lo mejor de su repertorio.

MC: Declan Rice – Omnipresente. Aparece en todos lados, ya sea para cortar una jugada rival, conducir la pelota o llegar al gol. Lleva 4 tantos y 5 asistencias en la Premier.

MC: Martín Zubimendi – Sabe cortar avances y matener el balance en el mediocampo, aunque a veces se la juega de más en salida y puede dejar una pelota comprometida. Cuando acierta, el equipo respira. Contra el Newcastle asumió un rol más defensivo que lo hizo brillar.

MCO: Martin Odegaard – Creativo caprichoso. Insiste con los pases que nadie ve y que a veces no salen. El tema es que cuando conectan, se generan jugadas espectaculares. El avance del equipo pasa por lo que imagina. El capitán sabe llevar a sus compañeros.

ED: Bukayo Saka – Imparable cuando está fino y va camino a recuperar su mejor versión. Jugó contra el Newcastle luego de su lesión en el tendón de aquiles que lo tuvo afuera desde la Carabao Cup. Viene de una temporada con seis goles en la Premier.

DC: Viktor Gyökeres – Delantero de rachas. Puede pasar desapercibido durante largos tramos del partido y, en una acción, cambiar el panorama. La lesión de Havertz lo pondría como protagonista de los Gunners. Registra 12 goles en la liga.

EI: Eberechi Eze – Es un distinto. Salvó al equipo con el único gol en el partido contra el Newcastle y, por su mera presencia, despierta a todo el frente ofensivo para ir en búsqueda de marcar. Salió con una molestia, pero todo indica que fue algo menor.

Así se vería la formación del Arsenal (4-3-3)

Portero: David Raya

Defensas: Ben White, Gabriel, William Saliba, Piero Hincapié

Mediocampistas: Declan Rice, Martin Odegaard, Martín Zubimendi

Delanteros: Bukayo Saka, Viktor Gyökeres, Eze

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