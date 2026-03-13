''Allá vamos a dar la vuelta'', asegura Brunetta tras la derrota de Tigres frente al Cincinnati

Tigres UANL vivió un verdadero calvario previo al duelo de ida por los octavos de final de la CONCACAF Champions CUP 2026, ante el Cincinnati. Por asuntos ajenos a ambos clubes, el conjunto felino arribó a los Estados Unidos apenas unas horas antes de que arrancara el compromiso.

Los dirigentes de Tigres intentaron reprogramar el encuentro, aunque fuera por unas horas para que los jugadores llegaran en óptimas condiciones, pero la confederación se negó y el encuentro arrancó en punto de las 18:00 hrs, tiempo de México. 20:00, hrs, en Cincinnati.

Como era de esperarse, el conjunto auriazul entró frío al encuentro, y la escuadra local lo aprovechó de la mejor manera, con un gol de Kévin Denkey apenas al minuto seis. Instantes después, el mediocampista brasileño Rómulo Zwarg cayó tendido en el césped, por lo que el 'Conde' de Lanús se vio obligado a gastar su primer baraja de cambios, dando entrada a Sánchez Purata.

En la segunda mitad, Tom Barlow marcó el 2-0 al minuto 53, y al 83, Kévin Denkey concretó su doblete y sentenció la goleada en favor del conjunto local, quien ya tiene pie y medio en los cuartos de final por la CONCACAF Champions CUP.

Al término del compromiso, el enganche felino, Juan Brunetta, habló frente a las cámaras, y aunque hizo referencia a las precarias condiciones en las que llegó el equipo a este cotejo, no lo puso como excusa y se comprometió a que Tigres daría la vuelta el próximo jueves, en la cancha del Volcán.

“No lo vamos a poner de excusa, allá le vamos a dar la vuelta”, dijo Juan Brunetta



¿Qué necesita Tigres UANL para avanzar a cuartos de final?

Los dirigidos por Guido Pizarro deberán ganar por diferencia de cuatro de goles. El 3-0 solo les sirve para llevar el duelo a la prórroga. Ganar por tres goles de diferencia, pero con anotación del Cincinnati, no serviría de nada para la escuadra de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, debido al gol de visitante.

