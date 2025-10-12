Alphonso Davies fue una baja por demás sensible para el Bayern Múnich en la temporada pasada, ya que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha el 23 de marzo de este año vistiendo la camiseta de Canadá en la victoria por 2-1 en el partido por el tercer y cuarto puesto de la CONCACAF Nations League frente a Estados Unidos.

Fue operado y también se encontró daño en el cartílago, lo que generó que su rehabilitación demore más de lo estipulado: se lo esperaba para octubre, pero finalmente sería en enero del 2026 su regreso a las canchas, con la Copa del Mundo que lo tendrá como una de las figuras de los países organizadores como gran objetivo para llegar en plenitud física.

FC Bayern München v Celtic FC - UEFA Champions League 2024/25 League Knockout Play-off Second Leg | Alex Grimm/GettyImages

En declaraciones recientes al canal oficial del Bayern Múnich, el carrilero izquierdo se mostró entusiasmado y confirmó el estado de su rodilla: “El futuro se ve bien; la parte más difícil de la rehabilitación ya quedó atrás. Estoy emocionado y con muchas ganas de volver al equipo y practicar el deporte que amo. ¡No veo la hora!".

"Corro y entreno bien. Solo tengo que ganar un poco más de masa muscular en la pierna derecha. Cuando los médicos me dijeron después de la lesión cuánto tiempo podría tardar en recuperarme, pensé: ‘Vaya, va a ser un largo camino’. Pero ahora todo pinta bien", agregó.

Además, puntualizó sobre la importancia de compartir rehabilitación con compañeros como Jamal Musiala y Hiroki Ito: "Nos vemos todos los días e intentamos mantenernos motivados mutuamente. Ayuda tener gente buena a tu alrededor".

RB Leipzig v FC Bayern München - Supercup 2022 | Alexander Hassenstein/GettyImages

El canadiense siempre fue muy conciente de la importancia de la salud mental, y no le escapó al asunto: "No sirve de nada deprimirme, quejarme o compadecerme de mí mismo. Este tipo de lesiones forman parte del deporte. Lo único que puedo hacer ahora es luchar por recuperarme. No tan rápido, sino tan seguro como sea posible. Para que, con suerte, no vuelva a suceder".