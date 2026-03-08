¿Álvaro Fidalgo al Tri? Javier Aguirre viajó a España para verlo jugar con el Real Betis

Mucho se ha especulado de si Álvaro Fidalgo debería formar parte de la selección mexicana para enfrentar la Copa Mundial de la FIFA 2026. Algunos dicen que sería un refuerzo de lujo y otros consideran que hay mejores jugadores no naturalizados en su posición para encarar la justa, pero Javier Aguirre no se duerme en sus laureles y sigue de cerca al jugador del Real Betis.

Desde que fue repatriado a LaLiga con los Béticos, los números del 'Maguito' han sido buenos sin llegar a excelentes, pero sus actuaciones han sido destacables, a tal grado que ya marcó su primer gol contra el Sevilla en apenas seis juegos que tiene disputados.

A sabiendas de su calidad, el 'Vasco' decidió hacer una visita hoy en el Estadio Coliseum para vivir el encuentro de los verdiblancos contra el Getafe en el que cayeron dos tantos por cero, sin embargo, esto no mermó las sensaciones del estratega azteca, quien se tomó el tiempo de platicar con Ángel Torres, presidente del club.

🤩 Javier Aguirre, seleccionador de México 🇲🇽 en el partido #GetafeRealBetis … momento del saludo cariñoso y conversación con Ángel Torres 😉 pic.twitter.com/ufx1VciA8N — Silvia Tamaral (@tamaraldeportes) March 8, 2026

Después de haber sido captado en las gradas, el rumor ahora parece ser más una realidad y es que mucho se ha dicho de esta posibilidad, misma que podríamos ver convertida en realidad para los partidos que tiene por disputar el Tri de cara al Mundial.

Todo apunta a que Javier aún no tiene decidido quiénes serán los futbolistas que vistan la camiseta tricolor y entre ellos podría estar Fidalgo, quien con el Club América lo ganó todo y hoy que legalmente es mexicano, se le podría dar una oportunidad de enfrentarse a Portugal y a Bélgica en las próximas semanas.