América vs Deportivo Cali: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico de la J10 en la Liga Dimayor 2025-II

La ciudad de Cali se divide en dos para el partido más importante de la región. En el marco de la Jornada 10, América de Cali será el anfitrión de su eterno rival, el Deportivo Cali, en un Clásico Vallecaucano que llega en uno de los momentos más críticos para ambas instituciones en la historia reciente.

Lejos de la pelea por el título, el clásico de este domingo será una batalla por el honor y por un respiro en medio de la tormenta.

América de Cali llega a este duelo en una situación deportiva insostenible. Tras su derrota por 1-0 en la visita a Alianza FC en la fecha anterior, el equipo Escarlata cayó al último lugar de la tabla de posiciones, una humillación que le costó el puesto a su técnico, Gabriel Raimondi.

La situación en la acera de enfrente no es mucho mejor. El Deportivo Cali viene de una dura derrota en casa por 1-3 frente al Independiente Medellín. A los malos resultados se suma una grave crisis financiera, con denuncias sobre varios meses de salarios adeudados a la plantilla, un factor que sin duda afecta la moral del equipo.

A continuación te dejamos todo lo que debes de saber sobre el Clásico Vallecaucano entre América y Deportivo Cali, para que no te pierdas ningún detalle: horarios, canales de transmisión, streaming online, pronóstico y mucho más.

Santa Fe v Deportivo Cali - Liga Betplay 2024-I | Andres Rot/GettyImages

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el América de Cali vs Deportivo Cali?

El Estadio Pascual Guerrero será el escenario de una nueva batalla entre Diablos Rojos y Azucareros. Aquí están todos los detalles confirmados por la Dimayor:

Ciudad : Cali, Valle del Cauca (Colombia)

: Cali, Valle del Cauca (Colombia) Estadio : Pascual Guerrero

: Pascual Guerrero Fecha : domingo 7 de septiembre de 2025

: domingo 7 de septiembre de 2025 Horario: 18:10 horas (Este de Estados Unidos), 16:10 horas (Colombia), 15:10 horas (Centro de México), 00:10 horas del lunes (España).

¿Cómo se podrá ver el América de Cali vs Deportivo Cali en TV y streaming online?

La transmisión en Colombia es en exclusiva por Win Sports+ y su plataforma de streaming, Win Sports Online.

Para el público en Estados Unidos y otros países, el partido se puede seguir en vivo a través de la señal internacional de Nuestra Tele y en plataformas de streaming como Fubo y Fanatiz.

Últimos 5 partidos de América de Cali:

Rival Resultado Competición Alianza 1-0 D Liga Dimayor Bucaramanga 1-0 D Copa Colombia Atlético Nacional 1-1 E Liga Dimayor Fluminense 2-0 D Copa Sudamericana Deportivo Pereira 2-1 D Liga Dimayor

Últimos 5 partidos de Deportivo Cali:

Rival Resultado Competición I. Medellín 1-3 D Liga Dimayor Boyacá Chico 0-0 E Liga Dimayor Unión Magdalena 3-1 V Liga Dimayor Millonarios 3-3 E Liga Dimayor Llaneros 0-3 V Liga Dimayor

TOPSHOT-FBL-SUDAMERICANA-AMERICA-BAHIA | JOAQUIN SARMIENTO/GettyImages

Posibles alineaciones de América y Deportivo Cali

América de Cali: Jorge Soto; Yerson Candelo, Andrés Mosquera, Cristian Tovar, Marcos Mina; Rafael Carrascal, Éder Álvarez Balanta; Jhon Murillo, Cristian Barrios, Luis Ramos y Rodrigo Holgado.

Deportivo Cali: Alejandro Rodríguez; Fabián Viáfara, Joaquín Varela, Julián Quiñones, Guzmán Corujo; Yeison Gordillo, Rafael Bustamante; Johan Martínez, Andrey Estupiñán, Juan José Córdoba y Avilés Hurtado.

Pronóstico SI

Este es, quizás, el clásico más impredecible de los últimos años. Ninguno de los dos equipos llega con credenciales futbolísticas; por el contrario, ambos están sumidos en la duda y la necesidad.

América tiene la pesada loza de ser el último del campeonato, pero la localía y la obligación de darle una alegría a su gente podrían jugar a su favor; mientras que Deportivo Cali tiene problemas más profundos y una baja clave por sanción (Fabián Castillo).

En un partido donde el miedo a perder puede ser más fuerte que el deseo de ganar, la garra y el empuje del equipo local podrían marcar una mínima diferencia.

América de Cali 1-0 Deportivo Cali