América vs Pachuca: 5 pronósticos del partido de Jornada 7 en el Apertura 2025

El Club América recibirá al Pachuca en partido de la jornada 7 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Las Águilas llegan a este enfrentamiento como segundo lugar de la tabla general, mientras que los Tuzos se encuentran en el quinto puesto. Por su rendimiento en las primeras fechas, parece que ambas escuadras son serias contendientes al título del futbol mexicano.

A continuación te compartimos cinco pronósticos para este compromiso.

1. América, claro favorito

Atlas v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

De acuerdo con las estimaciones de las casas de apuestas y de la inteligencia artificial, el Club América saldrá como favorito para llevarse los tres puntos ante Pachuca. Las Águilas tienen una probabilidad de triunfo del 52%.

2. América en racha

Atlas v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

El América tiene una estadística envidiable para este compromiso: suma tres partidos consecutivos ganando como local. ¿Conseguirán acrecentar su buena racha en el Estadio Ciudad de los Deportes?

3. Pachuca anota

Pachuca v Tijuana - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

El conjunto dirigido por Jaime Lozano tiene algunos números a favor. Los hidalguenses suman seis encuentros consecutivos anotando mientras juegan como visitantes.

4. Ambos equipos anotan

Atlas v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Según las estimaciones de las casas de apuestas e inteligencia artificial, todo apunta a que el duelo entre América y Pachuca tendrá goles de ambas escuadras. En solo cuatro de sus diez duelos más recientes ambas escuadras metieron gol.

5. Más de 2.5 goles

Pachuca v Tijuana - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Según las casas de apuestas y la IA, se esperan más de 2.5 goles en este choque. En cinco de los últimos diez encuentros entre Águilas y Tuzos en la Liga MX se han registrado más de dos goles.