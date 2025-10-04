El Manchester United venció al Sunderland en la jornada 7 de la Premier League este sábado 4 de octubre. Los Red Devils se impusieron en Old Trafford con goles de Mason Mount y Benjamin Šeško. Con esta victoria, el equipo mancuniano alcanzó los 10 puntos en siete partidos, dando un respiro momentáneo a su entrenador, Ruben Amorim.







En conferencia de prensa, el estratega portugués se mostró crítico con el rendimiento de sus jugadores ante el Sunderland, pero rescató la actitud que tuvieron. "No jugamos bien en la segunda mitad, pero hubo concentración, espíritu de lucha, estas son cosas que nos ayudan a ganar partidos".







Manchester United v Sunderland - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Tras una semana cargada de rumores sobre su posible salida y los nombres de posibles sucesores, Amorim logró aliviar la presión, al menos temporalmente, con este resultado, destacando el respaldo que ha recibido de sus jugadores.



Lo vi hoy (el apoyo de los jugadores). Quieren dar lo mejor de sí. Sé que no quieren cambiar de entrenador todo el tiempo. Estar con el entrenador significa darlo todo en cada transición, debe demostrarse con acciones. A veces, cuando miro a nuestro equipo, sé que podemos hacerlo mejor. Tiene que demostrarse en el campo. Ruben Amorim

Mason Mount, figura clave del Manchester United, expresó tras el partido que el equipo respalda plenamente a su entrenador. El mediocampista inglés destacó que la victoria de este sábado es crucial tras los recientes resultados adversos.







🚨🫂 Mason Mount: “We support our coach. We’re with Amorim, 100%”.



“We've had some difficult results, which have been painful for the team, the staff and the fans, but today it was important to win”. pic.twitter.com/7g133Zj6sE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 4, 2025

Los próximos partidos del Manchester United serán contra el Liverpool, el 19 de octubre, y contra el Brighton, el 25 de octubre, ambos correspondientes a la Premier League.





