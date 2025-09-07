La etapa de André Onana en el Manchester United podría estar viviendo sus últimos capítulos. Según el especialista en mercado Fabrizio Romano, los ‘red devils’ han alcanzado un acuerdo con el Trabzonspor para la cesión del guardameta camerunés. La operación, sin embargo, depende todavía de la decisión final del propio jugador, que deberá aceptar el movimiento antes de que se haga oficial.

De figura en Milán a problema en Old Trafford

Andre Onana of Manchester United FC looks on during the UEFA... | Nicolò Campo/GettyImages

Onana, de 29 años, llegó al United en el verano de 2023 tras una inversión cercana a los 50 millones de euros procedente del Inter de Milán. Su fichaje fue recibido con entusiasmo, especialmente después de ser uno de los porteros más destacados de la Champions League 2022/23, donde el conjunto ‘neroazzurro’ alcanzó la final en Estambul frente al Manchester City.

No obstante, su rendimiento en la Premier League distó mucho de lo esperado. Lejos de consolidarse como referencia bajo palos, Onana fue protagonista de una serie de errores que minaron su confianza y la del equipo. Lo que debía ser un salto de calidad en la portería de Old Trafford terminó convirtiéndose en un lastre.

Bayindir y Lammens, la competencia inesperada

Las dudas sobre Onana llevaron al técnico Ruben Amorim a apostar por Altay Bayindir, aunque el turco tampoco logró convencer en el arranque de temporada. Ante esta situación, la dirección deportiva optó por reforzar la portería en el último día de mercado con la llegada del belga Senne Lammens, procedente del Royal Amberes.

La acumulación de alternativas refleja con claridad el descontento de la entidad con el nivel del camerunés, que ha pasado de fichaje estrella a descarte en apenas dos temporadas.

Una salida necesaria

De confirmarse su cesión al Trabzonspor, Onana tendría la oportunidad de relanzar su carrera en un entorno de menor presión, mientras que el United aliviaría una situación contractual incómoda. A sus 29 años, el ex del Ajax e Inter necesita recuperar confianza y minutos, algo que parece difícil en un Old Trafford donde su crédito se agotó demasiado pronto.

El futuro del camerunés está ahora en sus manos, pero el mensaje del club es evidente: la etapa de Onana en Manchester parece haber llegado a su fin.