André-Pierre Gignac recibió la primer roja de su carrera y la primera desde que llegó a Tigres en el 2015

Este sábado en el Estadio Nou Camp, Tigres sacó la victoria 2-1 sobre León gracias a las dianas de Marcelo Flores y Diego Laínez, mientras el colombiano Diber Cambindo descontó, sin embargo, la nota la dio la expulsión del francés André-Pierre Gignac, pues es la primera tarjeta roja que ve desde su llegada a la Liga MX en el 20215.

🐯 TIGRES GANA EL DUELO DE FELINOS



Los de Guido Pizarro vencieron 1-2 al León y suma su segunda victoria del Torneo #Clausura2026 de la #LigaMX.



Andre-Pierre Gignac fue expulsado sobre el final del partido por doble amarilla. pic.twitter.com/wwsUlXU0aj — Elizabeth González (@Elizabeth27gt) February 1, 2026

En el minuto 79, El Bomboro se ganó la amarilla por una mano, pero ya en el tiempo añadido, cometió juego peligroso al meter el codo sobre el chileno Rodrigo Echeverría ganándose una nueva tarjeta preventiva que significó la roja y la expulsión, lo cual no fue de su agrado, así que fue a encarar al árbitro Adonai Escobedo, quien se atrevió a lo que nunca ningún otro silbante había hecho, mandar a las regaderas al histórico goleador de los Tigres.

André-Pierre Gignac es expulsado en el tiempo agregado contra León



Primera roja en la carrera de ‘Dédé’ pic.twitter.com/d8OgwlhioR — Rafael Rivera (@RafaDato2) February 1, 2026

La molestia de Dedé siguió en aumento, tanto que el argentino Ángel Correa, el capitán uruguayo Fernando Gorriarán y el brasileño Rómulo Zwarg intentaron evitar que siguiera encarando al árbitro. Al final, el romperredes tuvo que marcharse dejando un legado de 429 juegos como tigre sin haber visto una tarjeta roja.

Pasaron 429 juegos oficiales con @TigresOficial para que el francés André-Pierre Gignac fuera expulsado. Aunque usted no lo crea!!@mediotiempo @mmdeportesmx @rg690 pic.twitter.com/bDjrlxM5KK — AGUSTÍN M DE LEÓN (@amartinezdeleon) February 1, 2026

Se debe resaltar que esta es la primera tarjeta roja que el goleador ha visto en toda su carrera, no sólo con la U de Nuevo León. El mundialista en 2010 con Francia también ha desfilado por el FC Lorient, Pau FC, Toulouse FC y Olympique Marsella de su país, sumando un total de 810 duelos a nivel clubes, además de 36 con la selección sub-23 y Absoluta, una hazaña digna de presumir.

#DatoONCE | Primera expulsión de André-Pierre Gignac en toda su carrera: 810 partidos con clubes y 36 con selección.



✍ @diego_andrade88 pic.twitter.com/V2woR26uqc — ONCE Diario (@oncediariomx) February 1, 2026

Ya en las redes sociales, hubo opiniones divididas, los hinchas del equipo regio no podían creer lo sucedido, apoyando a su máximo goleador, sin embargo, otros tantos celebraron que finalmente alguien se atreviera a hacer algo así, pues varios silbantes habían dejado que el francés les hablara como quisiera haciendo mutis.