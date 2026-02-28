André-Pierre Gignac se pierde el América vs Tigres por lesión

Hablar de André-Pierre Gignac es hablar de una época completa en Tigres UANL. Su llegada para el Apertura 2015 no solo sorprendió al fútbol mexicano; cambió la historia reciente del club. Desde entonces, el delantero francés se convirtió en sinónimo de títulos, liderazgo y goles decisivos. Con su carácter competitivo y su olfato frente al arco, encabezó una generación que lo ganó prácticamente todo y elevó el nombre de la institución a un nivel internacional.

Sin embargo, el paso del tiempo es implacable. A sus 40 años, Gignac ya no vive los partidos desde el mismo ritmo vertiginoso que lo distinguió durante años. Las exigencias físicas del torneo y las constantes molestias musculares han reducido su presencia en el campo. En la antesala del duelo entre Tigres UANL y el América, una nueva complicación física volvió a encender las alarmas y lo dejó al margen, en un encuentro que exige experiencia y jerarquía.

🚨🚨🚨



André-Pierre Gignac es baja por lesión vs América. pic.twitter.com/bs8258Dt1X — Pello Maldonado (@Pellomaldonado) February 27, 2026

Su ausencia no es un detalle menor. Cuando Gignac no está, el equipo pierde no solo a uno de sus referentes a la ofensiva, sino también a su líder anímico. Aun así, el plantel que dirige Guido Pizarro deberá responder con personalidad en un escenario complejo, donde la historia reciente no juega a su favor.

El reto es mayúsculo. Desde el Apertura 2016, Tigres no logra vencer al América como visitante en un partido de fase regular. Casi una década de intentos fallidos que han alimentado una paternidad incómoda para el conjunto felino. Cada visita ha significado una prueba pendiente, una deuda que se arrastra torneo tras torneo.

Hoy, sin su emblema en plenitud, Tigres afronta algo más que tres puntos. Se enfrenta a su propia historia reciente. Y aunque Gignac no esté en el césped, su legado pesa en el vestidor. La pregunta es clara: ¿alcanzará para romper la racha?

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX