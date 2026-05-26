Andrés Gudiño conoce a su nuevo club tras ser campeón con Cruz Azul

Después de proclamarse campeón con el Club de Fútbol Cruz Azul en este Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el guardameta mexicano, Andrés Gudiño, ya conocería su futuro bajo los tres palos y no permanecería en el conjunto de La Noria.

A pesar de que durante semanas se corrió el rumor sobre su supuesto fichaje con el nuevo club del campeonato mexicano el Atlante FC, la realidad es que aparentemente ese fichaje no se concretó y de acuerdo con información del periodista Luis Castillo, el cancerbero de 29 años será nuevo jugador del Club Tigres UANL.

Cruz Azul, el actual Campeón, tiene su primera baja…



Andrés Gudiño será nuevo jugador de @TigresOficial 🐯✍🏻 pic.twitter.com/jwz6SthdGr — LUIS CASTILLO (@mluiscastillo) May 25, 2026

El canterano de los Venados FC tiene un valor en el mercado de 2.5 millones de euros según el portal Transfermarkt y tiene contrato vigente con el cuadro celeste hasta verano del 2027, sin embargo, hasta el momento se desconocen los detalles de la contratación del jugador con los felinos.

Gudiño y su revalidación en el mercado

Gudiño jugó 22 partidos con el primer equipo en los últimos siete meses | Jam Media/GettyImages

Con la lesión del portero colombiano Kevin Mier a finales del Torneo Apertura 2025, Andrés Gudiño entró a escena y de inmediato repuntó su nivel en el mercado y también disputó 14 jornadas de fase regular del Clausura 2026 antes del retorno del sudamericano a la titularidad y sus buenas actuaciones le valieron subir su valor hasta 1.5 millones de euros pasando de 1 millón a 2.5 millones de euros de valor.

En los últimos siete meses el portero azteca pudo disputar 25 partidos y un total de 2,205 minutos con el cuadro celeste, recibiendo 28 goles y dejando seis arcos imbatidos. DIchos juegos se dividieron en 19 partidos de Liga MX (cuatro de Liguilla), tres en Sub-21, dos en Concacaf Champions Cup 2026 y uno en la Copa Intercontinental.