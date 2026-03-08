Andrés Montaño sentencia la goleada de Cruz Azul sobre el Atlético San Luis y se mantiene como líder del torneo

El Cruz Azul firmó una actuación contundente y venció 3-0 al Atlético San Luis en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, en un partido que se inclinó claramente a favor del conjunto celeste gracias a su dominio ofensivo y a una expulsión que complicó a los potosinos antes del descanso.

La escuadra cementera tomó la iniciativa desde los primeros minutos y encontró recompensa temprano. Al minuto 16, Agustín Palavecino abrió el marcador con un disparo preciso dentro del área tras recibir una asistencia de Nicolás Ibáñez, colocando el 1-0 para Cruz Azul.

Atlético San Luis intentó reorganizarse, pero el panorama comenzó a complicarse con diversas incidencias. Primero, la lesión del arquero titular obligó al ingreso de Miguel Lajud al minuto 26 en lugar de Andrés Sánchez. Posteriormente llegaron las amonestaciones para Lucas Esteves y el propio Lajud, reflejo de la presión que ejercía el cuadro celeste.

Cuando el primer tiempo llegaba a su final, el partido dio un giro importante. En el tiempo agregado (45+3), el defensor Eduardo Águila vio la tarjeta roja y dejó a San Luis con diez hombres para toda la segunda mitad.

Con la ventaja numérica, Cruz Azul controló el ritmo del encuentro tras el descanso. El técnico realizó varios ajustes para refrescar el mediocampo y el ataque, lo que terminó inclinando definitivamente el marcador.

Al minuto 67 llegó el segundo gol. El delantero Gabriel Fernández aprovechó una asistencia de Palavecino para definir y ampliar la ventaja a 2-0. Apenas cuatro minutos después, al 71, el recién ingresado Andrés Montaño selló el triunfo con el 3-0, luego de una asistencia de Fernández.

La recta final del encuentro se jugó con control celeste, aunque hubo espacio para algunas amonestaciones, como la recibida por Erik Lira en los minutos finales.

Las estadísticas reflejaron la superioridad de Cruz Azul: 26 remates contra cinco, 11 de ellos al arco, además de 10 tiros de esquina. Con este resultado, el equipo celeste cerró una tarde sólida en Puebla, mostrando contundencia ofensiva y dominio del juego durante gran parte del encuentro. Son los actuales líderes de la competencia, con 25 puntos tras 10 jornadas disputadas.

