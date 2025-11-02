Ángel Correa enmenda su error y rescata empate para Tigres en el clásico regio

La noche del 1° de noviembre de 2025, el Estadio BBVA fue escenario de una nueva edición del Clásico Regiomontano, donde el Club de Fútbol Monterrey y los Tigres UANL empataron 1-1 en un duelo intenso, disputado y con momentos de alta emoción que reflejaron la rivalidad entre ambos equipos.

Los dirigidos por Guido Pizarro sorprendieron con un planteamiento diferente al que habían mostrado durante el torneo. En lugar de buscar la posesión del balón, Tigres apostó por un estilo más directo, cediendo la iniciativa y buscando dañar a Rayados mediante la recuperación del esférico y los contraataques.

Monterrey v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Apenas al minuto 7, Ozziel Herrera estuvo muy cerca de abrir el marcador. El atacante felino recibió la pelota fuera del área y sacó un disparo cruzado que se estrelló en el poste, ahogando el grito de gol de los aficionados visitantes. Monterrey respondió con control del balón, pero sin generar peligro real sobre el arco rival.

El partido se complicó para los locales al minuto 32, cuando ‘Corcho’ Rodríguez fue expulsado, dejando a Rayados con diez hombres. Tigres aprovechó la situación y adelantó líneas, generando peligro tras un error del arquero Mele. Sin embargo, Ángel Correa desperdició una oportunidad clara al enviar su disparo desviado, permitiendo que Monterrey mantuviera el empate momentáneo.

Monterrey v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Cuando la primera mitad agonizaba, el árbitro señaló penal a favor de Rayados y expulsó a Jesús Angulo por doble amonestación, igualando las condiciones numéricas. Desde los once pasos, Monterrey tomó la ventaja antes del descanso.

En el complemento, Tigres buscó la reacción. Ángel Correa, quien había fallado en el primer tiempo, enmendó su error y consiguió el gol del empate, devolviendo la esperanza a los auriazules. En los minutos finales, André-Pierre Gignac tuvo un par de jugadas claras que pudieron significar el triunfo visitante, pero la definición no llegó.

🤯🇦🇷 ÁNGEL CORREA y su GOL en el CLÁSICO REGIO para el 1-1 de #Tigres ante #Monterrey.pic.twitter.com/8s5BY2cSI5 — DAT (@DeportesAlTacok) November 2, 2025

Con este resultado, Tigres cerró el clásico con un punto valioso, aunque con la obligación de sumar minutos de juveniles en la última jornada para cumplir con la regla establecida por la Liga MX.