¿Ángel Correa se burla del Cruz Azul?

“No sé cuál es la cancha del Cruz Azul”. Así, sin rodeos y con una sonrisa que seguro incomodará a la afición celeste, Ángel Correa encendió la previa de uno de los partidos más atractivos de la jornada.

El atacante argentino habló en conferencia de prensa antes del choque entre Cruz Azul y Tigres UANL, programado para el próximo domingo 15 de febrero del 2026, en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

Correa troleó al Cruz Azul, no sabe cuál es su cancha:



"¿El torneo pasado dónde jugamos? Ahora jugamos en la del Puebla. No sé cuál es la cancha de ellos"@ASMexico pic.twitter.com/i9d47gv7VN — Edgar Martínez (@garymtzjr) February 13, 2026

Cabe aclarar que el ex jugador del Atlético de Madrid no dijo esto en tono de burla, simplemente respondió a la confusión natural por los constantes cambios de sede del conjunto celeste. Recordó que en el Apertura 2025 enfrentó a Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario y ahora lo hará en Puebla, debido a las complicaciones administrativas que la Máquina ha tenido con la renta del inmueble de los Pumas. Aun así, sus palabras no pasaron desapercibidas entre los seguidores cementeros.

Más allá de la polémica, el encuentro promete intensidad pura. Ambos equipos suman 10 puntos de 15 posibles. Tigres marcha segundo de la tabla gracias a su diferencia de goles, mientras que el equipo dirigido por Nicolás Larcamón ocupa el tercer puesto. Los dos están a cinco unidades del líder Guadalajara, que ha tenido un arranque perfecto en el Clausura 2026.

El antecedente inmediato añade picante. Estas escuadras se midieron en las semifinales del Apertura 2025, serie que terminó igualada 2-2 en el global y que permitió a Tigres avanzar a la final por mejor posición en la tabla. En aquel duelo, Correa fue clave al abrir el marcador en la ida.

Tigres UANL v Cruz Azul - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Otro aliciente será el reencuentro de Tigres con su exdelantero Nicolás Ibáñez, hoy referente ofensivo de Cruz Azul, en un cruce cargado de cuentas pendientes.

Finalmente, Correa aprovechó para aclarar los rumores que lo vincularon con el Inter Miami. Fue tajante: tiene contrato vigente con Tigres, nunca pensó en irse y está 100% comprometido con la institución.

🐯👏 | "NUNCA PENSÉ IRME A OTRO EQUIPO".



Ángel Correa responde luego de preguntarle si existió la posibilidad de irse al Inter de Miami de Messi 👀.



🎥 @deportesazteca7#AztecaDeportes pic.twitter.com/LLirfu9ToT — Jared Villarreal (@Jaredvt37) February 13, 2026

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX