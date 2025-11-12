Angola vs Argentina: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Sports Illustrated Fútbol

La 'Albiceleste' de Lionel Messi se mide ante las 'Palancas Negras' en la penúltima Fecha FIFA del año
La Fecha FIFA de noviembre trae un duelo amistoso entre la selección de Argentina y el combinado de Angola.

El equipo de Lionel Scaloni busca cerrar el año con victorias en su gira europea, mientras que el conjunto africano, ya eliminado del Mundial, busca una actuación histórica ante el campeón del mundo en casa.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el viernes.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Angola vs Argentina?

  • Ciudad: Luanda, Angola
  • Fecha: viernes 14 de noviembre
  • Horario: 13:00 (hora de EE.UU.), 11:00 horas (México), 19:00 horas (España)
  • Estadio: 11 de Novembro

¿Cómo se podrá ver el Angola vs Argentina por TV y streaming online?

País

Canal de TV

Estados Unidos

TyC Sports Internacional

Fanatiz, Fubo

México

Sin transmisión

Sin transmisión

España

Sin transmisión

Sin transmisión

Argentina

TyC Sports, Telefé

TyC Sports Play

Últimos cinco partidos de Angola

Rival

Resultado

Competición

Camerún

0-0 E

Eliminatorias Mund.

Eswatini

2-2 E

Eliminatorias Mund.

Mauricio

3-1 V

Eliminatorias Mund.

Libia

0-1 D

Eliminatorias Mund.

RD Congo

0-2 D

Camp. Africano

Últimos cinco partidos de Argentina

Rival

Resultado

Competición

Puerto Rico

6-0 V

Amistoso

Venezuela

1-0 V

Amistoso

Ecuador

0-1 D

Eliminatorias Mund.

Venezuela

3-0 V

Eliminatorias Mund.

Colombia

1-1 E

Amistoso

Últimas noticias de Angola

Las Palancas Negras, dirigidas por Patrice Beaumelle, llegan a este duelo tras quedar eliminados de la Copa del Mundo en la pasada Fecha FIFA de octubre.

Su último partido fue un empate 0-0 contra Camerún. Para esta gira europea, el técnico ha convocado a sus mejores hombres que militan en Europa, destacando a Clinton Mata del Lyon, David Carmo del Real Oviedo, Mbala Nzola del Pisa y Manuel Benson.

Últimas noticias de Argentina

La Albiceleste de Lionel Scaloni cerró la gira de octubre con dos triunfos cómodos: 1-0 a Venezuela y 6-0 a Puerto Rico.

Para esta última ventana de amistosos del año, Scaloni ha convocado a sus pilares, incluyendo a Lionel Messi, Enzo Fernández, Cristian Romero y Lautaro Martínez, además de jóvenes promesas como Nico Paz y Gianluca Prestianni.

Posibles alineaciones

Angola

  • Portero: Neblú
  • Defensas: Clinton Mata, David Carmo, Kialonda Gaspar, Núrio Fortuna
  • Centrocampistas: Fredy, Show, Maestro
  • Delanteros: Gelson Dala, Mbala Nzola, Manuel Benson.

Argentina

  • Portero: Gerónimo Rulli
  • Defensas: Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico
  • Centrocampistas: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández
  • Delanteros: Lionel Messi, Lautaro Martínez, Nicolás González.

Pronóstico SI

La diferencia de calidad entre el campeón del mundo y el seleccionado africano es abismal. Aunque Angola cuenta con jugadores interesantes en ligas europeas, la maquinaria ofensiva de Argentina, liderada por Messi, debería ser demasiado.

Angola 0-4 Argentina

