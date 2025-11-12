Angola vs Argentina: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Fecha FIFA de noviembre trae un duelo amistoso entre la selección de Argentina y el combinado de Angola.

El equipo de Lionel Scaloni busca cerrar el año con victorias en su gira europea, mientras que el conjunto africano, ya eliminado del Mundial, busca una actuación histórica ante el campeón del mundo en casa.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el viernes.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Angola vs Argentina?

Ciudad : Luanda, Angola

: Luanda, Angola Fecha : viernes 14 de noviembre

: viernes 14 de noviembre Horario : 13:00 (hora de EE.UU.), 11:00 horas (México), 19:00 horas (España)

: 13:00 (hora de EE.UU.), 11:00 horas (México), 19:00 horas (España) Estadio: 11 de Novembro

¿Cómo se podrá ver el Angola vs Argentina por TV y streaming online?

País Canal de TV Estados Unidos TyC Sports Internacional Fanatiz, Fubo México Sin transmisión Sin transmisión España Sin transmisión Sin transmisión Argentina TyC Sports, Telefé TyC Sports Play

Últimos cinco partidos de Angola

Rival Resultado Competición Camerún 0-0 E Eliminatorias Mund. Eswatini 2-2 E Eliminatorias Mund. Mauricio 3-1 V Eliminatorias Mund. Libia 0-1 D Eliminatorias Mund. RD Congo 0-2 D Camp. Africano

Últimos cinco partidos de Argentina

Rival Resultado Competición Puerto Rico 6-0 V Amistoso Venezuela 1-0 V Amistoso Ecuador 0-1 D Eliminatorias Mund. Venezuela 3-0 V Eliminatorias Mund. Colombia 1-1 E Amistoso

Últimas noticias de Angola

Las Palancas Negras, dirigidas por Patrice Beaumelle, llegan a este duelo tras quedar eliminados de la Copa del Mundo en la pasada Fecha FIFA de octubre.

Su último partido fue un empate 0-0 contra Camerún. Para esta gira europea, el técnico ha convocado a sus mejores hombres que militan en Europa, destacando a Clinton Mata del Lyon, David Carmo del Real Oviedo, Mbala Nzola del Pisa y Manuel Benson.

Últimas noticias de Argentina

La Albiceleste de Lionel Scaloni cerró la gira de octubre con dos triunfos cómodos: 1-0 a Venezuela y 6-0 a Puerto Rico.

Para esta última ventana de amistosos del año, Scaloni ha convocado a sus pilares, incluyendo a Lionel Messi, Enzo Fernández, Cristian Romero y Lautaro Martínez, además de jóvenes promesas como Nico Paz y Gianluca Prestianni.

#SelecciónMayor 📋Lista de convocados para el amistoso frente a Angola. pic.twitter.com/qNRx8GNdr7 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 6, 2025

Posibles alineaciones

Angola

Portero : Neblú

: Neblú Defensas : Clinton Mata, David Carmo, Kialonda Gaspar, Núrio Fortuna

: Clinton Mata, David Carmo, Kialonda Gaspar, Núrio Fortuna Centrocampistas : Fredy, Show, Maestro

: Fredy, Show, Maestro Delanteros: Gelson Dala, Mbala Nzola, Manuel Benson.

Argentina

Portero : Gerónimo Rulli

: Gerónimo Rulli Defensas : Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico

: Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico Centrocampistas : Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández

: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández Delanteros: Lionel Messi, Lautaro Martínez, Nicolás González.

Pronóstico SI

La diferencia de calidad entre el campeón del mundo y el seleccionado africano es abismal. Aunque Angola cuenta con jugadores interesantes en ligas europeas, la maquinaria ofensiva de Argentina, liderada por Messi, debería ser demasiado.

Angola 0-4 Argentina

