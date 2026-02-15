Anthony Martial abandonó el campo en camilla tras caer mal en el Rayados contra León

Por ahora, Rayados de Monterrey está volviendo al camino de la victoria en el Clausura 2026 al estar derrotando por la mínima a León en el Estadio BBVA, recordando que en las últimas dos fechas sacó un empate ante Xolos y una derrota frente al América, generando preocupación.

¡SE ENCIENDEN LAS ALARMAS EN MONTERREY! 🚨🚨



Anthony Martial ha salido del terreno de juego, luego de una caída fuertísima que le provocó una luxación en el hombro. 😕



El francés salió en camilla. pic.twitter.com/XqO0a0t43y — Estadio Deportes (@EstadioDxts) February 15, 2026

Al minuto 24, el español Sergio Canales adelantó a La Pandilla tras un centro al área del argentino Luca Orellano. Aún faltan otros 45 minutos, pero sin duda un triunfo calmaría las aguas porque la afición no está nada contento con el proceso del técnico español Domènec Torrent, quien por ahora no está en el banquillo dirigiendo porque la semana pasada fue echado al final del encuentro contra las Águilas después de irle a reclamar al cuerpo arbitral.



De cualquier forma, una de las noticias más relevantes de este choque entre regios y esmeraldas fue la lesión del francés Anthony Martial, quien terminó cayendo de mala forma, sin que hubiera quejas de dolor, ya que no dio vueltas en el suelo ni gritó, simplemente se quedó estático.

Alarmas encendidas en Rayados 🚨



Anthony Martial salió en camilla tras sufrir una lesión en el hombro pic.twitter.com/WLNFT0IoxS — Azteca Noreste Deportes (@deportesazteca7) February 15, 2026

A tres minutos de acabar el primer lapso, Bryan Colula fue por la marca del galo, quien al intentar arrastrar la pelota recibió la falta del lateral. Inmediatamente las asistencias médicas ingresaron al campo para atender al europeo. Posteriormente, el atacante fue subido a la camilla mientras se sujetaba el brazo derecho, por lo que podría tratarse de una luxación en el hombro a falta del reporte oficial por parte del equipo.



En la misma transmisión de TUDN, el reportero Vladimir García comentó que el elemento albiazul fue transportado al hospital más cercano para tratar de estabilizarlo. Mientras tanto, en las redes sociales los aficionados de Monterrey comenzaron a comentar que Martial ha hecho muy poco desde su arribo, asegurando que ya no queda nada de aquel jugador que brilló en Europa.