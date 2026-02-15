''Anthony Martial está haciendo un gran esfuerzo para entenderse con sus compañeros'', declara Domenec Torrent

Rayados de Monterrey venció 1-0 al León en el partido correspondiente a la jornada seis del torneo Clausura 2026, resultado con el que llegó a 10 unidades y consiguió su primera victoria como local en el arranque del certamen. El triunfo dejó sensaciones encontradas en el entorno albiazul, tanto por el corto marcador como por la lesión sufrida por Anthony Martial.

Al término del encuentro, el técnico Domenec Torrent se refirió de inmediato a la situación del delantero francés, quien salió de cambio tras una mala caída que le provocó una lesión en el hombro y fue trasladado directamente al hospital para su evaluación. El estratega destacó el esfuerzo de Martial por adaptarse al equipo, subrayando que se encuentra aprendiendo español para lograr una mejor comunicación con sus compañeros y acelerar su integración dentro del plantel.

También cuenta que Anthony está haciendo un esfuerzo para aprender español y entenderle más a sus compañeros pic.twitter.com/RLKBXQOd3X — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) February 15, 2026

En cuanto al desarrollo del partido, Rayados logró ponerse en ventaja al minuto 24 de la primera mitad. Tras una jugada bien trabajada en campo rival, Sergio Canales apareció con claridad dentro del área para definir con precisión y marcar el único gol del encuentro. La anotación permitió al conjunto regiomontano manejar el ritmo del juego y priorizar el orden defensivo.

Durante el resto del compromiso, Rayados mantuvo el control de la posesión y limitó las opciones ofensivas del León, que intentó reaccionar sin encontrar profundidad ni claridad en el último tercio del campo. La defensa local respondió con solidez y evitó complicaciones en los minutos finales.

Pese al resultado favorable, Torrent fue autocrítico en su balance general. Reconoció que no quedó satisfecho con ganar por una diferencia mínima y dejó claro que el equipo aspira a ser más contundente. Señaló que el objetivo es traducir el dominio y las llegadas en más goles, conforme avance el torneo.

Con este resultado, Rayados suma confianza en casa, aunque el mensaje desde el banquillo es claro: el equipo aún tiene margen de crecimiento y la exigencia se mantiene alta.

