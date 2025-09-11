¿Anthony Martial se acerca a la Liga MX?

La Liga MX ha dejado caer varios ‘bombazos’ en los últimos años, desde Rayados de Monterrey trayendo a los españoles Sergio Ramos y Sergio Canales, León fichando al colombiano James Rodríguez, sin olvidar a los Pumas que se hicieron con los servicios del galés Aaron Ramsey y el arquero tico Keylor Navas.

🚨😼 Pumas UNAM busca el fichaje de Anthony Martial



Vía: @CLMerlo https://t.co/FKDg1PxLeX — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) September 11, 2025

Y ahora, el fútbol mexicano podría seguir sorprendiendo, ya que otra estrella internacional podría arribar y sería nada más y nada menos que el francés Anthony Martial del AEK Atenas de Grecia, ya que su nombre es uno de los que maneja Universidad Nacional para completar sus cupos de extranjeros, el cual liberó tras la partida del peruano Piero Quispe.



Este mismo miércoles, el periodista argentino César Luis Merlo reveló que los auriazules negocian por el galo, quien podría llegar al Pedregal en calidad de préstamo, pero lo complicado es el tema del sueldo, lo que está ocasionando que las pláticas estén trabadas.

🚨No está fácil, pero Pumas negocia por Anthony Martial y Chicho Arango. Los detalles, en mi canal. ⬇️https://t.co/3bwDFqPe5s pic.twitter.com/gddGAWJFPY — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 11, 2025

La app 365Scores menciona que el conjunto universitario continúa las pláticas, aunque cita que luce complejo y lejano poder completar la contratación del ex AS Mónaco y Manchester United, pues estamos a horas del cierre del mercado de fichajes, el cual culmina este viernes 12 de septiembre.



Por otro lado, Merlo también notificó que Pumas está manejando la opción del colombiano Cristian ‘Chicho’ Arango, que milita en el San José Earthquakes de la MLS, pero esto también luce difícil, ya que el mercado del fútbol estadounidense ya cerró y El Terremoto no podría reemplazar al delantero.