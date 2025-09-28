Anthony Martial será titular en el Rayados de Monterrey vs Santos Laguna

El sábado 27 de septiembre del 2025, en la cancha del estadio BBVA, el Club de Fútbol Monterrey recibirá la visita del Santos Laguna, para el partido correspondiente a la jornada número once por el torneo de Apertura 2025.

La escuadra albiceleste no la ha pasado nada bien en sus últimos dos encuentros. El fin de semana pasado, dejaron ir una ventaja de 2-0 frente al América, por lo que se tuvieron que conformar con el empate.

FBL-MEX-MONTERREY-AMERICA | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

El miércoles se metieron a la cancha del estadio Nemesio Díez, y el vigente campeón de la Liga MX les propinó una dura goleada de 6-2.

Los dirigidos por Domenec Torrent necesitan volver a la senda del triunfo, y el Santos Laguna pudiera ser ese rival que pague los platos rotos.

Para sumar de a tres esta noche, los Rayados de Monterrey saltarán al campo con toda su artillería de medio campo hacia adelante. El francés: Anthony Martial, arrancará como titular, jugando de doble punta, junto al mexico-argentino Germán Berterame.