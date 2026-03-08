El futuro de Antoine Griezmann parece encaminarse hacia la continuidad en el Atlético de Madrid. Aunque el delantero francés todavía no hizo declaraciones públicas sobre su decisión, en el club crece la convicción de que seguirá vistiendo la camiseta rojiblanca y que no habrá un traspaso a la MLS.

En los últimos días, distintas voces dentro del Atlético dejaron señales que apuntan en esa dirección. El director de fútbol profesional del club, Mateu Alemany, fue quien más claridad aportó al referirse al tema. El dirigente aseguró que el jugador tiene contrato vigente y que continuará en el equipo madrileño, descartando una salida en el corto plazo pese a los rumores que lo vinculaban con el Orlando City.

Las versiones sobre un posible desembarco en Estados Unidos habían ganado fuerza en las últimas semanas, especialmente por el interés del club de Florida. Sin embargo, desde el club colchonero sostienen que el atacante de 34 años seguirá formando parte del plantel durante esta temporada y las dos siguientes, en línea con el vínculo que mantiene con la institución.

Mientras tanto, Diego Simeone evitó confirmar la situación de manera directa y remarcó que la decisión final corresponde al propio futbolista. El entrenador argentino expresó su deseo de que el delantero continúe aportando su talento al equipo, aunque insistió en que será el jugador quien comunique su postura cuando lo considere oportuno.

En lo deportivo, Griezmann sigue teniendo incidencia en el funcionamiento del equipo a pesar de que su rol ya no es tan central como en temporadas anteriores. El Cholo administra sus minutos, pero el francés continúa respondiendo cuando le toca participar. En la actual campaña suma 12 goles en todas las competiciones y recientemente aportó una asistencia en la victoria por 3-2 frente a la Real Sociedad en La Liga.

El atacante, máximo goleador histórico del Atlético de Madrid, atraviesa una etapa en la que predomina su experiencia y capacidad de influencia en el juego ofensivo. Su rendimiento también coincide con un momento competitivo importante para el club.

El conjunto dirigido por Simeone se mantiene tercero en la liga española, disputará la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad el 18 de abril y además se prepara para enfrentar al Tottenham en los octavos de final de la Champions League este martes.